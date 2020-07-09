Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1507150815091510 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 13 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 243 Додано: Суб 11 лип, 2020 17:07 moldashavanin написав: Трус в панике Трус в панике



Ужас как-ты меня запугал )))

Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))

Революционер-нищеброд ))) Ужас как-ты меня запугал )))Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))Революционер-нищеброд ))) Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17611 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4295 раз. Подякували: 6939 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 17:08 freeze написав: moldashavanin написав: Трус в панике Трус в панике



Ужас как-ты меня запугал )))

Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))

Революционер-нищеброд ))) Ужас как-ты меня запугал )))Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))Революционер-нищеброд )))



Паника нарастает Паника нарастает moldashavanin

Повідомлень: 674 З нами з: 22.07.11 Подякував: 243 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 17:13 moldashavanin написав: Паника нарастает Паника нарастает



Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку.

Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ? Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку.Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ? Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17611 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4295 раз. Подякували: 6939 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 17:21 freeze написав: moldashavanin написав: Паника нарастает Паника нарастает



Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку.

Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ? Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку.Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ?



Трус в ужасе Трус в ужасе moldashavanin

Повідомлень: 674 З нами з: 22.07.11 Подякував: 243 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 17:29 moldashavanin написав: freeze написав: moldashavanin написав: Паника нарастает Паника нарастает



Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку.

Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ? Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку.Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ?



Трус в ужасе Трус в ужасе



Ладно, дружище, извини, но с Шариковыми типа тебя разговаривать, это перебор.

Считай, что я струсил и слился )))) Ладно, дружище, извини, но с Шариковыми типа тебя разговаривать, это перебор.Считай, что я струсил и слился )))) Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17611 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4295 раз. Подякували: 6939 раз. Профіль 22 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 17:33 Молдаванин включил психолога.

Давно заметил на различнвх ресурсах, что неокрепшие умы , отрицающие Ковид и его опасность, наделили себя правом называть трусами более разумных своих собратьев. Которые просто адекватно оценивают происходящие события.

Вы не новы в своих насмешках, ув.молдаванин. Я в своей адрес такой бредочек тоже слыхал. Он особенно смешон, когда я брожу в местности, где вчера была вспышка Эболы, а малярия у местного населения так же регулярная, как ветрянка в садике. Hotab

Повідомлень: 2959 З нами з: 15.02.09 Подякував: 108 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 18:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: Тут один из Ваших сторонников призывал "мордой об асфальт и по почкам".Информирую его и Вас, что подобная практика не только сделала инвалидом невиновного человека, но и принесла убыток Государственному бюджету на 154 000 евро Тут один из Ваших сторонников призывал "мордой об асфальт и по почкам".Информирую его и Вас, что подобная практика не только сделала инвалидом невиновного человека, но и принесла убыток Государственному бюджету на 154 000 евро



Очередные подтасовки в свою сторону.Я писал более полно так - Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Фриз иными словами повторил тот же смысл.Скажу третьими словами. чтобы уже и тебе стало понятно - тебе угрожают оружием, могут подрезать будешь калекой или умрёшь.Ты в ответ проламываешь голову угрожающему и собственно не особо виноват в этом, т к защищаешь своё здоровье и жизнь.В случае с вирусом в трамвае всё то же самое, питарас без маски угрожает жизни и здоровью твоему и многих окружающих людей и уделать его не просто можно но и очень даже нужно. чтобы запомнил на всю жизнь и ролик снять и выложить, чтобы такие же питарасы знали что их ожидает.



ПС ключевое - невиновного человека.Человек, угрожающий другим ну никак не невинный.Подтасовка. Очередные подтасовки в свою сторону.Я писал более полно так - Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Фриз иными словами повторил тот же смысл.Скажу третьими словами. чтобы уже и тебе стало понятно - тебе угрожают оружием, могут подрезать будешь калекой или умрёшь.Ты в ответ проламываешь голову угрожающему и собственно не особо виноват в этом, т к защищаешь своё здоровье и жизнь.В случае с вирусом в трамвае всё то же самое, питарас без маски угрожает жизни и здоровью твоему и многих окружающих людей и уделать его не просто можно но и очень даже нужно. чтобы запомнил на всю жизнь и ролик снять и выложить, чтобы такие же питарасы знали что их ожидает.ПС ключевое - невиновного человека.Человек, угрожающий другим ну никак не невинный.Подтасовка. Востаннє редагувалось Кучинелли в Суб 11 лип, 2020 18:59, всього редагувалось 1 раз. Кучинелли

Повідомлень: 281 З нами з: 30.11.17 Подякував: 77 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 18:58 moldashavanin



Реально, что действительно делаешь в теме ну не веришь, ну всё не по твоему,ну и живи своим умом.Зачем неверующие подвергают опасности других.ну не верите, проходите мимо, из за вас кто то может пострадать.Кто то послушает вас, что вирус бредни и не будет соблюдать мер защиты, заразится и т д.Зачем Реально, что действительно делаешь в темену не веришь, ну всё не по твоему,ну и живи своим умом.Зачем неверующие подвергают опасности других.ну не верите, проходите мимо, из за вас кто то может пострадать.Кто то послушает вас, что вирус бредни и не будет соблюдать мер защиты, заразится и т д.Зачем Кучинелли

Повідомлень: 281 З нами з: 30.11.17 Подякував: 77 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 19:13 Igneus написав: freeze написав: Права ходить и заражать других разными инфекциями ни у кого нет. Права ходить и заражать других разными инфекциями ни у кого нет.

freeze, в праве есть такое понятие, как презумпция, и этих презумпций очень много. Презумпции должен опровергать тот, кто с ними несогласен.

Вам нужно будет доказать, что все ходят с инфекциями и заражают других.

Доказательства должны быть надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными.

Все остальное называется предположениями, на которых доказывание не допускается, и тогда можно зайти в суд в смокинге, а выйти без трусов.



Кстати, обратите еще раз внимание, что на совещании в Херсоне в маске был лишь глава администрации, а в родной Вам Одессе лишь министр инфраструктуры. Президент уклонился от соблюдения масочного режима.



Наконец, по судам: судьи в масках только в судебных заседаниях. За их пределами ни судьи, ни их помощники и секретари масочный режим не соблюдают.



Все. OFF. , в праве есть такое понятие, как, и этих презумпций очень много. Презумпции должен опровергать тот, кто с ними несогласен.Вам нужно будет доказать, что все ходят с инфекциями и заражают других.Доказательства должны быть надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными.Все остальное называется, на которых доказывание не допускается, и тогда можно зайти в суд в смокинге, а выйти без трусов.Кстати, обратите еще раз внимание, что на совещании в Херсоне в маске был лишь глава администрации, а в родной Вам Одессе лишь министр инфраструктуры. Президент уклонился от соблюдения масочного режима.Наконец, по судам: судьи в масках только в судебных заседаниях. За их пределами ни судьи, ни их помощники и секретари масочный режим не соблюдают.Все. OFF.



Товарищ, ты явно всё перевернул вверх тормашками.Это у меня и других людей есть право не заражаться, независимо известно ли кто рядом заражен.уже весь мир знает о том, что есть огромная масса бессимптомников, что вирус очень заразен.а у тебя видишб буковки в какой то очередной писанине не сходятся.Я вообще всю эту ахинею не признаю.Другой человек, например профи в юриспруденции заткнул бы тебя массой ответных цитат, т к мы знаем что все законы столь разнотолкуемы. что можно выехать в любую удобню сторону.Я техспециалист, не по профилю т с. чтобы тягаться.Но могу сказать. что хорошо помню совковое - что такое хорошо и что такое плохо.Тогда люди без всяких законов знали с малых лет, что можно и что нельзя.А счас вильнопадла знает что ей всё можна, и поэтому её нужно давить. Товарищ, ты явно всё перевернул вверх тормашками.Это у меня и других людей есть право не заражаться, независимо известно ли кто рядом заражен.уже весь мир знает о том, что есть огромная масса бессимптомников, что вирус очень заразен.а у тебя видишб буковки в какой то очередной писанине не сходятся.Я вообще всю эту ахинею не признаю.Другой человек, например профи в юриспруденции заткнул бы тебя массой ответных цитат, т к мы знаем что все законы столь разнотолкуемы. что можно выехать в любую удобню сторону.Я техспециалист, не по профилю т с. чтобы тягаться.Но могу сказать. что хорошо помню совковое - что такое хорошо и что такое плохо.Тогда люди без всяких законов знали с малых лет, что можно и что нельзя.А счас вильнопадла знает что ей всё можна, и поэтому её нужно давить. Кучинелли

Повідомлень: 281 З нами з: 30.11.17 Подякував: 77 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1507150815091510 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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