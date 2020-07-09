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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1507150815091510

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:07

  moldashavanin написав:Трус в панике


Ужас как-ты меня запугал )))
Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))
Революционер-нищеброд )))
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:08

  freeze написав:
  moldashavanin написав:Трус в панике


Ужас как-ты меня запугал )))
Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))
Революционер-нищеброд )))


Паника нарастает
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:13

  moldashavanin написав:Паника нарастает


Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку. :lol:
Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ? :mrgreen:
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:21

  freeze написав:
  moldashavanin написав:Паника нарастает


Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку. :lol:
Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ? :mrgreen:


:D Трус в ужасе
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:29

  moldashavanin написав:
  freeze написав:
  moldashavanin написав:Паника нарастает


Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку. :lol:
Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ? :mrgreen:


:D Трус в ужасе


Ладно, дружище, извини, но с Шариковыми типа тебя разговаривать, это перебор.
Считай, что я струсил и слился ))))
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:33

Молдаванин включил психолога.
Давно заметил на различнвх ресурсах, что неокрепшие умы , отрицающие Ковид и его опасность, наделили себя правом называть трусами более разумных своих собратьев. Которые просто адекватно оценивают происходящие события.
Вы не новы в своих насмешках, ув.молдаванин. Я в своей адрес такой бредочек тоже слыхал. Он особенно смешон, когда я брожу в местности, где вчера была вспышка Эболы, а малярия у местного населения так же регулярная, как ветрянка в садике.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Тут один из Ваших сторонников призывал "мордой об асфальт и по почкам".Информирую его и Вас, что подобная практика не только сделала инвалидом невиновного человека, но и принесла убыток Государственному бюджету на 154 000 евро


Очередные подтасовки в свою сторону.Я писал более полно так - Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Фриз иными словами повторил тот же смысл.Скажу третьими словами. чтобы уже и тебе стало понятно - тебе угрожают оружием, могут подрезать будешь калекой или умрёшь.Ты в ответ проламываешь голову угрожающему и собственно не особо виноват в этом, т к защищаешь своё здоровье и жизнь.В случае с вирусом в трамвае всё то же самое, питарас без маски угрожает жизни и здоровью твоему и многих окружающих людей и уделать его не просто можно но и очень даже нужно. чтобы запомнил на всю жизнь и ролик снять и выложить, чтобы такие же питарасы знали что их ожидает.

ПС ключевое - невиновного человека.Человек, угрожающий другим ну никак не невинный.Подтасовка. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Кучинелли в Суб 11 лип, 2020 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:58

moldashavanin

Реально, что действительно делаешь в теме :?: ну не веришь, ну всё не по твоему,ну и живи своим умом.Зачем неверующие подвергают опасности других.ну не верите, проходите мимо, из за вас кто то может пострадать.Кто то послушает вас, что вирус бредни и не будет соблюдать мер защиты, заразится и т д.Зачем :?:
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:13

  Igneus написав:
  freeze написав:Права ходить и заражать других разными инфекциями ни у кого нет.

freeze, в праве есть такое понятие, как презумпция, и этих презумпций очень много. Презумпции должен опровергать тот, кто с ними несогласен.
Вам нужно будет доказать, что все ходят с инфекциями и заражают других.
Доказательства должны быть надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными.
Все остальное называется предположениями, на которых доказывание не допускается, и тогда можно зайти в суд в смокинге, а выйти без трусов.

Кстати, обратите еще раз внимание, что на совещании в Херсоне в маске был лишь глава администрации, а в родной Вам Одессе лишь министр инфраструктуры. Президент уклонился от соблюдения масочного режима.

Наконец, по судам: судьи в масках только в судебных заседаниях. За их пределами ни судьи, ни их помощники и секретари масочный режим не соблюдают.

Все. OFF.


Товарищ, ты явно всё перевернул вверх тормашками.Это у меня и других людей есть право не заражаться, независимо известно ли кто рядом заражен.уже весь мир знает о том, что есть огромная масса бессимптомников, что вирус очень заразен.а у тебя видишб буковки в какой то очередной писанине не сходятся.Я вообще всю эту ахинею не признаю.Другой человек, например профи в юриспруденции заткнул бы тебя массой ответных цитат, т к мы знаем что все законы столь разнотолкуемы. что можно выехать в любую удобню сторону.Я техспециалист, не по профилю т с. чтобы тягаться.Но могу сказать. что хорошо помню совковое - что такое хорошо и что такое плохо.Тогда люди без всяких законов знали с малых лет, что можно и что нельзя.А счас вильнопадла знает что ей всё можна, и поэтому её нужно давить.
Кучинелли
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