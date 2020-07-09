Ужас как-ты меня запугал )))
Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))
Революционер-нищеброд )))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:07
Ужас как-ты меня запугал )))
Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))
Революционер-нищеброд )))
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:08
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:13
Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку.
Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ?
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:21
Трус в ужасе
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:29
Ладно, дружище, извини, но с Шариковыми типа тебя разговаривать, это перебор.
Считай, что я струсил и слился ))))
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:33
Молдаванин включил психолога.
Давно заметил на различнвх ресурсах, что неокрепшие умы , отрицающие Ковид и его опасность, наделили себя правом называть трусами более разумных своих собратьев. Которые просто адекватно оценивают происходящие события.
Вы не новы в своих насмешках, ув.молдаванин. Я в своей адрес такой бредочек тоже слыхал. Он особенно смешон, когда я брожу в местности, где вчера была вспышка Эболы, а малярия у местного населения так же регулярная, как ветрянка в садике.
Додано: Суб 11 лип, 2020 18:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Очередные подтасовки в свою сторону.Я писал более полно так - Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Фриз иными словами повторил тот же смысл.Скажу третьими словами. чтобы уже и тебе стало понятно - тебе угрожают оружием, могут подрезать будешь калекой или умрёшь.Ты в ответ проламываешь голову угрожающему и собственно не особо виноват в этом, т к защищаешь своё здоровье и жизнь.В случае с вирусом в трамвае всё то же самое, питарас без маски угрожает жизни и здоровью твоему и многих окружающих людей и уделать его не просто можно но и очень даже нужно. чтобы запомнил на всю жизнь и ролик снять и выложить, чтобы такие же питарасы знали что их ожидает.
ПС ключевое - невиновного человека.Человек, угрожающий другим ну никак не невинный.Подтасовка.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Суб 11 лип, 2020 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 лип, 2020 18:58
moldashavanin
Реально, что действительно делаешь в теме ну не веришь, ну всё не по твоему,ну и живи своим умом.Зачем неверующие подвергают опасности других.ну не верите, проходите мимо, из за вас кто то может пострадать.Кто то послушает вас, что вирус бредни и не будет соблюдать мер защиты, заразится и т д.Зачем
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:13
Товарищ, ты явно всё перевернул вверх тормашками.Это у меня и других людей есть право не заражаться, независимо известно ли кто рядом заражен.уже весь мир знает о том, что есть огромная масса бессимптомников, что вирус очень заразен.а у тебя видишб буковки в какой то очередной писанине не сходятся.Я вообще всю эту ахинею не признаю.Другой человек, например профи в юриспруденции заткнул бы тебя массой ответных цитат, т к мы знаем что все законы столь разнотолкуемы. что можно выехать в любую удобню сторону.Я техспециалист, не по профилю т с. чтобы тягаться.Но могу сказать. что хорошо помню совковое - что такое хорошо и что такое плохо.Тогда люди без всяких законов знали с малых лет, что можно и что нельзя.А счас вильнопадла знает что ей всё можна, и поэтому её нужно давить.
Додано: Суб 11 лип, 2020 20:12
Невероятно высокий иммунитет в части Нью-Йорка к COVID-19
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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