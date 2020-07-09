Додано: Суб 11 лип, 2020 19:13

Igneus написав: freeze написав: Права ходить и заражать других разными инфекциями ни у кого нет. Права ходить и заражать других разными инфекциями ни у кого нет.

freeze, в праве есть такое понятие, как презумпция, и этих презумпций очень много. Презумпции должен опровергать тот, кто с ними несогласен.

Вам нужно будет доказать, что все ходят с инфекциями и заражают других.

Доказательства должны быть надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными.

Все остальное называется предположениями, на которых доказывание не допускается, и тогда можно зайти в суд в смокинге, а выйти без трусов.



Кстати, обратите еще раз внимание, что на совещании в Херсоне в маске был лишь глава администрации, а в родной Вам Одессе лишь министр инфраструктуры. Президент уклонился от соблюдения масочного режима.



Наконец, по судам: судьи в масках только в судебных заседаниях. За их пределами ни судьи, ни их помощники и секретари масочный режим не соблюдают.



Все. OFF. , в праве есть такое понятие, как, и этих презумпций очень много. Презумпции должен опровергать тот, кто с ними несогласен.Вам нужно будет доказать, что все ходят с инфекциями и заражают других.Доказательства должны быть надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными.Все остальное называется, на которых доказывание не допускается, и тогда можно зайти в суд в смокинге, а выйти без трусов.Кстати, обратите еще раз внимание, что на совещании в Херсоне в маске был лишь глава администрации, а в родной Вам Одессе лишь министр инфраструктуры. Президент уклонился от соблюдения масочного режима.Наконец, по судам: судьи в масках только в судебных заседаниях. За их пределами ни судьи, ни их помощники и секретари масочный режим не соблюдают.Все. OFF.

Товарищ, ты явно всё перевернул вверх тормашками.Это у меня и других людей есть право не заражаться, независимо известно ли кто рядом заражен.уже весь мир знает о том, что есть огромная масса бессимптомников, что вирус очень заразен.а у тебя видишб буковки в какой то очередной писанине не сходятся.Я вообще всю эту ахинею не признаю.Другой человек, например профи в юриспруденции заткнул бы тебя массой ответных цитат, т к мы знаем что все законы столь разнотолкуемы. что можно выехать в любую удобню сторону.Я техспециалист, не по профилю т с. чтобы тягаться.Но могу сказать. что хорошо помню совковое - что такое хорошо и что такое плохо.Тогда люди без всяких законов знали с малых лет, что можно и что нельзя.А счас вильнопадла знает что ей всё можна, и поэтому её нужно давить.