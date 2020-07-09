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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1508150915101511

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 22:02

  Кучинелли написав:
  Igneus написав:Тут один из Ваших сторонников призывал "мордой об асфальт и по почкам".Информирую его и Вас, что подобная практика не только сделала инвалидом невиновного человека, но и принесла убыток Государственному бюджету на 154 000 евро


Очередные подтасовки в свою сторону.Я писал более полно так - Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Фриз иными словами повторил тот же смысл.Скажу третьими словами. чтобы уже и тебе стало понятно - тебе угрожают оружием, могут подрезать будешь калекой или умрёшь.Ты в ответ проламываешь голову угрожающему и собственно не особо виноват в этом, т к защищаешь своё здоровье и жизнь.В случае с вирусом в трамвае всё то же самое, питарас без маски угрожает жизни и здоровью твоему и многих окружающих людей и уделать его не просто можно но и очень даже нужно. чтобы запомнил на всю жизнь и ролик снять и выложить, чтобы такие же питарасы знали что их ожидает.

ПС ключевое - невиновного человека.Человек, угрожающий другим ну никак не невинный.Подтасовка. :mrgreen:


Не плательщики за ЖКХ угрожают системе ЖКХ . Хрен им давать субсидии ?!
пускай живут на улице . Они угрожают моему комфорту .
Пенсионеры и всякие бюджетники угрожают моему кошельку .
может из-за них я не смогу купить себе вакцину .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 22:08

  shapo написав:https://sem40.co.il/print:page,1,321498-neverojatno-vysokij-immunitet-v-chasti-nju-jorka-k-covid-19.html

Невероятно высокий иммунитет в части Нью-Йорка к COVID-19


А может бракованную партию тестов им туда завезли? )))) Какие-то прям заоблачные цифры...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 22:20

  zРадио написав:
  shapo написав:https://sem40.co.il/print:page,1,321498-neverojatno-vysokij-immunitet-v-chasti-nju-jorka-k-covid-19.html

Невероятно высокий иммунитет в части Нью-Йорка к COVID-19


А может бракованную партию тестов им туда завезли? )))) Какие-то прям заоблачные цифры...


Или новая стратегия демпартии после затухания американской революции под ее руководством. Раньше в демштатах ,наоборот, заражение было выше республиканских
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 22:26

  shapo написав:
  zРадио написав:
  shapo написав:https://sem40.co.il/print:page,1,321498-neverojatno-vysokij-immunitet-v-chasti-nju-jorka-k-covid-19.html

Невероятно высокий иммунитет в части Нью-Йорка к COVID-19


А может бракованную партию тестов им туда завезли? )))) Какие-то прям заоблачные цифры...


Или новая стратегия демпартии после затухания американской революции под ее руководством. Раньше в демштатах ,наоборот, заражение было выше республиканских


С Калифорнией так не будет - там, вроде, чуть ли не новый эпицентр после НЙ?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 22:30

  zРадио написав:
  shapo написав:Или новая стратегия демпартии после затухания американской революции под ее руководством. Раньше в демштатах ,наоборот, заражение было выше республиканских


С Калифорнией так не будет - там, вроде, чуть ли не новый эпицентр после НЙ?


Узнаю у приятеля живущего в Сан-Франциско не заболел ли он еще
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 1508150915101511
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