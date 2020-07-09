Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1508150915101511 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 13 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 243 Додано: Суб 11 лип, 2020 22:02 Кучинелли написав: Igneus написав: Тут один из Ваших сторонников призывал "мордой об асфальт и по почкам".Информирую его и Вас, что подобная практика не только сделала инвалидом невиновного человека, но и принесла убыток Государственному бюджету на 154 000 евро Тут один из Ваших сторонников призывал "мордой об асфальт и по почкам".Информирую его и Вас, что подобная практика не только сделала инвалидом невиновного человека, но и принесла убыток Государственному бюджету на 154 000 евро



Очередные подтасовки в свою сторону.Я писал более полно так - Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Фриз иными словами повторил тот же смысл.Скажу третьими словами. чтобы уже и тебе стало понятно - тебе угрожают оружием, могут подрезать будешь калекой или умрёшь.Ты в ответ проламываешь голову угрожающему и собственно не особо виноват в этом, т к защищаешь своё здоровье и жизнь.В случае с вирусом в трамвае всё то же самое, питарас без маски угрожает жизни и здоровью твоему и многих окружающих людей и уделать его не просто можно но и очень даже нужно. чтобы запомнил на всю жизнь и ролик снять и выложить, чтобы такие же питарасы знали что их ожидает.



ПС ключевое - невиновного человека.Человек, угрожающий другим ну никак не невинный.Подтасовка. Очередные подтасовки в свою сторону.Я писал более полно так - Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Фриз иными словами повторил тот же смысл.Скажу третьими словами. чтобы уже и тебе стало понятно - тебе угрожают оружием, могут подрезать будешь калекой или умрёшь.Ты в ответ проламываешь голову угрожающему и собственно не особо виноват в этом, т к защищаешь своё здоровье и жизнь.В случае с вирусом в трамвае всё то же самое, питарас без маски угрожает жизни и здоровью твоему и многих окружающих людей и уделать его не просто можно но и очень даже нужно. чтобы запомнил на всю жизнь и ролик снять и выложить, чтобы такие же питарасы знали что их ожидает.ПС ключевое - невиновного человека.Человек, угрожающий другим ну никак не невинный.Подтасовка.



Не плательщики за ЖКХ угрожают системе ЖКХ . Хрен им давать субсидии ?!

пускай живут на улице . Они угрожают моему комфорту .

Пенсионеры и всякие бюджетники угрожают моему кошельку .

может из-за них я не смогу купить себе вакцину . Не плательщики за ЖКХ угрожают системе ЖКХ . Хрен им давать субсидии ?!пускай живут на улице . Они угрожают моему комфорту .Пенсионеры и всякие бюджетники угрожают моему кошельку .может из-за них я не смогу купить себе вакцину . moldashavanin

Повідомлень: 675 З нами з: 22.07.11 Подякував: 243 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 22:08 shapo написав: https://sem40.co.il/print:page,1,321498-neverojatno-vysokij-immunitet-v-chasti-nju-jorka-k-covid-19.html



Невероятно высокий иммунитет в части Нью-Йорка к COVID-19 https://sem40.co.il/print:page,1,321498-neverojatno-vysokij-immunitet-v-chasti-nju-jorka-k-covid-19.htmlНевероятно высокий иммунитет в части Нью-Йорка к COVID-19



А может бракованную партию тестов им туда завезли? )))) Какие-то прям заоблачные цифры... А может бракованную партию тестов им туда завезли? )))) Какие-то прям заоблачные цифры... zРадио

Повідомлень: 6552 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1127 раз. Подякували: 2562 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 22:20 zРадио написав: shapo написав: https://sem40.co.il/print:page,1,321498-neverojatno-vysokij-immunitet-v-chasti-nju-jorka-k-covid-19.html



Невероятно высокий иммунитет в части Нью-Йорка к COVID-19 https://sem40.co.il/print:page,1,321498-neverojatno-vysokij-immunitet-v-chasti-nju-jorka-k-covid-19.htmlНевероятно высокий иммунитет в части Нью-Йорка к COVID-19



А может бракованную партию тестов им туда завезли? )))) Какие-то прям заоблачные цифры... А может бракованную партию тестов им туда завезли? )))) Какие-то прям заоблачные цифры...



Или новая стратегия демпартии после затухания американской революции под ее руководством. Раньше в демштатах ,наоборот, заражение было выше республиканских Или новая стратегия демпартии после затухания американской революции под ее руководством. Раньше в демштатах ,наоборот, заражение было выше республиканских Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3793 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 639 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 22:26 shapo написав: zРадио написав: shapo написав: https://sem40.co.il/print:page,1,321498-neverojatno-vysokij-immunitet-v-chasti-nju-jorka-k-covid-19.html



Невероятно высокий иммунитет в части Нью-Йорка к COVID-19 https://sem40.co.il/print:page,1,321498-neverojatno-vysokij-immunitet-v-chasti-nju-jorka-k-covid-19.htmlНевероятно высокий иммунитет в части Нью-Йорка к COVID-19



А может бракованную партию тестов им туда завезли? )))) Какие-то прям заоблачные цифры... А может бракованную партию тестов им туда завезли? )))) Какие-то прям заоблачные цифры...



Или новая стратегия демпартии после затухания американской революции под ее руководством. Раньше в демштатах ,наоборот, заражение было выше республиканских Или новая стратегия демпартии после затухания американской революции под ее руководством. Раньше в демштатах ,наоборот, заражение было выше республиканских



С Калифорнией так не будет - там, вроде, чуть ли не новый эпицентр после НЙ? С Калифорнией так не будет - там, вроде, чуть ли не новый эпицентр после НЙ? zРадио

Повідомлень: 6552 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1127 раз. Подякували: 2562 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 22:30 zРадио написав: shapo написав: Или новая стратегия демпартии после затухания американской революции под ее руководством. Раньше в демштатах ,наоборот, заражение было выше республиканских Или новая стратегия демпартии после затухания американской революции под ее руководством. Раньше в демштатах ,наоборот, заражение было выше республиканских



С Калифорнией так не будет - там, вроде, чуть ли не новый эпицентр после НЙ? С Калифорнией так не будет - там, вроде, чуть ли не новый эпицентр после НЙ?



Узнаю у приятеля живущего в Сан-Франциско не заболел ли он еще Узнаю у приятеля живущего в Сан-Франциско не заболел ли он еще Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3793 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 639 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1508150915101511 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7048 1588847

ЛОБ Чет 09 лип, 2020 09:21