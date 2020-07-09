Igneus написав:Тут один из Ваших сторонников призывал "мордой об асфальт и по почкам".Информирую его и Вас, что подобная практика не только сделала инвалидом невиновного человека, но и принесла убыток Государственному бюджету на 154 000 евро
Очередные подтасовки в свою сторону.Я писал более полно так - Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Фриз иными словами повторил тот же смысл.Скажу третьими словами. чтобы уже и тебе стало понятно - тебе угрожают оружием, могут подрезать будешь калекой или умрёшь.Ты в ответ проламываешь голову угрожающему и собственно не особо виноват в этом, т к защищаешь своё здоровье и жизнь.В случае с вирусом в трамвае всё то же самое, питарас без маски угрожает жизни и здоровью твоему и многих окружающих людей и уделать его не просто можно но и очень даже нужно. чтобы запомнил на всю жизнь и ролик снять и выложить, чтобы такие же питарасы знали что их ожидает.
ПС ключевое - невиновного человека.Человек, угрожающий другим ну никак не невинный.Подтасовка.
Не плательщики за ЖКХ угрожают системе ЖКХ . Хрен им давать субсидии ?! пускай живут на улице . Они угрожают моему комфорту . Пенсионеры и всякие бюджетники угрожают моему кошельку . может из-за них я не смогу купить себе вакцину .
shapo написав:Или новая стратегия демпартии после затухания американской революции под ее руководством. Раньше в демштатах ,наоборот, заражение было выше республиканских
С Калифорнией так не будет - там, вроде, чуть ли не новый эпицентр после НЙ?
Узнаю у приятеля живущего в Сан-Франциско не заболел ли он ещё - ответил что ситуация стабильно плохая. У другого нашего одноклассника в Аризоне ухудшилась после открытия баров и спортзалов. Сейчас их закрыли. В Мельбурне хотят заставить носить всех маски чего не делали в первую волну в марте-мае
Знаете что в Ивано-Франковске наивысшая смертность по Украине, и чувак рассказывает что всё у них консультируются... У них плохие показатели, пускай лучше они что-то исправят. Сан.эпидем служба, нас не спрашивают, Степанов молодец. Заказная статья и это противно.
Знаете что в Ивано-Франковске наивысшая смертность по Украине, и чувак рассказывает что всё у них консультируются... У них плохие показатели, пускай лучше они что-то исправят. Сан.эпидем служба, нас не спрашивают, Степанов молодец. Заказная статья и это противно.
То що противно можна ж відфільтрувати. Пише ж чиновник, але там є там про препарати які зараз використовують.
Знаете что в Ивано-Франковске наивысшая смертность по Украине, и чувак рассказывает что всё у них консультируются... У них плохие показатели, пускай лучше они что-то исправят. Сан.эпидем служба, нас не спрашивают, Степанов молодец. Заказная статья и это противно.
То що противно можна ж відфільтрувати. Пише ж чиновник, але там є там про препарати які зараз використовують.
Тоже вопрос почему устаревший протокол с лопинавир/ритонавир, вместо новых ремдествир или дексаметазон? Короче чувак облизал зад начальству, пойдет на повышение. Смертность в Франковске останется большой, но по бумагам все выслужились, медальку получат...