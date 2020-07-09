Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 53 521
Нових - 678
Одужало - 26 118 (+457)
Загинуло - 1 383 (+11)
Підозри - 101 434 (+785)
Вінницька область — 2 097 (+16)
Волинська область — 3 042 (+55)
Дніпропетровська область — 1 144 (+4)
Донецька область — 759 (+1)
Житомирська область — 1 532 (+11)
Закарпатська область — 3 909 (+67)
Запорізька область — 621 (+9)
Івано-Франківська область — 3 029 (+58)
Кіровоградська область — 673 (+3)
м. Київ — 6 182 (+67)
Київська область — 3 026 (+40)
Львівська область — 7 003 (+121)
Луганська область — 93 (0)
Миколаївська область — 481 (+4)
Одеська область — 2 174 (+33)
Полтавська область — 331 (0)
Рівненська область — 4 598 (+78)
Сумська область — 340 (+3)
Тернопільська область — 2 231 (+14)
Харківська область — 2 649 (+28)
Херсонська область — 204 (0)
Хмельницька область — 908 (+20)
Чернівецька область — 5 140 (+23)
Черкаська область — 748 (+10)
Чернігівська область — 607 (+13)