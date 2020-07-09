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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1509151015111512

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 53 521
Нових - 678

Одужало - 26 118 (+457)
Загинуло - 1 383 (+11)
Підозри - 101 434 (+785)

Вінницька область — 2 097 (+16)
Волинська область — 3 042 (+55)
Дніпропетровська область — 1 144 (+4)
Донецька область — 759 (+1)
Житомирська область — 1 532 (+11)
Закарпатська область — 3 909 (+67)
Запорізька область — 621 (+9)
Івано-Франківська область — 3 029 (+58)
Кіровоградська область — 673 (+3)
м. Київ — 6 182 (+67)
Київська область — 3 026 (+40)
Львівська область — 7 003 (+121)
Луганська область — 93 (0)
Миколаївська область — 481 (+4)
Одеська область — 2 174 (+33)
Полтавська область — 331 (0)
Рівненська область — 4 598 (+78)
Сумська область — 340 (+3)
Тернопільська область — 2 231 (+14)
Харківська область — 2 649 (+28)
Херсонська область — 204 (0)
Хмельницька область — 908 (+20)
Чернівецька область — 5 140 (+23)
Черкаська область — 748 (+10)
Чернігівська область — 607 (+13)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:55

  Кучинелли написав:
  Igneus написав:Тут один из Ваших сторонников призывал "мордой об асфальт и по почкам".Информирую его и Вас, что подобная практика не только сделала инвалидом невиновного человека, но и принесла убыток Государственному бюджету на 154 000 евро


Очередные подтасовки в свою сторону.Я писал более полно так - Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Фриз иными словами повторил тот же смысл.Скажу третьими словами. чтобы уже и тебе стало понятно - тебе угрожают оружием, могут подрезать будешь калекой или умрёшь.Ты в ответ проламываешь голову угрожающему и собственно не особо виноват в этом, т к защищаешь своё здоровье и жизнь.В случае с вирусом в трамвае всё то же самое, питарас без маски угрожает жизни и здоровью твоему и многих окружающих людей и уделать его не просто можно но и очень даже нужно. чтобы запомнил на всю жизнь и ролик снять и выложить, чтобы такие же питарасы знали что их ожидает.

ПС ключевое - невиновного человека.Человек, угрожающий другим ну никак не невинный.Подтасовка. :mrgreen:

С такой философией, вам осталось недолго гулять. Рано или поздно голову вы всё-таки кому-нибудь проломите, ну а дальше, или вам проломят голову родственники того, кому проломили голову вы, или небо в клеточку и друзья в полосочку.

"...Ненависть порождает ненависть, насилие порождает насилие, и жестокость порождает жестокость в раскручивающейся спирали всеобщего разрушения…. Цепная реакция зла..."
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:35

В соседней Румынии + 698 за сутки новых заражений, рекордный показатель для них за всё время. Скоро нас обгонят, братья молдавана.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:39

  safonovstanislav написав:
  Кучинелли написав:
  Igneus написав:Тут один из Ваших сторонников призывал "мордой об асфальт и по почкам".Информирую его и Вас, что подобная практика не только сделала инвалидом невиновного человека, но и принесла убыток Государственному бюджету на 154 000 евро


Очередные подтасовки в свою сторону.Я писал более полно так - Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Фриз иными словами повторил тот же смысл.Скажу третьими словами. чтобы уже и тебе стало понятно - тебе угрожают оружием, могут подрезать будешь калекой или умрёшь.Ты в ответ проламываешь голову угрожающему и собственно не особо виноват в этом, т к защищаешь своё здоровье и жизнь.В случае с вирусом в трамвае всё то же самое, питарас без маски угрожает жизни и здоровью твоему и многих окружающих людей и уделать его не просто можно но и очень даже нужно. чтобы запомнил на всю жизнь и ролик снять и выложить, чтобы такие же питарасы знали что их ожидает.

ПС ключевое - невиновного человека.Человек, угрожающий другим ну никак не невинный.Подтасовка. :mrgreen:

С такой философией, вам осталось недолго гулять. Рано или поздно голову вы всё-таки кому-нибудь проломите, ну а дальше, или вам проломят голову родственники того, кому проломили голову вы, или небо в клеточку и друзья в полосочку.

"...Ненависть порождает ненависть, насилие порождает насилие, и жестокость порождает жестокость в раскручивающейся спирали всеобщего разрушения…. Цепная реакция зла..."

Он пока хочет, чтобы этим президент занялся, кстати юрист по образованию :)
viewtopic.php?p=5003692#p5003692
Igneus
 
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