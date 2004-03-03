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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1508150915101511

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:24

  stargazer написав:Колеги, тут стаття про боротьбу з хворобою в Івано-Франківській інфекційній лікарні. Думаю, варто прочитати.
https://versii.if.ua/novunu/ye-lyudi-ya ... an-ostyak/

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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:29

  stargazer написав:Колеги, тут стаття про боротьбу з хворобою в Івано-Франківській інфекційній лікарні. Думаю, варто прочитати.
https://versii.if.ua/novunu/ye-lyudi-ya ... an-ostyak/

Знаете что в Ивано-Франковске наивысшая смертность по Украине, и чувак рассказывает что всё у них консультируются... У них плохие показатели, пускай лучше они что-то исправят. Сан.эпидем служба, нас не спрашивают, Степанов молодец. Заказная статья и это противно.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 01:24

  stm написав:
  stargazer написав:Колеги, тут стаття про боротьбу з хворобою в Івано-Франківській інфекційній лікарні. Думаю, варто прочитати.
https://versii.if.ua/novunu/ye-lyudi-ya ... an-ostyak/

Знаете что в Ивано-Франковске наивысшая смертность по Украине, и чувак рассказывает что всё у них консультируются... У них плохие показатели, пускай лучше они что-то исправят. Сан.эпидем служба, нас не спрашивают, Степанов молодец. Заказная статья и это противно.



То що противно можна ж відфільтрувати. Пише ж чиновник, але там є там про препарати які зараз використовують.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 01:34

  stargazer написав:
  stm написав:
  stargazer написав:Колеги, тут стаття про боротьбу з хворобою в Івано-Франківській інфекційній лікарні. Думаю, варто прочитати.
https://versii.if.ua/novunu/ye-lyudi-ya ... an-ostyak/

Знаете что в Ивано-Франковске наивысшая смертность по Украине, и чувак рассказывает что всё у них консультируются... У них плохие показатели, пускай лучше они что-то исправят. Сан.эпидем служба, нас не спрашивают, Степанов молодец. Заказная статья и это противно.



То що противно можна ж відфільтрувати. Пише ж чиновник, але там є там про препарати які зараз використовують.

Тоже вопрос почему устаревший протокол с лопинавир/ритонавир, вместо новых ремдествир или дексаметазон? Короче чувак облизал зад начальству, пойдет на повышение. Смертность в Франковске останется большой, но по бумагам все выслужились, медальку получат...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 53 521
Нових - 678

Одужало - 26 118 (+457)
Загинуло - 1 383 (+11)
Підозри - 101 434 (+785)

Вінницька область — 2 097 (+16)
Волинська область — 3 042 (+55)
Дніпропетровська область — 1 144 (+4)
Донецька область — 759 (+1)
Житомирська область — 1 532 (+11)
Закарпатська область — 3 909 (+67)
Запорізька область — 621 (+9)
Івано-Франківська область — 3 029 (+58)
Кіровоградська область — 673 (+3)
м. Київ — 6 182 (+67)
Київська область — 3 026 (+40)
Львівська область — 7 003 (+121)
Луганська область — 93 (0)
Миколаївська область — 481 (+4)
Одеська область — 2 174 (+33)
Полтавська область — 331 (0)
Рівненська область — 4 598 (+78)
Сумська область — 340 (+3)
Тернопільська область — 2 231 (+14)
Харківська область — 2 649 (+28)
Херсонська область — 204 (0)
Хмельницька область — 908 (+20)
Чернівецька область — 5 140 (+23)
Черкаська область — 748 (+10)
Чернігівська область — 607 (+13)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:35

В соседней Румынии + 698 за сутки новых заражений, рекордный показатель для них за всё время. Скоро нас обгонят, братья молдавана.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:53

По количеству госпитализированных коронавирусников:
среднее количество человек за сутки на каждой неделе

1.03-3.04 - в среднем 20 человек в сутки
5.04 - 12.04 - 81
13.04 - 19.04 - 108
20.04 - 26.04 - 108
27.04 - 3.05 - 116
4.04 - 10.05 - 182
11.05 - 17.05 - 147
18.05 - 24.05 - 108
25.05 - 31.05 - 103
1.06 - 7.06 - 118
8.06 - 14.06 - 118
15.06 - 21.06 - 165
22.06 - 28.06 - 197
29.06 - 5.07 - 199
6.07 - 12.07 - 185
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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