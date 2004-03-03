shapo написав:Или новая стратегия демпартии после затухания американской революции под ее руководством. Раньше в демштатах ,наоборот, заражение было выше республиканских
С Калифорнией так не будет - там, вроде, чуть ли не новый эпицентр после НЙ?
Узнаю у приятеля живущего в Сан-Франциско не заболел ли он ещё - ответил что ситуация стабильно плохая. У другого нашего одноклассника в Аризоне ухудшилась после открытия баров и спортзалов. Сейчас их закрыли. В Мельбурне хотят заставить носить всех маски чего не делали в первую волну в марте-мае
Знаете что в Ивано-Франковске наивысшая смертность по Украине, и чувак рассказывает что всё у них консультируются... У них плохие показатели, пускай лучше они что-то исправят. Сан.эпидем служба, нас не спрашивают, Степанов молодец. Заказная статья и это противно.
Знаете что в Ивано-Франковске наивысшая смертность по Украине, и чувак рассказывает что всё у них консультируются... У них плохие показатели, пускай лучше они что-то исправят. Сан.эпидем служба, нас не спрашивают, Степанов молодец. Заказная статья и это противно.
То що противно можна ж відфільтрувати. Пише ж чиновник, але там є там про препарати які зараз використовують.
Знаете что в Ивано-Франковске наивысшая смертность по Украине, и чувак рассказывает что всё у них консультируются... У них плохие показатели, пускай лучше они что-то исправят. Сан.эпидем служба, нас не спрашивают, Степанов молодец. Заказная статья и это противно.
То що противно можна ж відфільтрувати. Пише ж чиновник, але там є там про препарати які зараз використовують.
Тоже вопрос почему устаревший протокол с лопинавир/ритонавир, вместо новых ремдествир или дексаметазон? Короче чувак облизал зад начальству, пойдет на повышение. Смертность в Франковске останется большой, но по бумагам все выслужились, медальку получат...