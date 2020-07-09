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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1508150915101511

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 07:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Чи буде дистанційне навчання в цьому році чи ні? :)

https://tsn.ua/ukrayina/v-ukrayini-supe ... 84160.html
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:00

Що це за марнування часу?

У Львові поліцейські склали протокол за порушення карантину на продавця преси, який розкладав газети та журнали зі спущеною маскою. Це доволі нетиповий випадок, оскільки, як правило, за порушення карантину карають людей, які перебувають у публічному місці взагалі без маски чи респіратора.
Адмінпротокол на продавця преси склали ще 19 червня, однак стало відомо про нього лише зараз, коли цю справу розглянув Франківський райсуд Львова. «Перебуваючи в приміщенні кіоску «ІнтерПрес» на вул. Кульпарківській, 95, чоловік викладав вітрину без рукавичок та з приспущенною маскою, чим порушив підпункт 1 пункту 3 Постанови КМУ № 392 від 20.05.2020 року», – вказано у постанові суду.

Частина постанови Кабміну, на яку посилається суд, встановлює заборону на перебування в громадських місцях та транспорті без респіраторів та масок, що закривають ніс та рот. Тобто протокол склали саме за те, що чоловік неправильно одягнув маску.
Однак, розглядаючи цю справу, суддя Франківського райсуду Степан Дзендюра вирішив не штрафувати продавця, оскільки він вчинив надто дрібне порушення. Відтак працівника кіоску з пресою звільнили від адмінвідповідальності, обмежившись усним зауваженням.

https://zaxid.net/news/

Якщо це дрібне порушення, накуя було весь отой процес починати?
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:58

Смотрим, что день вчерашний нам принёс.
В принципе вчера выходной, так что особых рекордов нет, до стабильных в последнее время 200 000 + не дотянул ковид.

Из интересного.
Очередная веха и цифра - 13 миллионов коронавирусников (официальных) за всё время пандемии.
В штате Флорида + 15 300 новых случаев, это гораздо больше, чем во всей Европе и азиатской части России вместе взятых.
Индия установила свой очередной рекорд по новым случаям + 29 100. Чувствуется будущий потенциальный лидер.
В небольшой Панаме + 1300 случаев, по сравнению с некоторыми малыми тропическими странами в Украине можно сказать затишье. Что-то латиносы вообще слабоваты до коронавируса.
Украина вернула себе второе место по новым случаям в Европе.
По отошедшим в мир иной коронавирусникам - две трети таких случаев в Европе вчера приходилось всего на две страны - Россию и Великобританию.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:05

change_pm
Так це абсурд. Бо на фоні зростання захворюваності у Львові зараз повідкривали все і вся.І не тільки в якомусь кіоску преси коло психлікарні.а в транспорті, базарах, установках ці порушення масові. І так виглядає,що мер старається сподобатися, бо вже скоро перевибори.Два районні суди до речі закриті на карантин.
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