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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лип, 2020 07:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Чи буде дистанційне навчання в цьому році чи ні?
Додано: Пон 13 лип, 2020 08:00
Що це за марнування часу?
Якщо це дрібне порушення, накуя було весь отой процес починати?
Додано: Пон 13 лип, 2020 08:58
Смотрим, что день вчерашний нам принёс.
В принципе вчера выходной, так что особых рекордов нет, до стабильных в последнее время 200 000 + не дотянул ковид.
Из интересного.
Очередная веха и цифра - 13 миллионов коронавирусников (официальных) за всё время пандемии.
В штате Флорида + 15 300 новых случаев, это гораздо больше, чем во всей Европе и азиатской части России вместе взятых.
Индия установила свой очередной рекорд по новым случаям + 29 100. Чувствуется будущий потенциальный лидер.
В небольшой Панаме + 1300 случаев, по сравнению с некоторыми малыми тропическими странами в Украине можно сказать затишье. Что-то латиносы вообще слабоваты до коронавируса.
Украина вернула себе второе место по новым случаям в Европе.
По отошедшим в мир иной коронавирусникам - две трети таких случаев в Европе вчера приходилось всего на две страны - Россию и Великобританию.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:05
change_pm
Так це абсурд. Бо на фоні зростання захворюваності у Львові зараз повідкривали все і вся.І не тільки в якомусь кіоску преси коло психлікарні.а в транспорті, базарах, установках ці порушення масові. І так виглядає,що мер старається сподобатися, бо вже скоро перевибори.Два районні суди до речі закриті на карантин.
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 54 133
Нових - 612
Одужало - 26 503 (+385)
Загинуло - 1 398 (+15)
Підозри - 102 113 (+679)
Вінницька область — 2 122 (+25)
Волинська область — 3 071 (+29)
Дніпропетровська область — 1 144 (0)
Донецька область — 759 (0)
Житомирська область — 1 542 (+10)
Закарпатська область — 3 988 (+79) Запорізька область — 622 (+1)
Івано-Франківська область — 3 071 (+42)
Кіровоградська область — 674 (+1)
м. Київ — 6 238 (+56)
Київська область — 3 068 (+42)
Львівська область — 7 107 (+104)
Луганська область — 93 (0)
Миколаївська область — 482 (+1)
Одеська область — 2 208 (+34)
Полтавська область — 334 (+3)
Рівненська область — 4 697 (+99)
Сумська область — 341 (+1)
Тернопільська область — 2 260 (+29)
Харківська область — 2 677 (+28)
Херсонська область — 204 (0)
Хмельницька область — 908 (0)
Чернівецька область — 5 161 (+21)
Черкаська область — 754 (+6)
Чернігівська область — 608 (+1)
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:35
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