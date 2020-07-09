|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:51
Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.
А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6574
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 2572 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Пон 13 лип, 2020 23:32
zРадио написав:
Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.
А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение?
Разве вакцина уже есть?
Без нее с эпидемией не справиться
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3812
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 23:38
Количество смертельных случаев в Москве в июне 2020 года составило 13 128, что на 41% больше чем, в июне прошлого года (9 268), говорится с сообщении столичного департамента здравоохранения. Коронавирус COVID-19 указан в июне в качестве основной причины смерти у 1605 человек (в мае таких случаев было почти вдвое больше — 2757), еще 1803 человека умерли не от COVID-19 , но они имели положительный тест на коронавирус.
Не читаю Будивельника и Trast.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17613
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4297 раз.
- Подякували: 6944 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Пон 13 лип, 2020 23:39
shapo написав: zРадио написав:
Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.
А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение?
Разве вакцина уже есть?
Без нее с эпидемией не справиться
От гриппа - да ) Я о ней говорю. Точно будет известно, какая (штамм) - где-то к концу сентября. Что дает массовая иммунизация - ресурс системы здравоохранения не тратится хотя бы на грипп, который имеет ярко выраженную сезонность в декабре-феврале.
Ведь ни одного высокого сезона инфекционных заболеваний в новой реальности мир еще фактически не проходил. Этой зимой будет первый... И если к перманентно высокому уровню заболеваемости ковидом добавится еще и эпидемия гриппа, будет полный overload
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6574
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 2572 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7048
|1589611
|
Чет 09 лип, 2020 09:21
ЛОБ
|