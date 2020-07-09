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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1509151015111512 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: Пон 13 лип, 2020 21:51



А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение? Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение? zРадио

Повідомлень: 6574 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1129 раз. Подякували: 2572 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 лип, 2020 23:32 zРадио написав: Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.



А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение? Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение?



Разве вакцина уже есть?

Без нее с эпидемией не справиться Разве вакцина уже есть?Без нее с эпидемией не справиться Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3812 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 лип, 2020 23:38 Re: Эпидемия коронавируса в мире Количество смертельных случаев в Москве в июне 2020 года составило 13 128, что на 41% больше чем, в июне прошлого года (9 268), говорится с сообщении столичного департамента здравоохранения. Коронавирус COVID-19 указан в июне в качестве основной причины смерти у 1605 человек (в мае таких случаев было почти вдвое больше — 2757), еще 1803 человека умерли не от COVID-19 , но они имели положительный тест на коронавирус. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17613 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4297 раз. Подякували: 6944 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 лип, 2020 23:39 shapo написав: zРадио написав: Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.



А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение? Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение?



Разве вакцина уже есть?

Без нее с эпидемией не справиться Разве вакцина уже есть?Без нее с эпидемией не справиться



От гриппа - да ) Я о ней говорю. Точно будет известно, какая (штамм) - где-то к концу сентября. Что дает массовая иммунизация - ресурс системы здравоохранения не тратится хотя бы на грипп, который имеет ярко выраженную сезонность в декабре-феврале.



Ведь ни одного высокого сезона инфекционных заболеваний в новой реальности мир еще фактически не проходил. Этой зимой будет первый... И если к перманентно высокому уровню заболеваемости ковидом добавится еще и эпидемия гриппа, будет полный overload От гриппа - да ) Я о ней говорю. Точно будет известно, какая (штамм) - где-то к концу сентября. Что дает массовая иммунизация - ресурс системы здравоохранения не тратится хотя бы на грипп, который имеет ярко выраженную сезонность в декабре-феврале.Ведь ни одного высокого сезона инфекционных заболеваний в новой реальности мир еще фактически не проходил. Этой зимой будет первый... И если к перманентно высокому уровню заболеваемости ковидом добавится еще и эпидемия гриппа, будет полный overload zРадио

Повідомлень: 6574 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1129 раз. Подякували: 2572 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1509151015111512 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7048 1589611

ЛОБ Чет 09 лип, 2020 09:21