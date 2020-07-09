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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:51
Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.
А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение?
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Додано: Пон 13 лип, 2020 23:32
zРадио написав:
Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.
А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение?
Разве вакцина уже есть?
Без нее с эпидемией не справиться
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 13 лип, 2020 23:38
Количество смертельных случаев в Москве в июне 2020 года составило 13 128, что на 41% больше чем, в июне прошлого года (9 268), говорится с сообщении столичного департамента здравоохранения. Коронавирус COVID-19 указан в июне в качестве основной причины смерти у 1605 человек (в мае таких случаев было почти вдвое больше — 2757), еще 1803 человека умерли не от COVID-19 , но они имели положительный тест на коронавирус.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 23:39
shapo написав: zРадио написав:
Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.
А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение?
Разве вакцина уже есть?
Без нее с эпидемией не справиться
От гриппа - да ) Я о ней говорю. Точно будет известно, какая (штамм) - где-то к концу сентября. Что дает массовая иммунизация - ресурс системы здравоохранения не тратится хотя бы на грипп, который имеет ярко выраженную сезонность в декабре-феврале.
Ведь ни одного высокого сезона инфекционных заболеваний в новой реальности мир еще фактически не проходил. Этой зимой будет первый... И если к перманентно высокому уровню заболеваемости ковидом добавится еще и эпидемия гриппа, будет полный overload
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Додано: Вів 14 лип, 2020 08:55
fler написав:
Якщо буде дистанційне навчання, то будуть дистанційні вибори
..
Ну Рашка ж вже провела навчання по дистанційним виборам / голосуванню, а наші все звідти тягнуть...
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change_pm
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:26
change_pm написав: fler написав:
Якщо буде дистанційне навчання, то будуть дистанційні вибори
..
Ну Рашка ж вже провела навчання по дистанційним виборам / голосуванню, а наші все звідти тягнуть...
В Эстонии гораздо раньше это сделали, возможно электронное голосование с помощью ЕЦП.
У поляков сейчас сделали - можно по почте проголосовать, правда предварительно надо заяву на это скинуть, по почте сейчас проголосовало 674 тысячи поляков.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:36
change_pm написав: fler написав:
Якщо буде дистанційне навчання, то будуть дистанційні вибори
..
Ну Рашка ж вже провела навчання по дистанційним виборам / голосуванню, а наші все звідти тягнуть...
Не дай Боже такого
Я мала на увазі,що вони будуть у прольоті на виборах, якщо не схаменуться з тим навчанням.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:37
Сегодня утром по радио слышала что оштрафовали ночные заведения в Киеве которые после 23:00 посмели открыться . То есть это получается Корона только по ночам выходит ? А по сути это узаконенный рэкет со стороны государства . Под раздутую пандемию придумали штрафы и косят бабло на фоне мирового экономического кризиса "элита" создала себе кормушку в виде штрафов . На фоне мирового банкротства бизнеса налогов на роскошную жизнь уже хватать не будет .
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Uppi
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:44
Uppi написав:
То есть это получается Корона только по ночам выходит ?
Конечно нет, вы правы, смысл в том чтоб снизить риски заразиться короной.. Например много кто в 23:00 только выходит из дома и идет в клуб, а так они туда уже не пойдут, и если в 22:59 в клубе еще тусили и заражались короновирусники, то те кто шел на 23:00 уже не заразятся, собственно распространение снижается.
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st512
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:05
zРадио написав: shapo написав: zРадио написав:
Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.
А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение?
Разве вакцина уже есть?
Без нее с эпидемией не справиться
От гриппа - да ) Я о ней говорю. Точно будет известно, какая (штамм) - где-то к концу сентября. Что дает массовая иммунизация - ресурс системы здравоохранения не тратится хотя бы на грипп, который имеет ярко выраженную сезонность в декабре-феврале.
Ведь ни одного высокого сезона инфекционных заболеваний в новой реальности мир еще фактически не проходил. Этой зимой будет первый... И если к перманентно высокому уровню заболеваемости ковидом добавится еще и эпидемия гриппа, будет полный overload
Матрица: Перезагрузка
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flyman
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