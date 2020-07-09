RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1509151015111512

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:51

Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.

А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение? :roll:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6572
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 2574 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:32

  zРадио написав:Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.

А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение? :roll:


Разве вакцина уже есть?
Без нее с эпидемией не справиться
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3814
З нами з: 29.05.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Количество смертельных случаев в Москве в июне 2020 года составило 13 128, что на 41% больше чем, в июне прошлого года (9 268), говорится с сообщении столичного департамента здравоохранения. Коронавирус COVID-19 указан в июне в качестве основной причины смерти у 1605 человек (в мае таких случаев было почти вдвое больше — 2757), еще 1803 человека умерли не от COVID-19 , но они имели положительный тест на коронавирус.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17614
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4297 раз.
Подякували: 6944 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:39

  shapo написав:
  zРадио написав:Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.

А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение? :roll:


Разве вакцина уже есть?
Без нее с эпидемией не справиться


От гриппа - да ) Я о ней говорю. Точно будет известно, какая (штамм) - где-то к концу сентября. Что дает массовая иммунизация - ресурс системы здравоохранения не тратится хотя бы на грипп, который имеет ярко выраженную сезонность в декабре-феврале.

Ведь ни одного высокого сезона инфекционных заболеваний в новой реальности мир еще фактически не проходил. Этой зимой будет первый... И если к перманентно высокому уровню заболеваемости ковидом добавится еще и эпидемия гриппа, будет полный overload
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6572
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 2574 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:55

  fler написав:
  change_pm написав:Чи буде дистанційне навчання в цьому році чи ні? :)

https://tsn.ua/ukrayina/v-ukrayini-supe ... 84160.html

Якщо буде дистанційне навчання, то будуть дистанційні вибори.. :mrgreen:

Ну Рашка ж вже провела навчання по дистанційним виборам / голосуванню, а наші все звідти тягнуть...
change_pm
 
Повідомлень: 1599
З нами з: 03.02.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:26

  change_pm написав:
  fler написав:
  change_pm написав:Чи буде дистанційне навчання в цьому році чи ні? :)

https://tsn.ua/ukrayina/v-ukrayini-supe ... 84160.html

Якщо буде дистанційне навчання, то будуть дистанційні вибори.. :mrgreen:

Ну Рашка ж вже провела навчання по дистанційним виборам / голосуванню, а наші все звідти тягнуть...


В Эстонии гораздо раньше это сделали, возможно электронное голосование с помощью ЕЦП.
У поляков сейчас сделали - можно по почте проголосовать, правда предварительно надо заяву на это скинуть, по почте сейчас проголосовало 674 тысячи поляков.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17614
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4297 раз.
Подякували: 6944 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:36

  change_pm написав:
  fler написав:Якщо буде дистанційне навчання, то будуть дистанційні вибори.. :mrgreen:

Ну Рашка ж вже провела навчання по дистанційним виборам / голосуванню, а наші все звідти тягнуть...

Не дай Боже такого :!: Я мала на увазі,що вони будуть у прольоті на виборах, якщо не схаменуться з тим навчанням.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1393
З нами з: 07.08.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня утром по радио слышала что оштрафовали ночные заведения в Киеве которые после 23:00 посмели открыться . То есть это получается Корона только по ночам выходит ? А по сути это узаконенный рэкет со стороны государства . Под раздутую пандемию придумали штрафы и косят бабло на фоне мирового экономического кризиса "элита" создала себе кормушку в виде штрафов . На фоне мирового банкротства бизнеса налогов на роскошную жизнь уже хватать не будет .
Uppi
 
Повідомлень: 98
З нами з: 22.04.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:То есть это получается Корона только по ночам выходит ?
Конечно нет, вы правы, смысл в том чтоб снизить риски заразиться короной.. Например много кто в 23:00 только выходит из дома и идет в клуб, а так они туда уже не пойдут, и если в 22:59 в клубе еще тусили и заражались короновирусники, то те кто шел на 23:00 уже не заразятся, собственно распространение снижается.
st512
 
Повідомлень: 830
З нами з: 09.07.13
Подякував: 88 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:05

  zРадио написав:
  shapo написав:
  zРадио написав:Такое дело - Британия заявляет, что готовит самую масштабную в истории программу вакцинации от гриппа этой осенью, понимая, что одновременно с ковид-ом риски для медицины удваиваются.

А что наши шмыганомисты - очередной миллиард из спецфонда на другие цели забрали?.. Кто-то хоть что-то слышал о телодвижениях Кабмина в сторону массовой вакцинации? Или снова отдадут это мудрым вильнолюдям на усмотрение? :roll:


Разве вакцина уже есть?
Без нее с эпидемией не справиться


От гриппа - да ) Я о ней говорю. Точно будет известно, какая (штамм) - где-то к концу сентября. Что дает массовая иммунизация - ресурс системы здравоохранения не тратится хотя бы на грипп, который имеет ярко выраженную сезонность в декабре-феврале.

Ведь ни одного высокого сезона инфекционных заболеваний в новой реальности мир еще фактически не проходил. Этой зимой будет первый... И если к перманентно высокому уровню заболеваемости ковидом добавится еще и эпидемия гриппа, будет полный overload


Матрица: Перезагрузка
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20420
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1434 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1509151015111512
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, Сибарит, flyman, Google Adsense [Bot], SILVER_UA і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7048 1589816
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 09:21
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1673)
14.07.2020 10:00
Рынок ОВГЗ (1551)
14.07.2020 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.