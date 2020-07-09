Uppi написав:То есть это получается Корона только по ночам выходит ?
Конечно нет, вы правы, смысл в том чтоб снизить риски заразиться короной.. Например много кто в 23:00 только выходит из дома и идет в клуб, а так они туда уже не пойдут, и если в 22:59 в клубе еще тусили и заражались короновирусники, то те кто шел на 23:00 уже не заразятся, собственно распространение снижается.
как-бы, все строго наоборот: чем меньше время работы заведения, тем бОльшая толпа желающих там сконцентрируется в часы его работы.
zРадио написав:Ведь ни одного высокого сезона инфекционных заболеваний в новой реальности мир еще фактически не проходил. Этой зимой будет первый... И если к перманентно высокому уровню заболеваемости ковидом добавится еще и эпидемия гриппа, будет полный overload
Уже есть "На Закарпатье больницы второй и третьей волны COVID-19 заполнены на 90%