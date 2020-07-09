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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1510151115121513

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:39

  st512 написав:
  Uppi написав:То есть это получается Корона только по ночам выходит ?
Конечно нет, вы правы, смысл в том чтоб снизить риски заразиться короной.. Например много кто в 23:00 только выходит из дома и идет в клуб, а так они туда уже не пойдут, и если в 22:59 в клубе еще тусили и заражались короновирусники, то те кто шел на 23:00 уже не заразятся, собственно распространение снижается.
как-бы, все строго наоборот: чем меньше время работы заведения, тем бОльшая толпа желающих там сконцентрируется в часы его работы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:44

  zРадио написав:Ведь ни одного высокого сезона инфекционных заболеваний в новой реальности мир еще фактически не проходил. Этой зимой будет первый... И если к перманентно высокому уровню заболеваемости ковидом добавится еще и эпидемия гриппа, будет полный overload

Уже есть
"На Закарпатье больницы второй и третьей волны COVID-19 заполнены на 90%

эти больницы приобщили к приему больных COVID-19 18 июня. Последние три недели медики фиксируют в области интенсивное увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией."
https://news.liga.net/region_news/news/ ... neny-na-90
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