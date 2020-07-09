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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1510151115121513

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:39

  st512 написав:
  Uppi написав:То есть это получается Корона только по ночам выходит ?
Конечно нет, вы правы, смысл в том чтоб снизить риски заразиться короной.. Например много кто в 23:00 только выходит из дома и идет в клуб, а так они туда уже не пойдут, и если в 22:59 в клубе еще тусили и заражались короновирусники, то те кто шел на 23:00 уже не заразятся, собственно распространение снижается.
как-бы, все строго наоборот: чем меньше время работы заведения, тем бОльшая толпа желающих там сконцентрируется в часы его работы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:44

  zРадио написав:Ведь ни одного высокого сезона инфекционных заболеваний в новой реальности мир еще фактически не проходил. Этой зимой будет первый... И если к перманентно высокому уровню заболеваемости ковидом добавится еще и эпидемия гриппа, будет полный overload

Уже есть
"На Закарпатье больницы второй и третьей волны COVID-19 заполнены на 90%

эти больницы приобщили к приему больных COVID-19 18 июня. Последние три недели медики фиксируют в области интенсивное увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией."
https://news.liga.net/region_news/news/ ... neny-na-90
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:как-бы, все строго наоборот: чем меньше время работы заведения

Палка о двух концах, увы. Тут скорее целевая аудитория отсекается, до 23:00 многим там делать нечего.
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Отвечавший за борьбу с коронавирусом замминистра обороны Казахстана сам скончался от коронавируса.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 54 771
Нових - 638

Одужало - 27 154 (+651)
Загинуло - 1 412 (+14)
Підозри - 103 031 (+918)

Вінницька область — 2 148 (+26)
Волинська область — 3 080 (+9)
Дніпропетровська область — 1 146 (+2)
Донецька область — 765 (+6)
Житомирська область — 1 542 (0)
Закарпатська область — 4 055 (+67)
Запорізька область — 622 (0)
Івано-Франківська область — 3 127 (+56)
Кіровоградська область — 674 (0)
м. Київ — 6 350 (+112)
Київська область — 3 090 (+22)
Львівська область — 7 254 (+147)
Луганська область — 95 (+2)
Миколаївська область — 487 (+5)
Одеська область — 2 258 (+50)
Полтавська область — 334 (0)
Рівненська область — 4 740 (+43)
Сумська область — 341 (0)
Тернопільська область — 2 276 (+16)
Харківська область — 2 723 (+46)
Херсонська область — 204 (0)
Хмельницька область — 909 (+1)
Чернівецька область — 5 184 (+23)
Черкаська область — 755 (+1)
Чернігівська область — 612 (+4)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:11

  st512 написав:
  Uppi написав:То есть это получается Корона только по ночам выходит ?
Конечно нет, вы правы, смысл в том чтоб снизить риски заразиться короной.. Например много кто в 23:00 только выходит из дома и идет в клуб, а так они туда уже не пойдут, и если в 22:59 в клубе еще тусили и заражались короновирусники, то те кто шел на 23:00 уже не заразятся, собственно распространение снижается.

Насколько я поняла , полиция составляет протокол об админ нарушении , а заведение как работало так и работает . Просто косят штрафы под видом борьбы за здоровье нации .
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