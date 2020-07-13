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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:
  freeze написав:Отвечавший за борьбу с коронавирусом замминистра обороны Казахстана сам скончался от коронавируса.

От Коронавируса не умирают . Умирают от пневмонии или осложнений. Потрудитесь излагать свои мысли грамотно . Причину смерти замминистра обороны Казахстана знаете ?


Умер от коронавирусной пневмонии.
Потрудитесь погуглить, что происходит в легких при таком виде пневмонии, потом доложите здесь.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Насколько я поняла , полиция составляет протокол об админ нарушении , а заведение как работало так и работает . Просто косят штрафы под видом борьбы за здоровье нации

Все верно, как вы себе представляете чтоб два полицейских из машины выгоняли полный зал "веселой" молодежи? Вызывать бригаду спецназа?) Владелец платит штраф, а дальше уже думает работать завтра после 23х или нет.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:15

  freeze написав:Потрудитесь погуглить, что происходит в легких при таком виде пневмонии, потом доложите здесь

"... Ні для кого не є таємницею, що у сучасній Україні, часто, встановити справжню причину смерті є надзвичайно складно, а подекуди – навіть неможливо. Клінічні діагнози причин смерті не відповідають реальним, тобто немає точного визначення від чого помер пацієнт: від хвороби чи від результатів лікувань. Також немає прозорої фіксації лікарської помилки, а відповідно, лікарі не несуть відповідальності за їх можливе допущення.
Саме тому зміна системи функціонування інституту патологічної анатомії і судово-медичної експертизи має стати ще однією ланкою у формуванні нової системи охорони здоров'я...

... Було проаналізовано 200 експертиз за період 2012-2016 років, в матеріалах яких були висновки попередніх експертиз, виконаних в обласних бюро за місцем летального випадку (смерті). І висновки клініко-експертних комісій відповідних управлінь охорони здоров'я, збіглися з ними у 80%. При цьому судово-медичні комісії Головного бюро підтвердили ці висновки обласних бюро лише в 24% випадків, тобто понад три чверті посмертних діагнозів були свідомо чи несвідомо помилковими."

Ольга Богомолець, "Смерть позбавляють свідків":
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bog ... 97556e797/
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