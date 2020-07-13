Умер от коронавирусной пневмонии.
Потрудитесь погуглить, что происходит в легких при таком виде пневмонии, потом доложите здесь.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Умер от коронавирусной пневмонии.
Потрудитесь погуглить, что происходит в легких при таком виде пневмонии, потом доложите здесь.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Все верно, как вы себе представляете чтоб два полицейских из машины выгоняли полный зал "веселой" молодежи? Вызывать бригаду спецназа?) Владелец платит штраф, а дальше уже думает работать завтра после 23х или нет.
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:15
"... Ні для кого не є таємницею, що у сучасній Україні, часто, встановити справжню причину смерті є надзвичайно складно, а подекуди – навіть неможливо. Клінічні діагнози причин смерті не відповідають реальним, тобто немає точного визначення від чого помер пацієнт: від хвороби чи від результатів лікувань. Також немає прозорої фіксації лікарської помилки, а відповідно, лікарі не несуть відповідальності за їх можливе допущення.
Саме тому зміна системи функціонування інституту патологічної анатомії і судово-медичної експертизи має стати ще однією ланкою у формуванні нової системи охорони здоров'я...
... Було проаналізовано 200 експертиз за період 2012-2016 років, в матеріалах яких були висновки попередніх експертиз, виконаних в обласних бюро за місцем летального випадку (смерті). І висновки клініко-експертних комісій відповідних управлінь охорони здоров'я, збіглися з ними у 80%. При цьому судово-медичні комісії Головного бюро підтвердили ці висновки обласних бюро лише в 24% випадків, тобто понад три чверті посмертних діагнозів були свідомо чи несвідомо помилковими."
Ольга Богомолець, "Смерть позбавляють свідків":
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