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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1512151315141515>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:
  freeze написав:Отвечавший за борьбу с коронавирусом замминистра обороны Казахстана сам скончался от коронавируса.

От Коронавируса не умирают . Умирают от пневмонии или осложнений. Потрудитесь излагать свои мысли грамотно . Причину смерти замминистра обороны Казахстана знаете ?


Умер от коронавирусной пневмонии.
Потрудитесь погуглить, что происходит в легких при таком виде пневмонии, потом доложите здесь.
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Насколько я поняла , полиция составляет протокол об админ нарушении , а заведение как работало так и работает . Просто косят штрафы под видом борьбы за здоровье нации

Все верно, как вы себе представляете чтоб два полицейских из машины выгоняли полный зал "веселой" молодежи? Вызывать бригаду спецназа?) Владелец платит штраф, а дальше уже думает работать завтра после 23х или нет.
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:15

  freeze написав:Потрудитесь погуглить, что происходит в легких при таком виде пневмонии, потом доложите здесь

"... Ні для кого не є таємницею, що у сучасній Україні, часто, встановити справжню причину смерті є надзвичайно складно, а подекуди – навіть неможливо. Клінічні діагнози причин смерті не відповідають реальним, тобто немає точного визначення від чого помер пацієнт: від хвороби чи від результатів лікувань. Також немає прозорої фіксації лікарської помилки, а відповідно, лікарі не несуть відповідальності за їх можливе допущення.
Саме тому зміна системи функціонування інституту патологічної анатомії і судово-медичної експертизи має стати ще однією ланкою у формуванні нової системи охорони здоров'я...

... Було проаналізовано 200 експертиз за період 2012-2016 років, в матеріалах яких були висновки попередніх експертиз, виконаних в обласних бюро за місцем летального випадку (смерті). І висновки клініко-експертних комісій відповідних управлінь охорони здоров'я, збіглися з ними у 80%. При цьому судово-медичні комісії Головного бюро підтвердили ці висновки обласних бюро лише в 24% випадків, тобто понад три чверті посмертних діагнозів були свідомо чи несвідомо помилковими."

Ольга Богомолець, "Смерть позбавляють свідків":
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bog ... 97556e797/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:
  freeze написав:Потрудитесь погуглить, что происходит в легких при таком виде пневмонии, потом доложите здесь

"... Ні для кого не є таємницею, що у сучасній Україні, часто, встановити справжню причину смерті є надзвичайно складно, а подекуди – навіть неможливо. Клінічні діагнози причин смерті не відповідають реальним, тобто немає точного визначення від чого помер пацієнт: від хвороби чи від результатів лікувань. Також немає прозорої фіксації лікарської помилки, а відповідно, лікарі не несуть відповідальності за їх можливе допущення.
Саме тому зміна системи функціонування інституту патологічної анатомії і судово-медичної експертизи має стати ще однією ланкою у формуванні нової системи охорони здоров'я...

... Було проаналізовано 200 експертиз за період 2012-2016 років, в матеріалах яких були висновки попередніх експертиз, виконаних в обласних бюро за місцем летального випадку (смерті). І висновки клініко-експертних комісій відповідних управлінь охорони здоров'я, збіглися з ними у 80%. При цьому судово-медичні комісії Головного бюро підтвердили ці висновки обласних бюро лише в 24% випадків, тобто понад три чверті посмертних діагнозів були свідомо чи несвідомо помилковими."

Ольга Богомолець, "Смерть позбавляють свідків":
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bog ... 97556e797/
Это зам министр обороны Казахстана умер, к чему здесь рассуждения о ситуации в Украине, претензии отсылайте в столицу Казахстана.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:17

  Igneus написав:
  freeze написав:Потрудитесь погуглить, что происходит в легких при таком виде пневмонии, потом доложите здесь

"... Ні для кого не є таємницею, що у сучасній Україні, часто, встановити справжню причину смерті є надзвичайно складно, а подекуди – навіть неможливо. Клінічні діагнози причин смерті не відповідають реальним, тобто немає точного визначення від чого помер пацієнт: від хвороби чи від результатів лікувань. Також немає прозорої фіксації лікарської помилки, а відповідно, лікарі не несуть відповідальності за їх можливе допущення.
Саме тому зміна системи функціонування інституту патологічної анатомії і судово-медичної експертизи має стати ще однією ланкою у формуванні нової системи охорони здоров'я...

... Було проаналізовано 200 експертиз за період 2012-2016 років, в матеріалах яких були висновки попередніх експертиз, виконаних в обласних бюро за місцем летального випадку (смерті). І висновки клініко-експертних комісій відповідних управлінь охорони здоров'я, збіглися з ними у 80%. При цьому судово-медичні комісії Головного бюро підтвердили ці висновки обласних бюро лише в 24% випадків, тобто понад три чверті посмертних діагнозів були свідомо чи несвідомо помилковими."

Ольга Богомолець, "Смерть позбавляють свідків":
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bog ... 97556e797/

Так это её мама была патологоанатом ом, а она всю жизнь кожник.
Если у меня мать фтизиатр, то я, строитель, тоже в этом разбираюсь?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:40

  shapo написав:
  Igneus написав:
  freeze написав:Потрудитесь погуглить, что происходит в легких при таком виде пневмонии, потом доложите здесь

"... Ні для кого не є таємницею, що у сучасній Україні, часто, встановити справжню причину смерті є надзвичайно складно, а подекуди – навіть неможливо. Клінічні діагнози причин смерті не відповідають реальним, тобто немає точного визначення від чого помер пацієнт: від хвороби чи від результатів лікувань. Також немає прозорої фіксації лікарської помилки, а відповідно, лікарі не несуть відповідальності за їх можливе допущення.
Саме тому зміна системи функціонування інституту патологічної анатомії і судово-медичної експертизи має стати ще однією ланкою у формуванні нової системи охорони здоров'я...

... Було проаналізовано 200 експертиз за період 2012-2016 років, в матеріалах яких були висновки попередніх експертиз, виконаних в обласних бюро за місцем летального випадку (смерті). І висновки клініко-експертних комісій відповідних управлінь охорони здоров'я, збіглися з ними у 80%. При цьому судово-медичні комісії Головного бюро підтвердили ці висновки обласних бюро лише в 24% випадків, тобто понад три чверті посмертних діагнозів були свідомо чи несвідомо помилковими."

Ольга Богомолець, "Смерть позбавляють свідків":
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bog ... 97556e797/

Так это её мама была патологоанатом ом, а она всю жизнь кожник.
Если у меня мать фтизиатр, то я, строитель, тоже в этом разбираюсь?

ага, політолог от Бога
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:19

  st512 написав:
  Uppi написав:Насколько я поняла , полиция составляет протокол об админ нарушении , а заведение как работало так и работает . Просто косят штрафы под видом борьбы за здоровье нации

Все верно, как вы себе представляете чтоб два полицейских из машины выгоняли полный зал "веселой" молодежи? Вызывать бригаду спецназа?) Владелец платит штраф, а дальше уже думает работать завтра после 23х или нет.

Це просто новий податок від МВС "на коронавірус".
Діскотєки просто стануть дорожче на суму податку на коронавірус.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:47

14 июля ушёл из жизни заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Бакыт Курманбаев, сообщается на сайте ведомства. В пресс-службе министерства добавили, что причиной смерти стал коронавирус.
https://informburo.kz/novosti/zamestite ... irusa.html

  freeze написав:Отвечавший за борьбу с коронавирусом замминистра обороны Казахстана сам скончался от коронавируса.

  freeze написав:Умер от коронавирусной пневмонии.
Потрудитесь погуглить, что происходит в легких при таком виде пневмонии, потом доложите здесь.

  freeze написав:Это зам министр обороны Казахстана умер, к чему здесь рассуждения о ситуации в Украине, претензии отсылайте в столицу Казахстана.

В соответствии со статьей 56 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K090000193_#z774) в целях установления причины смерти и уточнения диагноза заболевания проводится патологоанатомическое вскрытие.

При отсутствии подозрения на насильственную смерть и наличии письменного заявления супруга (супруги), близких родственников или законных представителей либо письменного волеизъявления, данного лицом при его жизни, выдача трупа разрешается без проведения патологоанатомического вскрытия, за исключением случаев материнской и младенческой смертности, а также смерти от особо опасных инфекций, с выдачей документа, удостоверяющего факт наступления смерти, по форме, утверждаемой уполномоченным органом.

По требованию супруга (супруги), близких родственников или законного представителя умершего патологоанатомическое вскрытие может быть произведено независимым (независимыми) экспертом (экспертами) в порядке, установленном уполномоченным органом.

Итак, причину смерти 14 июля 2020 года заместителя министра уточнила в этот же день пресс-служба министерства.
Однако пресс-служба состоит из журналистов, мнение которых являются оценочными суждениями, а не юридическими фактами .
Не являются юридическими фактами и поиски в Гугле.
В то же время, согласно статьи 56 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" причина смерти в случае особо опасной инфекции устанавливается патологоанатомическим вскрытием, проведенным экспертом. И лишь заключение эксперта является юридическим фактом.

Поскольку сообщение пресс-службы о причине смерти было оглашено в день смерти, то следует полагать, что патологоанатомического вскрытия, тем более экспертом, не проводилось, ведь ссылки на ее проведение, не говоря уже о результате, пресс-служба не дает.

При этом законодательство Украины и Казахстана одинаково регулирует установление истинного диагноза, а именно проведение патологоанатомического вскрытия экспертом.

Поэтому претензии нужно отсылать не в столицу Казахстана, а предъявлять к Вам, freeze, тем более, что Вы предлагаете "погуглить, а потом доложить", что вообще не отвечает требованиям законодательства.

  shapo написав:Так это её мама была патологоанатом ом, а она всю жизнь кожник. Если у меня мать фтизиатр, то я, строитель, тоже в этом разбираюсь?

Когда Богомолец была народным депутатом Украины, то она возглавляла комитет Верховного Совета по здравоохранению.
Этого достаточно для того, чтобы понять состояние системы здравоохранения в Украине в целом, и медицинской экспертизы, в частности.
Кроме того, у народных депутатов Украины имеются помощники. И даже если бы она была строителем, то ее помощники обеспечили бы исполнение ею своих обязанностей в этой сфере.
Вместе с тем, министр здравоохранения Украины Степанов хоть и учился в медуниверситете, однако никогда не работал по этой специальности :wink:
Наконец, Вудро Вильсон, когда он еще был профессором в сфере государственного управления, а не президентом США, сделал выводы, что для занятия политической должности не обязательно иметь специальное образование, что является обязательным для должностей управленцев в государственном аппарате.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:14 июля ушёл из жизни заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Бакыт Курманбаев, сообщается на сайте ведомства. В пресс-службе министерства добавили, что причиной смерти стал коронавирус.
https://informburo.kz/novosti/zamestite ... irusa.html

  freeze написав:Отвечавший за борьбу с коронавирусом замминистра обороны Казахстана сам скончался от коронавируса.

  freeze написав:Умер от коронавирусной пневмонии.
Потрудитесь погуглить, что происходит в легких при таком виде пневмонии, потом доложите здесь.

  freeze написав:Это зам министр обороны Казахстана умер, к чему здесь рассуждения о ситуации в Украине, претензии отсылайте в столицу Казахстана.

В соответствии со статьей 56 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K090000193_#z774) в целях установления причины смерти и уточнения диагноза заболевания проводится патологоанатомическое вскрытие.

При отсутствии подозрения на насильственную смерть и наличии письменного заявления супруга (супруги), близких родственников или законных представителей либо письменного волеизъявления, данного лицом при его жизни, выдача трупа разрешается без проведения патологоанатомического вскрытия, за исключением случаев материнской и младенческой смертности, а также смерти от особо опасных инфекций, с выдачей документа, удостоверяющего факт наступления смерти, по форме, утверждаемой уполномоченным органом.

По требованию супруга (супруги), близких родственников или законного представителя умершего патологоанатомическое вскрытие может быть произведено независимым (независимыми) экспертом (экспертами) в порядке, установленном уполномоченным органом.

Итак, причину смерти 14 июля 2020 года заместителя министра уточнила в этот же день пресс-служба министерства.
Однако пресс-служба состоит из журналистов, мнение которых являются оценочными суждениями, а не юридическими фактами .
Не являются юридическими фактами и поиски в Гугле.
В то же время, согласно статьи 56 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" причина смерти в случае особо опасной инфекции устанавливается патологоанатомическим вскрытием, проведенным экспертом. И лишь заключение эксперта является юридическим фактом.

Поскольку сообщение пресс-службы о причине смерти было оглашено в день смерти, то следует полагать, что патологоанатомического вскрытия, тем более экспертом, не проводилось, ведь ссылки на ее проведение, не говоря уже о результате, пресс-служба не дает.

При этом законодательство Украины и Казахстана одинаково регулирует установление истинного диагноза, а именно проведение патологоанатомического вскрытия экспертом.

Поэтому претензии нужно отсылать не в столицу Казахстана, а предъявлять к Вам, freeze, тем более, что Вы предлагаете "погуглить, а потом доложить", что вообще не отвечает требованиям законодательства.

  shapo написав:Так это её мама была патологоанатом ом, а она всю жизнь кожник. Если у меня мать фтизиатр, то я, строитель, тоже в этом разбираюсь?

Когда Богомолец была народным депутатом Украины, то она возглавляла комитет Верховного Совета по здравоохранению.
Этого достаточно для того, чтобы понять состояние системы здравоохранения в Украине в целом, и медицинской экспертизы, в частности.
Кроме того, у народных депутатов Украины имеются помощники. И даже если бы она была строителем, то ее помощники обеспечили бы исполнение ею своих обязанностей в этой сфере.
Вместе с тем, министр здравоохранения Украины Степанов хоть и учился в медуниверситете, однако никогда не работал по этой специальности :wink:
Наконец, Вудро Вильсон, когда он еще был профессором в сфере государственного управления, а не президентом США, сделал выводы, что для занятия политической должности не обязательно иметь специальное образование, что является обязательным для должностей управленцев в государственном аппарате.
Еще раз, претензии к Казахстану и коронавирусу, если что то не устраивает, меня всуе упоминать не надо, это согласно общепринятого этикета.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:02

  shapo написав:Так это её мама была патологоанатом ом, а она всю жизнь кожник. Если у меня мать фтизиатр, то я, строитель, тоже в этом разбираюсь?


  Igneus написав:Когда Богомолец была народным депутатом Украины, то она возглавляла комитет Верховного Совета по здравоохранению.
Этого достаточно для того, чтобы понять состояние системы здравоохранения в Украине в целом, и медицинской экспертизы, в частности.


Да-да, сейчас этот комитет возглавляет такой же супер-специалист фельдшер М.Радуцкий.
Особенной разницы в состоянии медицины при этой подружке Ющенко и им нет.
По поводу ее клиники -
https://toneto.net/catalog/bolnic---pol ... smetologii
https://pokupon.ua/lvov/merchant_pages/ ... ew?page=10
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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