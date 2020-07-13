Додано: Вів 14 лип, 2020 18:47

freeze написав: Отвечавший за борьбу с коронавирусом замминистра обороны Казахстана сам скончался от коронавируса. Отвечавший за борьбу с коронавирусом замминистра обороны Казахстана сам скончался от коронавируса.

freeze написав: Умер от коронавирусной пневмонии.

Потрудитесь погуглить, что происходит в легких при таком виде пневмонии, потом доложите здесь. Умер от коронавирусной пневмонии.Потрудитесь, что происходит в легких при таком виде пневмонии, потом доложите здесь.

freeze написав: Это зам министр обороны Казахстана умер, к чему здесь рассуждения о ситуации в Украине, претензии отсылайте в столицу Казахстана. Это зам министр обороны Казахстана умер, к чему здесь рассуждения о ситуации в Украине, претензии отсылайте в столицу Казахстана.

shapo написав: Так это её мама была патологоанатом ом, а она всю жизнь кожник. Если у меня мать фтизиатр, то я, строитель, тоже в этом разбираюсь? Так это её мама была патологоанатом ом, а она всю жизнь кожник. Если у меня мать фтизиатр, то я, строитель, тоже в этом разбираюсь?

14 июля ушёл из жизни заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Бакыт Курманбаев, сообщается на сайте ведомства. Вминистерства добавили, чтоВ соответствии со статьей 56 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" () в целях установления причины смерти и уточнения диагноза заболевания проводитсяПри отсутствии подозрения на насильственную смерть и наличии письменного заявления супруга (супруги), близких родственников или законных представителей либо письменного волеизъявления, данного лицом при его жизни, выдача трупа разрешается без проведения патологоанатомического вскрытия,материнской и младенческой смертности, а такжеПо требованию супруга (супруги), близких родственников или законного представителя умершего патологоанатомическое вскрытие может быть произведеноИтак, причину смерти 14 июля 2020 года заместителя министра уточнила в этот же деньминистерства.Однакосостоит из, мнение которых являются, а неНе являются юридическими фактами и поиски в Гугле.В то же время, согласно статьи 56 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" причина смерти в случаеустанавливается, проведенным. И лишьявляетсяПоскольку сообщение пресс-службы о причине смерти было оглашено в день смерти, то следует полагать, что патологоанатомического вскрытия, тем более экспертом, не проводилось, ведь ссылки на ее проведение, не говоря уже о результате, пресс-служба не дает.При этом законодательство Украины и Казахстана одинаково регулирует установление истинного диагноза, а именно проведение патологоанатомического вскрытия экспертом.Поэтому претензии нужно отсылать не в столицу Казахстана, а предъявлять к Вам,, тем более, что Вы предлагаете, что вообще не отвечает требованиям законодательства.Когда Богомолец была народным депутатом Украины, то она возглавляла комитет Верховного Совета по здравоохранению.Этого достаточно для того, чтобы понять состояние системы здравоохранения в Украине в целом, и медицинской экспертизы, в частности.Кроме того, у народных депутатов Украины имеются помощники. И даже если бы она была строителем, то ее помощники обеспечили бы исполнение ею своих обязанностей в этой сфере.Вместе с тем, министр здравоохранения Украины Степанов хоть и учился в медуниверситете, однако никогда не работал по этой специальностиНаконец,, когда он еще был профессором в сфере государственного управления, а не президентом США, сделал выводы, что для занятияне обязательно иметь специальное образование, что является обязательным для должностей