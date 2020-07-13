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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:04
Igneus написав:
И лишь заключение эксперта является юридическим фактом.
не валите в кучу.
Заключение эксперта никак не может быть "юридическим фактом" (может быть средством доказывания факта, но это сильно не одно и то же).
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