не валите в кучу.
Заключение эксперта никак не может быть "юридическим фактом" (может быть средством доказывания факта, но это сильно не одно и то же).
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:41
Ну мы же не на профессиональном форуме
А здесь хотя бы должны понять, что сведения о факте не устанавливаются из сообщений журналистов, которые является оценочными суждениями и могут содержать элементы преувеличения, за которые их даже нельзя привлечь к ответственности, и, тем, более, из свидетельств, которые основаны на слухах.
Действительно, заключение эксперта - это одно из средств доказывания, которое содержит сведения о фактах, которые подлежат установлению в конкретном деле.
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Цей дощ надоговго...
Тобто нас або чекає вічний карантин який вірус не зупиняє, або якось тре з цим коронабєсієм закінчувати бо помрем від карантину.
І ще:
мийте руки,
не витирайте шмарки з носа руками,
не гризіть нігті,
не носіть маски, якщо у Вас нема ГРЗ, або ви не працюєте в закладах охорони здоров"я,
киньте палити
Якщо ви здорова людина, то від маски лише потіє ваша шкіра обличчя, що не є добре.
https://fi202x.blogspot.com/
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