RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1512151315141515

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:И лишь заключение эксперта является юридическим фактом.
не валите в кучу.
Заключение эксперта никак не может быть "юридическим фактом" (может быть средством доказывания факта, но это сильно не одно и то же).
juristkostya
 
Повідомлень: 3197
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:41

  juristkostya написав:
  Igneus написав:И лишь заключение эксперта является юридическим фактом.
не валите в кучу.
Заключение эксперта никак не может быть "юридическим фактом" (может быть средством доказывания факта, но это сильно не одно и то же).

Ну мы же не на профессиональном форуме :wink:
А здесь хотя бы должны понять, что сведения о факте не устанавливаются из сообщений журналистов, которые является оценочными суждениями и могут содержать элементы преувеличения, за которые их даже нельзя привлечь к ответственности, и, тем, более, из свидетельств, которые основаны на слухах.
Действительно, заключение эксперта - это одно из средств доказывания, которое содержит сведения о фактах, которые подлежат установлению в конкретном деле.
Igneus
 
Повідомлень: 600
З нами з: 29.08.18
Подякував: 226 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цей дощ надоговго...


Тобто нас або чекає вічний карантин який вірус не зупиняє, або якось тре з цим коронабєсієм закінчувати бо помрем від карантину.

І ще:
мийте руки,
не витирайте шмарки з носа руками,
не гризіть нігті,
не носіть маски, якщо у Вас нема ГРЗ, або ви не працюєте в закладах охорони здоров"я,
киньте палити

Якщо ви здорова людина, то від маски лише потіє ваша шкіра обличчя, що не є добре.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20473
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1442 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1512151315141515
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7049 1590105
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 13:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.