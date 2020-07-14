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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1512151315141515 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: Вів 14 лип, 2020 19:04 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: И лишь заключение эксперта является юридическим фактом. И лишь заключение эксперта является юридическим фактом. не валите в кучу.

Заключение эксперта никак не может быть "юридическим фактом" (может быть средством доказывания факта, но это сильно не одно и то же). не валите в кучу.Заключение эксперта никак не может быть "юридическим фактом" (может быть средством доказывания факта, но это сильно не одно и то же). juristkostya Повідомлень: 3197 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 918 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 19:41 juristkostya написав: Igneus написав: И лишь заключение эксперта является юридическим фактом. И лишь заключение эксперта является юридическим фактом. не валите в кучу.

Заключение эксперта никак не может быть "юридическим фактом" (может быть средством доказывания факта, но это сильно не одно и то же). не валите в кучу.Заключение эксперта никак не может быть "юридическим фактом" (может быть средством доказывания факта, но это сильно не одно и то же).

Ну мы же не на профессиональном форуме

А здесь хотя бы должны понять, что сведения о факте не устанавливаются из сообщений журналистов, которые является оценочными суждениями и могут содержать элементы преувеличения, за которые их даже нельзя привлечь к ответственности, и, тем, более, из свидетельств, которые основаны на слухах.

Действительно, заключение эксперта - это одно из средств доказывания, которое содержит сведения о фактах, которые подлежат установлению в конкретном деле. Ну мы же не на профессиональном форумеА здесь хотя бы должны понять, что сведения о факте не устанавливаются из сообщений журналистов, которые является оценочными суждениями и могут содержать элементы преувеличения, за которые их даже нельзя привлечь к ответственности, и, тем, более, из свидетельств, которые основаны на слухах.Действительно,- это одно из средств доказывания, которое содержит, которые подлежат установлению в конкретном деле. Igneus Повідомлень: 600 З нами з: 29.08.18 Подякував: 226 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 19:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире Цей дощ надоговго...





Тобто нас або чекає вічний карантин який вірус не зупиняє, або якось тре з цим коронабєсієм закінчувати бо помрем від карантину.



І ще:

мийте руки,

не витирайте шмарки з носа руками,

не гризіть нігті,

не носіть маски, якщо у Вас нема ГРЗ, або ви не працюєте в закладах охорони здоров"я,

киньте палити



Якщо ви здорова людина, то від маски лише потіє ваша шкіра обличчя, що не є добре. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20476 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1129 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 20:59 flyman написав: Цей дощ надоговго...





Тобто нас або чекає вічний карантин який вірус не зупиняє, або якось тре з цим коронабєсієм закінчувати бо помрем від карантину.



І ще:

мийте руки,

не витирайте шмарки з носа руками,

не гризіть нігті,

не носіть маски, якщо у Вас нема ГРЗ, або ви не працюєте в закладах охорони здоров"я,

киньте палити



Якщо ви здорова людина, то від маски лише потіє ваша шкіра обличчя, що не є добре. Цей дощ надоговго...Тобто нас або чекає вічний карантин який вірус не зупиняє, або якось тре з цим коронабєсієм закінчувати бо помрем від карантину.І ще:мийте руки,не витирайте шмарки з носа руками,не гризіть нігті,не носіть маски, якщо у Вас нема ГРЗ, або ви не працюєте в закладах охорони здоров"я,киньте палитиЯкщо ви здорова людина, то від маски лише потіє ваша шкіра обличчя, що не є добре.



Девушка лукавит когда сравнивает эболу с коронавирусными инфекциями и пытается выгородить Китай сравнив с Африкой. За последние 20 лет Китай второй раз скрыл от мира эпидемию, первый раз ее удалось локализовать, сейчас из-за возросшего числа китайских туристов в мире и туристов посещающих Китай эту дрянь разнесли по всей планете.И Трамп прав пытаясь их наказать за это.

Идеи общемировой системы здравоохранения также утопичны как и и идеи мирового правительства.

Китайцы,корейцы и пр. азиаты после sars приучены носить маски, а она вещает о их бесполезности и даже вреде Девушка лукавит когда сравнивает эболу с коронавирусными инфекциями и пытается выгородить Китай сравнив с Африкой. За последние 20 лет Китай второй раз скрыл от мира эпидемию, первый раз ее удалось локализовать, сейчас из-за возросшего числа китайских туристов в мире и туристов посещающих Китай эту дрянь разнесли по всей планете.И Трамп прав пытаясь их наказать за это.Идеи общемировой системы здравоохранения также утопичны как и и идеи мирового правительства.Китайцы,корейцы и пр. азиаты после sars приучены носить маски, а она вещает о их бесполезности и даже вреде Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3828 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 642 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 21:31 Re: Эпидемия коронавируса в мире shapo написав: Китай второй раз скрыл от мира эпидемию Китай второй раз скрыл от мира эпидемию

Вот только почему-то в Китае число жертв в десятки раз меньше чем в сша Вот только почему-то в Китае число жертв в десятки раз меньше чем в сша "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8692 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 619 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 21:40

В последние несколько месяцев бизнес-лидеры и руководители государств сталкиваются с серьезными испытаниями. За тем, как они преодолевают трудности, в реальном времени с нетерпением наблюдает весь мир. В период глобального кризиса, подобного которому мы еще не видели, опыт и экспертные знания оказались практически бесполезными. Лидеры учатся вводить режим изоляции, а затем снимать ограничения, балансируя на тонкой грани между здоровьем людей и стабильностью экономики. И каждое их слово и действие моментально становится предметом обсуждения в социальных сетях. Но что бы ни принесло нам будущее, одно можно сказать наверняка: лидеров будут судить по тому, как они справятся с этим кризисом, и в сфере государственного управления ставки особенно высоки.



Главы государств — невольные участники негласного состязания лидеров, предметом которого выступает ежедневная статистика заражений, а судьями — журналисты. Традиционно лучший способ оценить работу лидера — посмотреть, как идут дела у его команды и подчиненных, особенно по сравнению с остальными. Но пандемия и безжалостный счетчик смертей выводят на первый план новые критерии, и сегодня стандартизованные, основанные на данных глобальные метрики позволяют всем желающим сравнить эффективность чиновников в один клик.

Особое внимание привлекают невероятные успехи лидеров-женщин. Страны, во главе которых стоят женщины, справляются с кризисом лучше — и об этом написано уже немало статей. Одни авторы считают, что успехи женщин объективно отражают гендерные различия в лидерском потенциале. Другие пишут о личных качествах каждой из них, отмечая основательность и внимание к данным Ангелы Меркель, эмпатию и рассудительность Джасинды Ардерн, спокойствие и уверенность Цай Инвэнь.

Мы понимаем, что существует немало нюансов, и на основе этих данных не стоит делать поспешные выводы. Обобщения на почве гендера — это легкий способ вовлечь общество в споры и дебаты. У многих людей есть свое твердое мнение по поводу того, действительно ли женщины-лидеры лучше справляются с пандемией, и у каждого есть право на собственную позицию; однако факты у нас одни на всех.

Источник: Harvard Business Review

https://hbr-russia.ru/liderstvo/lidery/ ... Dp-ss_1ixU В странах, которыми руководят женщины, зафиксировано в шесть раз меньше смертей от COVID-19, чем в странах, возглавляемых мужчинами. Неудивительно, что СМИ превозносят прагматизм, компетентность и человеколюбие этих женщин-лидеров. Может быть, теперь мы будем чаще выдвигать женщин на высшие посты и доверять им властные полномочия?В последние несколько месяцев бизнес-лидеры и руководители государств сталкиваются с серьезными испытаниями. За тем, как они преодолевают трудности, в реальном времени с нетерпением наблюдает весь мир. В период глобального кризиса, подобного которому мы еще не видели, опыт и экспертные знания оказались практически бесполезными. Лидеры учатся вводить режим изоляции, а затем снимать ограничения, балансируя на тонкой грани между здоровьем людей и стабильностью экономики. И каждое их слово и действие моментально становится предметом обсуждения в социальных сетях. Но что бы ни принесло нам будущее, одно можно сказать наверняка: лидеров будут судить по тому, как они справятся с этим кризисом, и в сфере государственного управления ставки особенно высоки.Главы государств — невольные участники негласного состязания лидеров, предметом которого выступает ежедневная статистика заражений, а судьями — журналисты. Традиционно лучший способ оценить работу лидера — посмотреть, как идут дела у его команды и подчиненных, особенно по сравнению с остальными. Но пандемия и безжалостный счетчик смертей выводят на первый план новые критерии, и сегодня стандартизованные, основанные на данных глобальные метрики позволяют всем желающим сравнить эффективность чиновников в один клик.Особое внимание привлекают невероятные успехи лидеров-женщин. Страны, во главе которых стоят женщины, справляются с кризисом лучше — и об этом написано уже немало статей. Одни авторы считают, что успехи женщин объективно отражают гендерные различия в лидерском потенциале. Другие пишут о личных качествах каждой из них, отмечая основательность и внимание к данным Ангелы Меркель, эмпатию и рассудительность Джасинды Ардерн, спокойствие и уверенность Цай Инвэнь.Мы понимаем, что существует немало нюансов, и на основе этих данных не стоит делать поспешные выводы. Обобщения на почве гендера — это легкий способ вовлечь общество в споры и дебаты. У многих людей есть свое твердое мнение по поводу того, действительно ли женщины-лидеры лучше справляются с пандемией, и у каждого есть право на собственную позицию; однако факты у нас одни на всех.Источник: Harvard Business Review fler

Повідомлень: 1394 З нами з: 07.08.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 438 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 21:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире flyman написав: не носіть маски не носіть маски

Daily Mail: Люди, отказывающиеся от маски и соцдистанцирования, имеют более низкие когнитивные способности

14 июля 2020 18:40

"Слово "ковидиот" - это сленговый термин эры коронавируса, обозначающий человека, который игнорирует рекомендации по ограничению распространения смертельной болезни - и новое исследование показывает, что именно заставляет этих людей не брать в расчет предупреждения", - пишет Daily Mail.

"То, решает ли человек следовать правилам социального дистанцирования или нет, зависит от того, сколько информации может хранить его кратковременная память - по этому параметру можно спрогнозировать умственные способности человека, такие как интеллект, говорят ученые. После опроса 850 американцев команда исследователей обнаружила, что люди с большим объемом рабочей памяти с большей вероятностью выполняли рекомендации на ранних стадиях вспышки коронавируса", - пишет газета.



"(...) Хотя рекомендации - ношение маски и соблюдение мер социального дистанцирования - кажутся простыми для исполнения, многие американцы проигнорировали эти предупреждения и рост случаев заболеваемости по всей стране. Команда из Калифорнийского университета задалась вопросом, почему одни люди решили отказаться от ношения маски или социального дистанцирования, а другие выполняют эти рекомендации с легкостью. Команда обнаружила, что люди с более высоким объемом рабочей памяти имеют более высокую осознанность в отношении преимуществ и затрат, связанных с социальным дистанцированием и ношением маски. Эта часть памяти участвует в процессе принятия решений, аргументировании и поведении человека и хранит информацию всего несколько секунд. По объему информации, которую краткосрочно может удерживать оперативная память, можно спрогнозировать многие умственные способности, такие как интеллект, понимание и обучаемость", - говорится в статье.

Вейвэй Чжан, доцент психологии в Калифорнийском университете в Риверсайде, отметил: "Чем выше емкость кратковременной памяти, тем выше вероятность того, что поведение человека будет следовать правилам социального дистанцирования. Интересно, что это соотношение сохраняется даже после того, как мы статистически учитываем соответствующие психологические и социально-экономические факторы, такие как депрессивные и тревожные настроения, личностные качества, образование, интеллект и уровень дохода".

"Чжан и его команда обследовали 850 американцев с 13 по 15 марта, то есть в первые две недели, когда из-за коронавируса в США было объявлено чрезвычайное положение. Сначала участники заполняли демографическую анкету, которая включала в себя набор вопросов, отражавших индивидуальные различия в соблюдении социального дистанцирования, депрессивном настроении и тревожности. В ходе опроса также учитывались переменные, связанные с характером, интеллектом и пониманием участниками затрат и выгод от практики социального дистанцирования", - пишет Daily Mail.

"Индивидуальные различия в объеме рабочей памяти могут предсказать соблюдение мер социального дистанцирования, а также некоторые социальные факторы, такие как качества личности, - отметил Чжан. - Это заставляет предположить, что тем? кто принимает политические решения, необходимо учитывать общие когнитивные способности людей при введении таких норм поведения, как ношение маски или физическое дистанцирование".

Чжан и его коллеги рекомендуют медийные материалы для пропаганды соблюдения норм, чтобы избежать информационной перегрузки. "Месседж таких материалов должен быть сжатым, емким и кратким, - указал Чжан. - Сделайте процесс принятия решений простым для людей".

"Результаты исследования также показывают, что изучение мер социального дистанцирования как новой нормы требует трудоемкого процесса принятия решений, который полагается на рабочую память. "Суть в том, что мы не должны полагаться на привычное поведение, так как социальное дистанцирование в США еще недостаточно развито, - подчеркнул Чжан. - Прежде чем социальное дистанцирование станет привычкой и общепринятой социальной нормой, решение следовать социальному дистанцированию и ношению масок будет умственно трудоемким. Следовательно, нам придется сознательно приложить усилия, чтобы преодолеть нашу тенденцию избегать трудных решений, таких как отказ от практики социального дистанцирования".

Чжан ожидает, что участие кратковременной памяти будет уменьшаться по мере того, как общество со временем будет усваивать новые социальные нормы, такие как ношение маски или социальное дистанцирование. "Со временем социальное дистанцирование и ношение масок для лица станут привычным поведением, и их связь с кратковременной памятью уменьшится", - сказал он.

(...) В качестве примера издание приводит ситуацию во Флориде: "в марте губернатор Рон ДеСантис отказался закрывать пляжи в разгар начала вспышки, что привело к массовым скоплениям людей вдоль береговой линии. Наряду с пренебрежением социальным дистанцированием, многие жители Флориды не выполняют рекомендацию носить маску. Экспертные группы Флориды призывают ДеСантиса потребовать от жителей Флориды носить маски и порицают губернатора за "намеренное манипулирование статистикой штата и введение жителей Флориды в заблуждение относительно серьезности вспышки COVID-19", сообщает Orlando Weekly.

"Если вы не можете социально дистанцироваться, рекомендует носить лицевое покрытие, - заявил недавно ДеСантис. - Мы просто должны доверять людям, что дает им возможность делать хорошие вещи, принимать правильные решения. Я думаю, что это работает лучше, чем предписывать это".

"Еще один случай несоблюдения рекомендаций Центров профилактики и контроля заболеваемости - это президент США Дональд Трамп, который отказывался носить маску с начала пандемии. Тем не менее, на выходных Трамп впервые надел лицевое покрытие о время посещения военного госпиталя Уолтера Рида под Вашингтоном", - констатирует издание. (...)

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8519169/Real-covidiots-People-refuse-wear-mask-lower-cognitive-ability-new-study-shows.html "То, решает ли человек следовать правилам социального дистанцирования или нет, зависит от того, сколько информации может хранить его кратковременная память - по этому параметру можно спрогнозировать умственные способности человека, такие как интеллект, говорят ученые. После опроса 850 американцев команда исследователей обнаружила, что люди с большим объемом рабочей памяти с большей вероятностью выполняли рекомендации на ранних стадиях вспышки коронавируса", - пишет газета."(...) Хотя рекомендации - ношение маски и соблюдение мер социального дистанцирования - кажутся простыми для исполнения, многие американцы проигнорировали эти предупреждения и рост случаев заболеваемости по всей стране. Команда из Калифорнийского университета задалась вопросом, почему одни люди решили отказаться от ношения маски или социального дистанцирования, а другие выполняют эти рекомендации с легкостью. Команда обнаружила, что люди с более высоким объемом рабочей памяти имеют более высокую осознанность в отношении преимуществ и затрат, связанных с социальным дистанцированием и ношением маски. Эта часть памяти участвует в процессе принятия решений, аргументировании и поведении человека и хранит информацию всего несколько секунд. По объему информации, которую краткосрочно может удерживать оперативная память, можно спрогнозировать многие умственные способности, такие как интеллект, понимание и обучаемость", - говорится в статье.Вейвэй Чжан, доцент психологии в Калифорнийском университете в Риверсайде, отметил: "Чем выше емкость кратковременной памяти, тем выше вероятность того, что поведение человека будет следовать правилам социального дистанцирования. Интересно, что это соотношение сохраняется даже после того, как мы статистически учитываем соответствующие психологические и социально-экономические факторы, такие как депрессивные и тревожные настроения, личностные качества, образование, интеллект и уровень дохода"."Чжан и его команда обследовали 850 американцев с 13 по 15 марта, то есть в первые две недели, когда из-за коронавируса в США было объявлено чрезвычайное положение. Сначала участники заполняли демографическую анкету, которая включала в себя набор вопросов, отражавших индивидуальные различия в соблюдении социального дистанцирования, депрессивном настроении и тревожности. В ходе опроса также учитывались переменные, связанные с характером, интеллектом и пониманием участниками затрат и выгод от практики социального дистанцирования", - пишет Daily Mail."Индивидуальные различия в объеме рабочей памяти могут предсказать соблюдение мер социального дистанцирования, а также некоторые социальные факторы, такие как качества личности, - отметил Чжан. - Это заставляет предположить, что тем? кто принимает политические решения, необходимо учитывать общие когнитивные способности людей при введении таких норм поведения, как ношение маски или физическое дистанцирование".Чжан и его коллеги рекомендуют медийные материалы для пропаганды соблюдения норм, чтобы избежать информационной перегрузки. "Месседж таких материалов должен быть сжатым, емким и кратким, - указал Чжан. - Сделайте процесс принятия решений простым для людей"."Результаты исследования также показывают, что изучение мер социального дистанцирования как новой нормы требует трудоемкого процесса принятия решений, который полагается на рабочую память. "Суть в том, что мы не должны полагаться на привычное поведение, так как социальное дистанцирование в США еще недостаточно развито, - подчеркнул Чжан. - Прежде чем социальное дистанцирование станет привычкой и общепринятой социальной нормой, решение следовать социальному дистанцированию и ношению масок будет умственно трудоемким. Следовательно, нам придется сознательно приложить усилия, чтобы преодолеть нашу тенденцию избегать трудных решений, таких как отказ от практики социального дистанцирования".Чжан ожидает, что участие кратковременной памяти будет уменьшаться по мере того, как общество со временем будет усваивать новые социальные нормы, такие как ношение маски или социальное дистанцирование. "Со временем социальное дистанцирование и ношение масок для лица станут привычным поведением, и их связь с кратковременной памятью уменьшится", - сказал он.(...) В качестве примера издание приводит ситуацию во Флориде: "в марте губернатор Рон ДеСантис отказался закрывать пляжи в разгар начала вспышки, что привело к массовым скоплениям людей вдоль береговой линии. Наряду с пренебрежением социальным дистанцированием, многие жители Флориды не выполняют рекомендацию носить маску. Экспертные группы Флориды призывают ДеСантиса потребовать от жителей Флориды носить маски и порицают губернатора за "намеренное манипулирование статистикой штата и введение жителей Флориды в заблуждение относительно серьезности вспышки COVID-19", сообщает Orlando Weekly."Если вы не можете социально дистанцироваться, рекомендует носить лицевое покрытие, - заявил недавно ДеСантис. - Мы просто должны доверять людям, что дает им возможность делать хорошие вещи, принимать правильные решения. Я думаю, что это работает лучше, чем предписывать это"."Еще один случай несоблюдения рекомендаций Центров профилактики и контроля заболеваемости - это президент США Дональд Трамп, который отказывался носить маску с начала пандемии. Тем не менее, на выходных Трамп впервые надел лицевое покрытие о время посещения военного госпиталя Уолтера Рида под Вашингтоном", - констатирует издание. (...) komp 1 Повідомлень: 8240 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2278 раз. Подякували: 3336 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 22:01 Ukrainian написав: shapo написав: Китай второй раз скрыл от мира эпидемию Китай второй раз скрыл от мира эпидемию

Вот только почему-то в Китае число жертв в десятки раз меньше чем в сша Вот только почему-то в Китае число жертв в десятки раз меньше чем в сша

Во-первых, Китаю верить нельзя и в этом вопросе т.к. меры безопасности которые он ввёл в Ухане совершенно не соответствовали количеству заявленных смертей.

Во-вторых, ВОЗ тоже подыграла Китаю преуменьшив опасность эпидемии и тем самым подставила и США, и европу Во-первых, Китаю верить нельзя и в этом вопросе т.к. меры безопасности которые он ввёл в Ухане совершенно не соответствовали количеству заявленных смертей.Во-вторых, ВОЗ тоже подыграла Китаю преуменьшив опасность эпидемии и тем самым подставила и США, и европу Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3828 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 642 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1512151315141515 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7050 1590134

ЛОБ Вів 14 лип, 2020 22:20