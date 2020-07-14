Додано: Сер 15 лип, 2020 00:19

Для сторонников коронавируса, которые хотят избежать этого заболевания путем дистанцирования и ношения масок, хочу в общих чертах пояснить о следующем. Всем известно такое понятие, как иммунитет, который бывает естественным и искусственным.Естественный иммунитет достигается от антител матери и доформировуется далее перенесенными заболеваниями.Искусственный иммунитет достигается вакцинацией, что фактически аналогично иммунитету от перенесенного заболевания. Только в этом случае возбудитель заболевания внедряется в организм в вакцине.Итак, раздается много голосов, что маски, якобы, спасут от кононавируса!?А кто виноват в том, что вам не повезло в жизни, а именно у вас нет естественного иммунитета? То есть, вы не получили естественный иммунитет с антителами матери, а ваши родители, кроме того, не додумались, что содержание ребенка в стерильных условиях, когда он не закаляется и не болеет простудными заболеваниями, не способствует его формированию.Например, очень желательно переболеть еще ребенком ветряной оспой, поскольку взрослые переносят ее очень тяжело.Как доформировуется иммунитет после рождения, кроме перенесенных заболеваний, также абсолютно всем известно.Если жизнь в городской квартире, то занятия спортом, а летом на каникулах выезд в село, где не только можно, но и нужно пробежаться босиком не только по росе, но и по пыли и по грязюке, а лучше вообще не носить обуви.Служба в армии желательно в Сибири, на Дальнем Востоке или Крайнем Севере.Теперь у некоторых из вас, кто не имеет естественного иммунитета, появилось мнение, что ради вас все должны носить маски и от вас дистанцироваться.Однако, во-первых, боязнь заболеть какой-либо болезнью называется НОЗОФОБИЕЙ, что считается психическим расстройством мнительного индивидуума, и маски тут явно не помогут.Во-вторых, это свидетельствует о том, что мои коллеги из Вооруженных Сил мало занимались, по крайней мере, с лицами мужского пола защитой от ОМП. Тогда стоит напомнить, что противогаз, например, решает проблему защиты от бактериологического оружия, не говоря уже о респираторных вирусах, а о масках речи вроде-бы и не шло.В-третьих, некоторые из вас, я видел тут на ветке, надеются на вакцину, хотя это фактически внедрение в организм возбудителя болезни искусственным путем. Однако, от всех вирусов вакцинироваться невозможно, и, при этом, опять же вакцинацию нужно было начинать в детстве, а для многих этот шанс сейчас утрачен. И непонятна боязнь получить иммунитет естественным путем после заболевания, хотя есть согласие на искусственное внедрение возбудителя болезни в организм с вакциной, что фактически одно и тоже.Кстати, в онкологии известно, что эти болезни часто передаются по наследству. При этом для групп риска даже рекомендуют удалять органы, которые не имеют критического значения или они являются парными.Хотя, если у женщин можно удалить обе молочные железы, то какое надо выбрать легкое или почку, еще не додумались.Тут речь заходила об установленных правилах в постановлениях Кабмина. И поэтому я поясню разницу между Азией, на которую ссылаются (Китай, Япония, Корея, Вьетнам и т.д.) и Европой.Европа в течении нескольких веков изживала из себя тоталитаризм, максимум которого пришелся на 20 век, и который был перенесен ею на весь мир, что привело к известному результату - двум мировым войнам.Для борьбы с тоталитаризмом в Европе в 1950 году была заключена Конвенция только об основных правах человека, которые взяли из более полной Всеобщей декларации прав человека, и создали Евросуд.Цель Конвенции - чтобы граждане европейских государств своевременно сообщали наднациональному органу (Евросуду) о проявлениях тоталитаризма в своих странах для пресечения его в зародыше.Нарушение государством прав проверяется Евросудом по трем критериям, а именно вмешательство в права должно быть в соответствии с национальным ЗАКОНОМ, оно должно иметь законную цель, и должен быть соблюден баланс между общественным интересом и интересом отдельного лица.Даже осуждение за шпионаж проверяется Евросудом на соответствие этим критериям:В Украине не был выполнен уже первый критерий, а именно постановление Кабмина было принято без введения чрезвычайного положения, то есть вмешательство осуществляется в нарушение национального законодательства.В Азии тоталитаризма тоже достаточно, а сейчас даже побольше, чем в той же Европе, но его проявления сумели сдержать, не распространяя на весь мир.Таким образом, по моему мнению, сторонникам коронавируса остается лишь пожелать одеть противогазы, поскольку иначе их, например, нужно обложить налогом, который пойдет в пользу тех, кто не страдает НОЗОФОБИЕЙ и права которых будут ограничены карантином. Социализм рухнул в 1991 году, а поэтому в 21 веке новые льготы нужно оплачивать за свой счет.