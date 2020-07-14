не валите в кучу.
Заключение эксперта никак не может быть "юридическим фактом" (может быть средством доказывания факта, но это сильно не одно и то же).
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:41
Ну мы же не на профессиональном форуме
А здесь хотя бы должны понять, что сведения о факте не устанавливаются из сообщений журналистов, которые является оценочными суждениями и могут содержать элементы преувеличения, за которые их даже нельзя привлечь к ответственности, и, тем, более, из свидетельств, которые основаны на слухах.
Действительно, заключение эксперта - это одно из средств доказывания, которое содержит сведения о фактах, которые подлежат установлению в конкретном деле.
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Цей дощ надоговго...
Тобто нас або чекає вічний карантин який вірус не зупиняє, або якось тре з цим коронабєсієм закінчувати бо помрем від карантину.
І ще:
мийте руки,
не витирайте шмарки з носа руками,
не гризіть нігті,
не носіть маски, якщо у Вас нема ГРЗ, або ви не працюєте в закладах охорони здоров"я,
киньте палити
Якщо ви здорова людина, то від маски лише потіє ваша шкіра обличчя, що не є добре.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 14 лип, 2020 20:59
Девушка лукавит когда сравнивает эболу с коронавирусными инфекциями и пытается выгородить Китай сравнив с Африкой. За последние 20 лет Китай второй раз скрыл от мира эпидемию, первый раз ее удалось локализовать, сейчас из-за возросшего числа китайских туристов в мире и туристов посещающих Китай эту дрянь разнесли по всей планете.И Трамп прав пытаясь их наказать за это.
Идеи общемировой системы здравоохранения также утопичны как и и идеи мирового правительства.
Китайцы,корейцы и пр. азиаты после sars приучены носить маски, а она вещает о их бесполезности и даже вреде
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 14 лип, 2020 21:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вот только почему-то в Китае число жертв в десятки раз меньше чем в сша
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 14 лип, 2020 21:40
В странах, которыми руководят женщины, зафиксировано в шесть раз меньше смертей от COVID-19, чем в странах, возглавляемых мужчинами. Неудивительно, что СМИ превозносят прагматизм, компетентность и человеколюбие этих женщин-лидеров. Может быть, теперь мы будем чаще выдвигать женщин на высшие посты и доверять им властные полномочия?
В последние несколько месяцев бизнес-лидеры и руководители государств сталкиваются с серьезными испытаниями. За тем, как они преодолевают трудности, в реальном времени с нетерпением наблюдает весь мир. В период глобального кризиса, подобного которому мы еще не видели, опыт и экспертные знания оказались практически бесполезными. Лидеры учатся вводить режим изоляции, а затем снимать ограничения, балансируя на тонкой грани между здоровьем людей и стабильностью экономики. И каждое их слово и действие моментально становится предметом обсуждения в социальных сетях. Но что бы ни принесло нам будущее, одно можно сказать наверняка: лидеров будут судить по тому, как они справятся с этим кризисом, и в сфере государственного управления ставки особенно высоки.
Главы государств — невольные участники негласного состязания лидеров, предметом которого выступает ежедневная статистика заражений, а судьями — журналисты. Традиционно лучший способ оценить работу лидера — посмотреть, как идут дела у его команды и подчиненных, особенно по сравнению с остальными. Но пандемия и безжалостный счетчик смертей выводят на первый план новые критерии, и сегодня стандартизованные, основанные на данных глобальные метрики позволяют всем желающим сравнить эффективность чиновников в один клик.
Особое внимание привлекают невероятные успехи лидеров-женщин. Страны, во главе которых стоят женщины, справляются с кризисом лучше — и об этом написано уже немало статей. Одни авторы считают, что успехи женщин объективно отражают гендерные различия в лидерском потенциале. Другие пишут о личных качествах каждой из них, отмечая основательность и внимание к данным Ангелы Меркель, эмпатию и рассудительность Джасинды Ардерн, спокойствие и уверенность Цай Инвэнь.
Мы понимаем, что существует немало нюансов, и на основе этих данных не стоит делать поспешные выводы. Обобщения на почве гендера — это легкий способ вовлечь общество в споры и дебаты. У многих людей есть свое твердое мнение по поводу того, действительно ли женщины-лидеры лучше справляются с пандемией, и у каждого есть право на собственную позицию; однако факты у нас одни на всех.
Источник: Harvard Business Review
Додано: Вів 14 лип, 2020 21:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"То, решает ли человек следовать правилам социального дистанцирования или нет, зависит от того, сколько информации может хранить его кратковременная память - по этому параметру можно спрогнозировать умственные способности человека, такие как интеллект, говорят ученые. После опроса 850 американцев команда исследователей обнаружила, что люди с большим объемом рабочей памяти с большей вероятностью выполняли рекомендации на ранних стадиях вспышки коронавируса", - пишет газета.
"(...) Хотя рекомендации - ношение маски и соблюдение мер социального дистанцирования - кажутся простыми для исполнения, многие американцы проигнорировали эти предупреждения и рост случаев заболеваемости по всей стране. Команда из Калифорнийского университета задалась вопросом, почему одни люди решили отказаться от ношения маски или социального дистанцирования, а другие выполняют эти рекомендации с легкостью. Команда обнаружила, что люди с более высоким объемом рабочей памяти имеют более высокую осознанность в отношении преимуществ и затрат, связанных с социальным дистанцированием и ношением маски. Эта часть памяти участвует в процессе принятия решений, аргументировании и поведении человека и хранит информацию всего несколько секунд. По объему информации, которую краткосрочно может удерживать оперативная память, можно спрогнозировать многие умственные способности, такие как интеллект, понимание и обучаемость", - говорится в статье.
Вейвэй Чжан, доцент психологии в Калифорнийском университете в Риверсайде, отметил: "Чем выше емкость кратковременной памяти, тем выше вероятность того, что поведение человека будет следовать правилам социального дистанцирования. Интересно, что это соотношение сохраняется даже после того, как мы статистически учитываем соответствующие психологические и социально-экономические факторы, такие как депрессивные и тревожные настроения, личностные качества, образование, интеллект и уровень дохода".
"Чжан и его команда обследовали 850 американцев с 13 по 15 марта, то есть в первые две недели, когда из-за коронавируса в США было объявлено чрезвычайное положение. Сначала участники заполняли демографическую анкету, которая включала в себя набор вопросов, отражавших индивидуальные различия в соблюдении социального дистанцирования, депрессивном настроении и тревожности. В ходе опроса также учитывались переменные, связанные с характером, интеллектом и пониманием участниками затрат и выгод от практики социального дистанцирования", - пишет Daily Mail.
"Индивидуальные различия в объеме рабочей памяти могут предсказать соблюдение мер социального дистанцирования, а также некоторые социальные факторы, такие как качества личности, - отметил Чжан. - Это заставляет предположить, что тем? кто принимает политические решения, необходимо учитывать общие когнитивные способности людей при введении таких норм поведения, как ношение маски или физическое дистанцирование".
Чжан и его коллеги рекомендуют медийные материалы для пропаганды соблюдения норм, чтобы избежать информационной перегрузки. "Месседж таких материалов должен быть сжатым, емким и кратким, - указал Чжан. - Сделайте процесс принятия решений простым для людей".
"Результаты исследования также показывают, что изучение мер социального дистанцирования как новой нормы требует трудоемкого процесса принятия решений, который полагается на рабочую память. "Суть в том, что мы не должны полагаться на привычное поведение, так как социальное дистанцирование в США еще недостаточно развито, - подчеркнул Чжан. - Прежде чем социальное дистанцирование станет привычкой и общепринятой социальной нормой, решение следовать социальному дистанцированию и ношению масок будет умственно трудоемким. Следовательно, нам придется сознательно приложить усилия, чтобы преодолеть нашу тенденцию избегать трудных решений, таких как отказ от практики социального дистанцирования".
Чжан ожидает, что участие кратковременной памяти будет уменьшаться по мере того, как общество со временем будет усваивать новые социальные нормы, такие как ношение маски или социальное дистанцирование. "Со временем социальное дистанцирование и ношение масок для лица станут привычным поведением, и их связь с кратковременной памятью уменьшится", - сказал он.
(...) В качестве примера издание приводит ситуацию во Флориде: "в марте губернатор Рон ДеСантис отказался закрывать пляжи в разгар начала вспышки, что привело к массовым скоплениям людей вдоль береговой линии. Наряду с пренебрежением социальным дистанцированием, многие жители Флориды не выполняют рекомендацию носить маску. Экспертные группы Флориды призывают ДеСантиса потребовать от жителей Флориды носить маски и порицают губернатора за "намеренное манипулирование статистикой штата и введение жителей Флориды в заблуждение относительно серьезности вспышки COVID-19", сообщает Orlando Weekly.
"Если вы не можете социально дистанцироваться, рекомендует носить лицевое покрытие, - заявил недавно ДеСантис. - Мы просто должны доверять людям, что дает им возможность делать хорошие вещи, принимать правильные решения. Я думаю, что это работает лучше, чем предписывать это".
"Еще один случай несоблюдения рекомендаций Центров профилактики и контроля заболеваемости - это президент США Дональд Трамп, который отказывался носить маску с начала пандемии. Тем не менее, на выходных Трамп впервые надел лицевое покрытие о время посещения военного госпиталя Уолтера Рида под Вашингтоном", - констатирует издание. (...)
Додано: Вів 14 лип, 2020 22:01
Во-первых, Китаю верить нельзя и в этом вопросе т.к. меры безопасности которые он ввёл в Ухане совершенно не соответствовали количеству заявленных смертей.
Во-вторых, ВОЗ тоже подыграла Китаю преуменьшив опасность эпидемии и тем самым подставила и США, и европу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 15 лип, 2020 00:19
Для сторонников коронавируса, которые хотят избежать этого заболевания путем дистанцирования и ношения масок, хочу в общих чертах пояснить о следующем. Всем известно такое понятие, как иммунитет, который бывает естественным и искусственным.
Естественный иммунитет достигается от антител матери и доформировуется далее перенесенными заболеваниями.
Искусственный иммунитет достигается вакцинацией, что фактически аналогично иммунитету от перенесенного заболевания. Только в этом случае возбудитель заболевания внедряется в организм в вакцине.
Итак, раздается много голосов, что маски, якобы, спасут от кононавируса!?
А кто виноват в том, что вам не повезло в жизни, а именно у вас нет естественного иммунитета? То есть, вы не получили естественный иммунитет с антителами матери, а ваши родители, кроме того, не додумались, что содержание ребенка в стерильных условиях, когда он не закаляется и не болеет простудными заболеваниями, не способствует его формированию.
Например, очень желательно переболеть еще ребенком ветряной оспой, поскольку взрослые переносят ее очень тяжело.
Как доформировуется иммунитет после рождения, кроме перенесенных заболеваний, также абсолютно всем известно.
Если жизнь в городской квартире, то занятия спортом, а летом на каникулах выезд в село, где не только можно, но и нужно пробежаться босиком не только по росе, но и по пыли и по грязюке, а лучше вообще не носить обуви.
Служба в армии желательно в Сибири, на Дальнем Востоке или Крайнем Севере.
Теперь у некоторых из вас, кто не имеет естественного иммунитета, появилось мнение, что ради вас все должны носить маски и от вас дистанцироваться.
Однако, во-первых, боязнь заболеть какой-либо болезнью называется НОЗОФОБИЕЙ, что считается психическим расстройством мнительного индивидуума, и маски тут явно не помогут.
Во-вторых, это свидетельствует о том, что мои коллеги из Вооруженных Сил мало занимались, по крайней мере, с лицами мужского пола защитой от ОМП. Тогда стоит напомнить, что противогаз, например, решает проблему защиты от бактериологического оружия, не говоря уже о респираторных вирусах, а о масках речи вроде-бы и не шло.
В-третьих, некоторые из вас, я видел тут на ветке, надеются на вакцину, хотя это фактически внедрение в организм возбудителя болезни искусственным путем. Однако, от всех вирусов вакцинироваться невозможно, и, при этом, опять же вакцинацию нужно было начинать в детстве, а для многих этот шанс сейчас утрачен. И непонятна боязнь получить иммунитет естественным путем после заболевания, хотя есть согласие на искусственное внедрение возбудителя болезни в организм с вакциной, что фактически одно и тоже.
Кстати, в онкологии известно, что эти болезни часто передаются по наследству. При этом для групп риска даже рекомендуют удалять органы, которые не имеют критического значения или они являются парными.
Хотя, если у женщин можно удалить обе молочные железы, то какое надо выбрать легкое или почку, еще не додумались.
Тут речь заходила об установленных правилах в постановлениях Кабмина. И поэтому я поясню разницу между Азией, на которую ссылаются (Китай, Япония, Корея, Вьетнам и т.д.) и Европой.
Европа в течении нескольких веков изживала из себя тоталитаризм, максимум которого пришелся на 20 век, и который был перенесен ею на весь мир, что привело к известному результату - двум мировым войнам.
Для борьбы с тоталитаризмом в Европе в 1950 году была заключена Конвенция только об основных правах человека, которые взяли из более полной Всеобщей декларации прав человека, и создали Евросуд.
Цель Конвенции - чтобы граждане европейских государств своевременно сообщали наднациональному органу (Евросуду) о проявлениях тоталитаризма в своих странах для пресечения его в зародыше.
Нарушение государством прав проверяется Евросудом по трем критериям, а именно вмешательство в права должно быть в соответствии с национальным ЗАКОНОМ, оно должно иметь законную цель, и должен быть соблюден баланс между общественным интересом и интересом отдельного лица.
Даже осуждение за шпионаж проверяется Евросудом на соответствие этим критериям:
В Украине не был выполнен уже первый критерий, а именно постановление Кабмина было принято без введения чрезвычайного положения, то есть вмешательство осуществляется в нарушение национального законодательства.
В Азии тоталитаризма тоже достаточно, а сейчас даже побольше, чем в той же Европе, но его проявления сумели сдержать, не распространяя на весь мир.
Таким образом, по моему мнению, сторонникам коронавируса остается лишь пожелать одеть противогазы , поскольку иначе их, например, нужно обложить налогом, который пойдет в пользу тех, кто не страдает НОЗОФОБИЕЙ и права которых будут ограничены карантином. Социализм рухнул в 1991 году, а поэтому в 21 веке новые льготы нужно оплачивать за свой счет.
Додано: Сер 15 лип, 2020 00:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Igneus, как служится в Сибири? Вообще после 2014 служить в Сибири почётно, там ещё много болезней без маски и крепкий организм, советую
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