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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 00:47
stm написав:
Igneus, как служится в Сибири? Вообще после 2014 служить в Сибири почётно, там ещё много болезней без маски и крепкий организм, советую
В Сибири был лишь проездом на Дальний Восток
А когда хотели отправить на землю Франца-Иосифа, то понадобился специалист для учений на Балхаше, поэтому, вернувшись оттуда, узнал, что вместо меня отправили другого
А дослуживал, став молодым пенсионером, уже в Киеве
Кстати, украинцы мечтали попасть на Крайний Север, где год за два и двойное денежное обеспечение.
Таким образом, на здоровье не жалуюсь, выдерживая 36,6, как и советуют, но не выше 37, чего и Вам желаю
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Igneus
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Додано: Сер 15 лип, 2020 01:11
Igneus написав: stm написав:
Igneus, как служится в Сибири? Вообще после 2014 служить в Сибири почётно, там ещё много болезней без маски и крепкий организм, советую
В Сибири был лишь проездом на Дальний Восток
А когда хотели отправить на землю Франца-Иосифа, то понадобился специалист для учений на Балхаше, поэтому, вернувшись оттуда, узнал, что вместо меня отправили другого
А дослуживал, став молодым пенсионером, уже в Киеве
Кстати, украинцы мечтали попасть на Крайний Север, где год за два и двойное денежное обеспечение.
Таким образом, на здоровье не жалуюсь, выдерживая 36,6, как и советуют, но не выше 37, чего и Вам желаю
Вы абсолютно правы, используя прошедшее время про мечты украинцев )
Про 36,6 взаимно, но статистика по вирусу далеко не на стороне пенсионеров, даже молодых, не пренебрегайте защитой, тем более урезать свободу маской просят только на время нахождения в общественных местах )
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Додано: Сер 15 лип, 2020 01:13
Igneus написав: некоторые из вас, я видел тут на ветке, надеются на вакцину, хотя это фактически внедрение в организм возбудителя болезни искусственным путем.
И непонятна боязнь получить иммунитет естественным путем после заболевания, хотя есть согласие на искусственное внедрение возбудителя болезни в организм с вакциной, что фактически одно и тоже.
У меня такое чувство, что вы просто не знаете как и из чего делаются современные вакцины. Потому что пассаж про искусственное внедрение возбудителя вместе с вакциной звучит как то уже совсем на уровне 80-х годов прошлого столетия и оставшейся в том времени вакцины БЦЖ.
Не читаю Будивельника и Trast.
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