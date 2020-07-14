Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1513151415151516 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: Сер 15 лип, 2020 00:47 stm написав: Igneus, как служится в Сибири? Вообще после 2014 служить в Сибири почётно, там ещё много болезней без маски и крепкий организм, советую Igneus, как служится в Сибири? Вообще после 2014 служить в Сибири почётно, там ещё много болезней без маски и крепкий организм, советую

В Сибири был лишь проездом на Дальний Восток

А когда хотели отправить на землю Франца-Иосифа, то понадобился специалист для учений на Балхаше, поэтому, вернувшись оттуда, узнал, что вместо меня отправили другого

А дослуживал, став молодым пенсионером, уже в Киеве

Кстати, украинцы мечтали попасть на Крайний Север, где год за два и двойное денежное обеспечение.

Таким образом, на здоровье не жалуюсь, выдерживая 36,6, как и советуют, но не выше 37, чего и Вам желаю В Сибири был лишь проездом на Дальний ВостокА когда хотели отправить на землю Франца-Иосифа, то понадобился специалист для учений на Балхаше, поэтому, вернувшись оттуда, узнал, что вместо меня отправили другогоА дослуживал, став молодым пенсионером, уже в КиевеКстати, украинцы мечтали попасть на Крайний Север, где год за два и двойное денежное обеспечение.Таким образом, на здоровье не жалуюсь, выдерживая 36,6, как и советуют, но не выше 37, чего и Вам желаю Igneus Повідомлень: 602 З нами з: 29.08.18 Подякував: 227 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лип, 2020 01:11 Igneus написав: stm написав: Igneus, как служится в Сибири? Вообще после 2014 служить в Сибири почётно, там ещё много болезней без маски и крепкий организм, советую Igneus, как служится в Сибири? Вообще после 2014 служить в Сибири почётно, там ещё много болезней без маски и крепкий организм, советую

В Сибири был лишь проездом на Дальний Восток

А когда хотели отправить на землю Франца-Иосифа, то понадобился специалист для учений на Балхаше, поэтому, вернувшись оттуда, узнал, что вместо меня отправили другого

А дослуживал, став молодым пенсионером, уже в Киеве

Кстати, украинцы мечтали попасть на Крайний Север, где год за два и двойное денежное обеспечение.

Таким образом, на здоровье не жалуюсь, выдерживая 36,6, как и советуют, но не выше 37, чего и Вам желаю В Сибири был лишь проездом на Дальний ВостокА когда хотели отправить на землю Франца-Иосифа, то понадобился специалист для учений на Балхаше, поэтому, вернувшись оттуда, узнал, что вместо меня отправили другогоА дослуживал, став молодым пенсионером, уже в КиевеКстати, украинцы мечтали попасть на Крайний Север, где год за два и двойное денежное обеспечение.Таким образом, на здоровье не жалуюсь, выдерживая 36,6, как и советуют, но не выше 37, чего и Вам желаю

Вы абсолютно правы, используя прошедшее время про мечты украинцев )

Про 36,6 взаимно, но статистика по вирусу далеко не на стороне пенсионеров, даже молодых, не пренебрегайте защитой, тем более урезать свободу маской просят только на время нахождения в общественных местах ) Вы абсолютно правы, используя прошедшее время про мечты украинцев )Про 36,6 взаимно, но статистика по вирусу далеко не на стороне пенсионеров, даже молодых, не пренебрегайте защитой, тем более урезать свободу маской просят только на время нахождения в общественных местах ) stm

Повідомлень: 2439 З нами з: 04.03.15 Подякував: 65 раз. Подякували: 428 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лип, 2020 01:13 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: некоторые из вас, я видел тут на ветке, надеются на вакцину, хотя это фактически внедрение в организм возбудителя болезни искусственным путем.

И непонятна боязнь получить иммунитет естественным путем после заболевания, хотя есть согласие на искусственное внедрение возбудителя болезни в организм с вакциной, что фактически одно и тоже.



У меня такое чувство, что вы просто не знаете как и из чего делаются современные вакцины. Потому что пассаж про искусственное внедрение возбудителя вместе с вакциной звучит как то уже совсем на уровне 80-х годов прошлого столетия и оставшейся в том времени вакцины БЦЖ. У меня такое чувство, что вы просто не знаете как и из чего делаются современные вакцины. Потому что пассаж про искусственное внедрение возбудителя вместе с вакциной звучит как то уже совсем на уровне 80-х годов прошлого столетия и оставшейся в том времени вакцины БЦЖ. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17620 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4299 раз. Подякували: 6944 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1513151415151516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7050 1590311

ЛОБ Вів 14 лип, 2020 22:20