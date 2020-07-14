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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1513151415151516

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 00:47

  stm написав:Igneus, как служится в Сибири? Вообще после 2014 служить в Сибири почётно, там ещё много болезней без маски и крепкий организм, советую ;)

В Сибири был лишь проездом на Дальний Восток :D
А когда хотели отправить на землю Франца-Иосифа, то понадобился специалист для учений на Балхаше, поэтому, вернувшись оттуда, узнал, что вместо меня отправили другого :D
А дослуживал, став молодым пенсионером, уже в Киеве :D
Кстати, украинцы мечтали попасть на Крайний Север, где год за два и двойное денежное обеспечение.
Таким образом, на здоровье не жалуюсь, выдерживая 36,6, как и советуют, но не выше 37, чего и Вам желаю :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 01:11

  Igneus написав:
  stm написав:Igneus, как служится в Сибири? Вообще после 2014 служить в Сибири почётно, там ещё много болезней без маски и крепкий организм, советую ;)

В Сибири был лишь проездом на Дальний Восток :D
А когда хотели отправить на землю Франца-Иосифа, то понадобился специалист для учений на Балхаше, поэтому, вернувшись оттуда, узнал, что вместо меня отправили другого :D
А дослуживал, став молодым пенсионером, уже в Киеве :D
Кстати, украинцы мечтали попасть на Крайний Север, где год за два и двойное денежное обеспечение.
Таким образом, на здоровье не жалуюсь, выдерживая 36,6, как и советуют, но не выше 37, чего и Вам желаю :D

Вы абсолютно правы, используя прошедшее время про мечты украинцев )
Про 36,6 взаимно, но статистика по вирусу далеко не на стороне пенсионеров, даже молодых, не пренебрегайте защитой, тем более урезать свободу маской просят только на время нахождения в общественных местах )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 01:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав: некоторые из вас, я видел тут на ветке, надеются на вакцину, хотя это фактически внедрение в организм возбудителя болезни искусственным путем.
И непонятна боязнь получить иммунитет естественным путем после заболевания, хотя есть согласие на искусственное внедрение возбудителя болезни в организм с вакциной, что фактически одно и тоже.


У меня такое чувство, что вы просто не знаете как и из чего делаются современные вакцины. Потому что пассаж про искусственное внедрение возбудителя вместе с вакциной звучит как то уже совсем на уровне 80-х годов прошлого столетия и оставшейся в том времени вакцины БЦЖ.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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