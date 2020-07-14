stm написав:Igneus, как служится в Сибири? Вообще после 2014 служить в Сибири почётно, там ещё много болезней без маски и крепкий организм, советую
В Сибири был лишь проездом на Дальний Восток А когда хотели отправить на землю Франца-Иосифа, то понадобился специалист для учений на Балхаше, поэтому, вернувшись оттуда, узнал, что вместо меня отправили другого А дослуживал, став молодым пенсионером, уже в Киеве Кстати, украинцы мечтали попасть на Крайний Север, где год за два и двойное денежное обеспечение. Таким образом, на здоровье не жалуюсь, выдерживая 36,6, как и советуют, но не выше 37, чего и Вам желаю
stm написав:Igneus, как служится в Сибири? Вообще после 2014 служить в Сибири почётно, там ещё много болезней без маски и крепкий организм, советую
В Сибири был лишь проездом на Дальний Восток А когда хотели отправить на землю Франца-Иосифа, то понадобился специалист для учений на Балхаше, поэтому, вернувшись оттуда, узнал, что вместо меня отправили другого А дослуживал, став молодым пенсионером, уже в Киеве Кстати, украинцы мечтали попасть на Крайний Север, где год за два и двойное денежное обеспечение. Таким образом, на здоровье не жалуюсь, выдерживая 36,6, как и советуют, но не выше 37, чего и Вам желаю
Вы абсолютно правы, используя прошедшее время про мечты украинцев ) Про 36,6 взаимно, но статистика по вирусу далеко не на стороне пенсионеров, даже молодых, не пренебрегайте защитой, тем более урезать свободу маской просят только на время нахождения в общественных местах )
Igneus написав: некоторые из вас, я видел тут на ветке, надеются на вакцину, хотя это фактически внедрение в организм возбудителя болезни искусственным путем. И непонятна боязнь получить иммунитет естественным путем после заболевания, хотя есть согласие на искусственное внедрение возбудителя болезни в организм с вакциной, что фактически одно и тоже.
У меня такое чувство, что вы просто не знаете как и из чего делаются современные вакцины. Потому что пассаж про искусственное внедрение возбудителя вместе с вакциной звучит как то уже совсем на уровне 80-х годов прошлого столетия и оставшейся в том времени вакцины БЦЖ.
Igneus написав: некоторые из вас, я видел тут на ветке, надеются на вакцину, хотя это фактически внедрение в организм возбудителя болезни искусственным путем. И непонятна боязнь получить иммунитет естественным путем после заболевания, хотя есть согласие на искусственное внедрение возбудителя болезни в организм с вакциной, что фактически одно и тоже.
У меня такое чувство, что вы просто не знаете как и из чего делаются современные вакцины. Потому что пассаж про искусственное внедрение возбудителя вместе с вакциной звучит как то уже совсем на уровне 80-х годов прошлого столетия и оставшейся в том времени вакцины БЦЖ.
Признаюсь, что на собственном опыте не испытывал влияния вакцин против гриппа и ОРВИ, поскольку имею против них естественный иммунитет. Но по данным ВОЗ любая подобная вакцина содержит вирус. И что в этом не так или Вы уже пошли ва-банк?
"... Широкое распространение получили два типа противогриппозных вакцин: инактивированные (IIV) и живые аттенуированные противогриппозные вакцины (LAIV). Традиционно выпускаются противогриппозные вакцины (как IIV, так и LAIV) для защиты от трех различных вирусов сезонного гриппа (трехвалентные вакцины). В большинстве стран это до сих пор остается правилом, и производимые в настоящее время трехвалентные вакцины содержат вирус гриппа A(H3N2), пандемический вирус A(H1N1) и вирус гриппа В одной из двух линий. Вместе с тем в некоторых странах сейчас стали доступны вакцины, защищающие от четырех различных вирусов, включая вирусы гриппа В обеих линий (четырехвалентные вакцины)...
... LAIV производится на базе аттенуированных (ослабленных) вирусов и не приводит к заболеванию гриппом, хотя могут наблюдаться слабо выраженные расстройства (включая насморк, заложенность носа, повышение температуры тела, боль в горле). Наиболее распространенные побочные эффекты вакцины носят более мягкий и транзиторный характер по сравнению с симптомами гриппозной инфекции."
Тут такая штука, что хотелось бы мнения "экспертов", не продвинулось ли что на счет понимания и анализа вирусов.
Есть боксер, который якобы заболел короной в конце Июня (ломота в теле, температура, легкая одышка + рез-тат теста). Прошло 2 недели самоизоляции и после негативного теста он продолжил тренировку, отложив бой на 2 недели, до 14 Июля. После еще 2-х негативных тестов, подготовки и спаррингов, за день до боя его тест показал положительный рез-тат. И для того, чтобы доказать ложно-положительный рез-тат он сдал еще 1 анализ "на антитела", который якобы "показал, что предыдущий тест - ложно-положительный"...
...Вопрос не в том, что с этим чемпионом мира, готовым отложить бой на всего 2 недели против серьезного соперника (он боксер) и не в том, что с его врачем (ему платит промоутер наверное), вопрос в том - что это за анализ на антитела такой и как он вообще может доказать ложноположительность результата на следы вируса??? При мизерном периоде в 3 недели и при разбросе у людей с выработкой и невыработкой антител???
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