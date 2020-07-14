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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1513151415151516

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 00:47

  stm написав:Igneus, как служится в Сибири? Вообще после 2014 служить в Сибири почётно, там ещё много болезней без маски и крепкий организм, советую ;)

В Сибири был лишь проездом на Дальний Восток :D
А когда хотели отправить на землю Франца-Иосифа, то понадобился специалист для учений на Балхаше, поэтому, вернувшись оттуда, узнал, что вместо меня отправили другого :D
А дослуживал, став молодым пенсионером, уже в Киеве :D
Кстати, украинцы мечтали попасть на Крайний Север, где год за два и двойное денежное обеспечение.
Таким образом, на здоровье не жалуюсь, выдерживая 36,6, как и советуют, но не выше 37, чего и Вам желаю :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 01:11

  Igneus написав:
  stm написав:Igneus, как служится в Сибири? Вообще после 2014 служить в Сибири почётно, там ещё много болезней без маски и крепкий организм, советую ;)

В Сибири был лишь проездом на Дальний Восток :D
А когда хотели отправить на землю Франца-Иосифа, то понадобился специалист для учений на Балхаше, поэтому, вернувшись оттуда, узнал, что вместо меня отправили другого :D
А дослуживал, став молодым пенсионером, уже в Киеве :D
Кстати, украинцы мечтали попасть на Крайний Север, где год за два и двойное денежное обеспечение.
Таким образом, на здоровье не жалуюсь, выдерживая 36,6, как и советуют, но не выше 37, чего и Вам желаю :D

Вы абсолютно правы, используя прошедшее время про мечты украинцев )
Про 36,6 взаимно, но статистика по вирусу далеко не на стороне пенсионеров, даже молодых, не пренебрегайте защитой, тем более урезать свободу маской просят только на время нахождения в общественных местах )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 01:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав: некоторые из вас, я видел тут на ветке, надеются на вакцину, хотя это фактически внедрение в организм возбудителя болезни искусственным путем.
И непонятна боязнь получить иммунитет естественным путем после заболевания, хотя есть согласие на искусственное внедрение возбудителя болезни в организм с вакциной, что фактически одно и тоже.


У меня такое чувство, что вы просто не знаете как и из чего делаются современные вакцины. Потому что пассаж про искусственное внедрение возбудителя вместе с вакциной звучит как то уже совсем на уровне 80-х годов прошлого столетия и оставшейся в том времени вакцины БЦЖ.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 01:39

  freeze написав:
Igneus написав: некоторые из вас, я видел тут на ветке, надеются на вакцину, хотя это фактически внедрение в организм возбудителя болезни искусственным путем.
И непонятна боязнь получить иммунитет естественным путем после заболевания, хотя есть согласие на искусственное внедрение возбудителя болезни в организм с вакциной, что фактически одно и тоже.


У меня такое чувство, что вы просто не знаете как и из чего делаются современные вакцины. Потому что пассаж про искусственное внедрение возбудителя вместе с вакциной звучит как то уже совсем на уровне 80-х годов прошлого столетия и оставшейся в том времени вакцины БЦЖ.

Признаюсь, что на собственном опыте не испытывал влияния вакцин против гриппа и ОРВИ, поскольку имею против них естественный иммунитет.
Но по данным ВОЗ любая подобная вакцина содержит вирус.
И что в этом не так или Вы уже пошли ва-банк?

Всемирная организация здравоохранения
Европейское региональное бюро
https://www.euro.who.int/ru/health-topi ... za-vaccine

"... Широкое распространение получили два типа противогриппозных вакцин: инактивированные (IIV) и живые аттенуированные противогриппозные вакцины (LAIV). Традиционно выпускаются противогриппозные вакцины (как IIV, так и LAIV) для защиты от трех различных вирусов сезонного гриппа (трехвалентные вакцины). В большинстве стран это до сих пор остается правилом, и производимые в настоящее время трехвалентные вакцины содержат вирус гриппа A(H3N2), пандемический вирус A(H1N1) и вирус гриппа В одной из двух линий. Вместе с тем в некоторых странах сейчас стали доступны вакцины, защищающие от четырех различных вирусов, включая вирусы гриппа В обеих линий (четырехвалентные вакцины)...

... LAIV производится на базе аттенуированных (ослабленных) вирусов и не приводит к заболеванию гриппом, хотя могут наблюдаться слабо выраженные расстройства (включая насморк, заложенность носа, повышение температуры тела, боль в горле). Наиболее распространенные побочные эффекты вакцины носят более мягкий и транзиторный характер по сравнению с симптомами гриппозной инфекции."
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 02:39

Че-то изменилось за последнее время?

Тут такая штука, что хотелось бы мнения "экспертов", не продвинулось ли что на счет понимания и анализа вирусов.

Есть боксер, который якобы заболел короной в конце Июня (ломота в теле, температура, легкая одышка + рез-тат теста). Прошло 2 недели самоизоляции и после негативного теста он продолжил тренировку, отложив бой на 2 недели, до 14 Июля. После еще 2-х негативных тестов, подготовки и спаррингов, за день до боя его тест показал положительный рез-тат. И для того, чтобы доказать ложно-положительный рез-тат он сдал еще 1 анализ "на антитела", который якобы "показал, что предыдущий тест - ложно-положительный"...

...Вопрос не в том, что с этим чемпионом мира, готовым отложить бой на всего 2 недели против серьезного соперника (он боксер) и не в том, что с его врачем (ему платит промоутер наверное), вопрос в том - что это за анализ на антитела такой и как он вообще может доказать ложноположительность результата на следы вируса??? При мизерном периоде в 3 недели и при разбросе у людей с выработкой и невыработкой антител???
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Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 04:41

  Igneus написав:Но по данным ВОЗ любая подобная вакцина содержит вирус.
И что в этом не так или Вы уже пошли ва-банк?


Те вакцины от гриппа, которые у нас продаются в аптеках, делаются таким образом - вирусы гриппа сначала убиваются, затем всё это очищается и фильтруется, затем уже убитые вирусы еще и особым образом расщепляются на мелкие участки, получается смесь из кусочков, которая затем уже попадает в ампулы - это я описал по простому для наглядности, используя народную терминологию.
Поэтому в организм не внедряют никакие вируса гриппа.
Аналогично пытаются сейчас делать и вакцины против коронавируса, никто не собирается вводить людям какой-то ослабленный коронавирус.
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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 05:05

  Slx написав:вопрос в том - что это за анализ на антитела такой и как он вообще может доказать ложноположительность результата на следы вируса??? При мизерном периоде в 3 недели и при разбросе у людей с выработкой и невыработкой антител???


Тест ПЦР считается основным и самым точным.

Тесты на антитела бывают трёх видов -
- Иммуноглобулин А вырабатывается в течение 4-5 дней после заражения и говорит о том, что болезнь находится в острой форме
- Иммуноглобулин М появляется на 5-7-й день и говорит о том, что болезнь находится в острой форме, однако в организме уже начали вырабатываться антитела.
- Иммуноглобулин G формируется в организме не раньше, чем через 14 дней, а иногда и на 4-12-ю неделю после инфицирования и свидетельствует о том, что человек уже переболел (в том числе и бессимптомно)

Не знаю, что тут хочет доказать боксёр. Возможно акцентировать внимание на наличие у него в крови иммуноглобулина G, который показывает, что у него как бы есть иммунитет на коронавирус. И это хорошо, но это всего лишь доказывает, что организм скорее всего успешно победит новую порцию вируса, но не то, что в данный момент коронавируса в организме абсолютно нет.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 05:28

  Igneus написав:
Если жизнь в городской квартире, то занятия спортом, а летом на каникулах выезд в село, где не только можно, но и нужно пробежаться босиком не только по росе, но и по пыли и по грязюке, а лучше вообще не носить обуви.
Служба в армии желательно в Сибири, на Дальнем Востоке или Крайнем Севере.

Однако, во-первых, боязнь заболеть какой-либо болезнью называется НОЗОФОБИЕЙ, что считается психическим расстройством мнительного индивидуума, и маски тут явно не помогут.
Во-вторых, это свидетельствует о том, что мои коллеги из Вооруженных Сил мало занимались, по крайней мере, с лицами мужского пола защитой от ОМП. Тогда стоит напомнить, что противогаз, например, решает проблему защиты от бактериологического оружия, не говоря уже о респираторных вирусах, а о масках речи вроде-бы и не шло.
В-третьих, некоторые из вас, я видел тут на ветке, надеются на вакцину, хотя это фактически внедрение в организм возбудителя болезни искусственным путем. Однако, от всех вирусов вакцинироваться невозможно, и, при этом, опять же вакцинацию нужно было начинать в детстве, а для многих этот шанс сейчас утрачен. И непонятна боязнь получить иммунитет естественным путем после заболевания, хотя есть согласие на искусственное внедрение возбудителя болезни в организм с вакциной, что фактически одно и тоже.
Кстати, в онкологии известно, что эти болезни часто передаются по наследству. При этом для групп риска даже рекомендуют удалять органы, которые не имеют критического значения или они являются парными.
Хотя, если у женщин можно удалить обе молочные железы, то какое

Забавно читать и про наследственную онкологию, и удаление органов в качестве профилактики, и про укрепление организма от службы в СА, и про отсутствие пользы масок.
На Балхаше вы где были, в Сары-Шагане?
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shapo
 
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