Igneus написав:

Если жизнь в городской квартире, то занятия спортом, а летом на каникулах выезд в село, где не только можно, но и нужно пробежаться босиком не только по росе, но и по пыли и по грязюке, а лучше вообще не носить обуви.Служба в армии желательно в Сибири, на Дальнем Востоке или Крайнем Севере.Однако, во-первых, боязнь заболеть какой-либо болезнью называется НОЗОФОБИЕЙ, что считается психическим расстройством мнительного индивидуума, и маски тут явно не помогут.Во-вторых, это свидетельствует о том, что мои коллеги из Вооруженных Сил мало занимались, по крайней мере, с лицами мужского пола защитой от ОМП. Тогда стоит напомнить, что противогаз, например, решает проблему защиты от бактериологического оружия, не говоря уже о респираторных вирусах, а о масках речи вроде-бы и не шло.В-третьих, некоторые из вас, я видел тут на ветке, надеются на вакцину, хотя это фактически внедрение в организм возбудителя болезни искусственным путем. Однако, от всех вирусов вакцинироваться невозможно, и, при этом, опять же вакцинацию нужно было начинать в детстве, а для многих этот шанс сейчас утрачен. И непонятна боязнь получить иммунитет естественным путем после заболевания, хотя есть согласие на искусственное внедрение возбудителя болезни в организм с вакциной, что фактически одно и тоже.Кстати, в онкологии известно, что эти болезни часто передаются по наследству. При этом для групп риска даже рекомендуют удалять органы, которые не имеют критического значения или они являются парными.Хотя, если у женщин можно удалить обе молочные железы, то какое