RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1514151515161517

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Бессимптомного COVID-19 не существует — швейцарский иммунолог

В исследовании швейцарского ученого Беды Штадлера сообщается, что коронавирус — это обычное сезонное заболевание, а бессимптомных носителей не существует: у этих людей есть иммунитет к возбудитедю COVID-19 и заразить других они не могут.

https://zn.ua/WORLD/bessimptomnoho-covi ... noloh.html
Uppi
 
Повідомлень: 101
З нами з: 22.04.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:48

  varlo написав:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 55 607
Нових - 836
Одужало - 28 131 (+977)
Загинуло - 1 427 (+15)
Підозри - 104 132 (+1 101)

Вінницька область — 2 194 (+46)
Волинська область — 3 117 (+37)
Дніпропетровська область — 1 155 (+9)
Донецька область — 767 (+2)
Житомирська область — 1 550 (+8)
Закарпатська область — 4 112 (+57)
Запорізька область — 631 (+9)
Івано-Франківська область — 3 178 (+51)
Кіровоградська область — 674 (0)
м. Київ — 6 497 (+147)
Київська область — 3 128 (+38)
Львівська область — 7 425 (+171)
Луганська область — 97 (+2)
Миколаївська область — 494 (+7)
Одеська область — 2 314 (+56)
Полтавська область — 337 (+3)
Рівненська область — 4 782 (+42)
Сумська область — 346 (+5)
Тернопільська область — 2 292 (+16)
Харківська область — 2 787 (+64)
Херсонська область — 205 (+1)
Хмельницька область — 922 (+13)
Чернівецька область — 5 208 (+24)
Черкаська область — 771 (+16)
Чернігівська область — 624 (+12)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5038
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2819 раз.
Подякували: 7301 раз.
 
Профіль
13
8
13
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:02

  Uppi написав:Бессимптомного COVID-19 не существует — швейцарский иммунолог

В исследовании швейцарского ученого Беды Штадлера сообщается, что коронавирус — это обычное сезонное заболевание, а бессимптомных носителей не существует: у этих людей есть иммунитет к возбудитедю COVID-19 и заразить других они не могут.

https://zn.ua/WORLD/bessimptomnoho-covi ... noloh.html


сколько же идиотов хотят сделать себе рекламу на чужой беде
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3251
З нами з: 14.03.06
Подякував: 199 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:06

  Uppi написав:коронавирус — это обычное сезонное заболевание


Бывший директор Штадлер случайно не уточнил к какому сезону относится коронавирус ? )))

Это тот же диссидент, который несколько лет раскрывал очередной заговор, и доказывал, что вирус Эбола - это полная ерунда.

Насчёт бессимптомных носителей не существует бышему директору надо переговорить например с народным депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседании комитета в Раде и бессимптомно заразил несколько депутатов. После чего через несколько дней попал в больницу, а еще через несколько дней вслед за ним отправились и другие депутаты.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17628
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4299 раз.
Подякували: 6944 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:13

  freeze написав:Насчёт бессимптомных носителей не существует бышему директору надо переговорить например с народным депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседании комитета в Раде и бессимптомно заразил несколько депутатов. После чего через несколько дней попал в больницу, а еще через несколько дней вслед за ним отправились и другие депутаты.

Без горы трупов - незачёт :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11955
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6985 раз.
Подякували: 3165 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:16

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Насчёт бессимптомных носителей не существует бышему директору надо переговорить например с народным депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседании комитета в Раде и бессимптомно заразил несколько депутатов. После чего через несколько дней попал в больницу, а еще через несколько дней вслед за ним отправились и другие депутаты.

Без горы трупов - незачёт :)


Он же бессимптомно зашел. Без оружия.
Впендюрил соседям по маленькой дозе. Депутаты сейчас молодые, справились с дозировкой. :lol:
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17628
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4299 раз.
Подякували: 6944 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:32

  shapo написав:Забавно читать и про наследственную онкологию, и удаление органов в качестве профилактики

Шутить не советую и шутки в сторону: рак имеет генетический (наследственный) характер. Поэтому, если у кого-то в семьях было нечто подобное, то неплохо было бы изучить родословную, чтобы посмотреть, в каких органах и в каком возрасте обнаруживались опухоли. Ведь в час "Ч" онколог все равно об этом спросит. А при агрессивных видах рака показано удаление некритичных органов, без которых можно выжить: https://www.niioncologii.ru/institute/p ... ex?id=2637

Кстати, советую посмотреть все видео онколога Павленко, который в 40 лет умер от наследственного рака желудка. В одном из этих видео он признался, что раком желудка болел и умер его отец в возрасте около 55 лет, и его ошибкой было то, что он не ожидал, что лично его рак сразит в возрасте на 15 лет моложе: https://www.youtube.com/watch?v=1ErRr_-P1lU

  shapo написав:про укрепление организма от службы в СА

Когда пошел в СА, то, во всяком случае, все гриппы, ОРВИ, бронхиты, пневмонии как рукой сняло, так что не жалею :D

  shapo написав:про отсутствие пользы масок.

Посмотрите на видео опять же Павленко, где видно, что в масках только врачи, которые не должны занести инфекцию пациентам, особенно в операционное поле, а не пациенты.
Кстати, номера своих противогазов в ВС я помню, а вот масок у меня и моих бойцов не было :wink:

  shapo написав:На Балхаше вы где были, в Сары-Шагане?

Да.
Igneus
 
Повідомлень: 604
З нами з: 29.08.18
Подякував: 227 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1514151515161517
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 704, 705, 706
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7052 1590783
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 11:06
Patrick

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18386)
15.07.2020 12:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.