Бессимптомного COVID-19 не существует — швейцарский иммунолог
В исследовании швейцарского ученого Беды Штадлера сообщается, что коронавирус — это обычное сезонное заболевание, а бессимптомных носителей не существует: у этих людей есть иммунитет к возбудитедю COVID-19 и заразить других они не могут.
Uppi написав:Бессимптомного COVID-19 не существует — швейцарский иммунолог
В исследовании швейцарского ученого Беды Штадлера сообщается, что коронавирус — это обычное сезонное заболевание, а бессимптомных носителей не существует: у этих людей есть иммунитет к возбудитедю COVID-19 и заразить других они не могут.
Uppi написав:коронавирус — это обычное сезонное заболевание
Бывший директор Штадлер случайно не уточнил к какому сезону относится коронавирус ? )))
Это тот же диссидент, который несколько лет раскрывал очередной заговор, и доказывал, что вирус Эбола - это полная ерунда.
Насчёт бессимптомных носителей не существует бышему директору надо переговорить например с народным депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседании комитета в Раде и бессимптомно заразил несколько депутатов. После чего через несколько дней попал в больницу, а еще через несколько дней вслед за ним отправились и другие депутаты.
freeze написав:Насчёт бессимптомных носителей не существует бышему директору надо переговорить например с народным депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседании комитета в Раде и бессимптомно заразил несколько депутатов. После чего через несколько дней попал в больницу, а еще через несколько дней вслед за ним отправились и другие депутаты.
Без горы трупов - незачёт
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freeze написав:Насчёт бессимптомных носителей не существует бышему директору надо переговорить например с народным депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседании комитета в Раде и бессимптомно заразил несколько депутатов. После чего через несколько дней попал в больницу, а еще через несколько дней вслед за ним отправились и другие депутаты.
Без горы трупов - незачёт
Он же бессимптомно зашел. Без оружия. Впендюрил соседям по маленькой дозе. Депутаты сейчас молодые, справились с дозировкой.
shapo написав:Забавно читать и про наследственную онкологию, и удаление органов в качестве профилактики
Шутить не советую и шутки в сторону: рак имеет генетический (наследственный) характер. Поэтому, если у кого-то в семьях было нечто подобное, то неплохо было бы изучить родословную, чтобы посмотреть, в каких органах и в каком возрасте обнаруживались опухоли. Ведь в час "Ч" онколог все равно об этом спросит. А при агрессивных видах рака показано удаление некритичных органов, без которых можно выжить: https://www.niioncologii.ru/institute/p ... ex?id=2637
Кстати, советую посмотреть все видео онколога Павленко, который в 40 лет умер от наследственного рака желудка. В одном из этих видео он признался, что раком желудка болел и умер его отец в возрасте около 55 лет, и его ошибкой было то, что он не ожидал, что лично его рак сразит в возрасте на 15 лет моложе: https://www.youtube.com/watch?v=1ErRr_-P1lU
shapo написав:про укрепление организма от службы в СА
Когда пошел в СА, то, во всяком случае, все гриппы, ОРВИ, бронхиты, пневмонии как рукой сняло, так что не жалею
shapo написав:про отсутствие пользы масок.
Посмотрите на видео опять же Павленко, где видно, что в масках только врачи, которые не должны занести инфекцию пациентам, особенно в операционное поле, а не пациенты. Кстати, номера своих противогазов в ВС я помню, а вот масок у меня и моих бойцов не было
shapo написав:На Балхаше вы где были, в Сары-Шагане?