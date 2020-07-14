Додано: Сер 15 лип, 2020 12:32

shapo написав: Забавно читать и про наследственную онкологию, и удаление органов в качестве профилактики Забавно читать и про наследственную онкологию, и удаление органов в качестве профилактики

shapo написав: про укрепление организма от службы в СА про укрепление организма от службы в СА

shapo написав: про отсутствие пользы масок. про отсутствие пользы масок.

shapo написав: На Балхаше вы где были, в Сары-Шагане? На Балхаше вы где были, в Сары-Шагане?

Шутить не советую и шутки в сторону: рак имеет генетический (наследственный) характер. Поэтому, если у кого-то в семьях было нечто подобное, то неплохо было бы изучить родословную, чтобы посмотреть, в каких органах и в каком возрасте обнаруживались опухоли. Ведь в час "Ч" онколог все равно об этом спросит. А при агрессивных видах рака показано удаление некритичных органов, без которых можно выжить:Кстати, советую посмотреть все видео онколога Павленко, который в 40 лет умер от наследственного рака желудка. В одном из этих видео он признался, что раком желудка болел и умер его отец в возрасте около 55 лет, и его ошибкой было то, что он не ожидал, что лично его рак сразит в возрасте на 15 лет моложе:Когда пошел в СА, то, во всяком случае, все гриппы, ОРВИ, бронхиты, пневмонии как рукой сняло, так что не жалеюПосмотрите на видео опять же Павленко, где видно, что в масках только врачи, которые не должны занести инфекцию пациентам, особенно в операционное поле, а не пациенты.Кстати, номера своих противогазов в ВС я помню, а вот масок у меня и моих бойцов не былоДа.