Додано: Сер 15 лип, 2020 12:02

Uppi написав: Бессимптомного COVID-19 не существует — швейцарский иммунолог



В исследовании швейцарского ученого Беды Штадлера сообщается, что коронавирус — это обычное сезонное заболевание, а бессимптомных носителей не существует: у этих людей есть иммунитет к возбудитедю COVID-19 и заразить других они не могут.



сколько же идиотов хотят сделать себе рекламу на чужой беде сколько же идиотов хотят сделать себе рекламу на чужой беде

