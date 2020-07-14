В исследовании швейцарского ученого Беды Штадлера сообщается, что коронавирус — это обычное сезонное заболевание, а бессимптомных носителей не существует: у этих людей есть иммунитет к возбудитедю COVID-19 и заразить других они не могут.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 11:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Бессимптомного COVID-19 не существует — швейцарский иммунолог
В исследовании швейцарского ученого Беды Штадлера сообщается, что коронавирус — это обычное сезонное заболевание, а бессимптомных носителей не существует: у этих людей есть иммунитет к возбудитедю COVID-19 и заразить других они не могут.
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:48
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:02
сколько же идиотов хотят сделать себе рекламу на чужой беде
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:06
Бывший директор Штадлер случайно не уточнил к какому сезону относится коронавирус ? )))
Это тот же диссидент, который несколько лет раскрывал очередной заговор, и доказывал, что вирус Эбола - это полная ерунда.
Насчёт бессимптомных носителей не существует бышему директору надо переговорить например с народным депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседании комитета в Раде и бессимптомно заразил несколько депутатов. После чего через несколько дней попал в больницу, а еще через несколько дней вслед за ним отправились и другие депутаты.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:13
Без горы трупов - незачёт
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:16
Он же бессимптомно зашел. Без оружия.
Впендюрил соседям по маленькой дозе. Депутаты сейчас молодые, справились с дозировкой.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:32
Шутить не советую и шутки в сторону: рак имеет генетический (наследственный) характер. Поэтому, если у кого-то в семьях было нечто подобное, то неплохо было бы изучить родословную, чтобы посмотреть, в каких органах и в каком возрасте обнаруживались опухоли. Ведь в час "Ч" онколог все равно об этом спросит. А при агрессивных видах рака показано удаление некритичных органов, без которых можно выжить:
Кстати, советую посмотреть все видео онколога Павленко, который в 40 лет умер от наследственного рака желудка. В одном из этих видео он признался, что раком желудка болел и умер его отец в возрасте около 55 лет, и его ошибкой было то, что он не ожидал, что лично его рак сразит в возрасте на 15 лет моложе:
Когда пошел в СА, то, во всяком случае, все гриппы, ОРВИ, бронхиты, пневмонии как рукой сняло, так что не жалею
Посмотрите на видео опять же Павленко, где видно, что в масках только врачи, которые не должны занести инфекцию пациентам, особенно в операционное поле, а не пациенты.
Кстати, номера своих противогазов в ВС я помню, а вот масок у меня и моих бойцов не было
Да.
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:47
— В основе любого рака лежат генетические изменения, но они в основном ненаследственные, так как находятся не в половых клетках организма. Но если такое генетическое нарушение возникает в половой клетке, то во всех клетках унаследовавшего ее организма ребенка будет присутствовать эта мутация. Риск развития определенного вида рака у такого человека существенно повышен — где-то в десятки раз. И рак будет начинаться раньше: ведь теперь клетке, чтобы стать раковой, нужно накопить, скажем, не 10 мутаций, а 9.
История, когда у человека есть мутация, увеличивающая риск развития рака, называется наследственным опухолевым синдромом. В США у женщины средний риск заболеть раком молочной железы — около 12%. А если у нее соответствующий опухолевый синдром, риск возрастает до 70–90%. Описано и изучено примерно два десятка опухолевых синдромов. Их носителями являются несколько процентов всей популяции — сколько точно, никто не знает, — поясняет Антон Тихонов, кандидат биологических наук, научный директор генетической лаборатории yRisk.
Это,конечно, серьезно, целый канд.биологических наук и ни слова нигде о превентивной ампутации органов
В принципе в этом видео он показал насколько медицина России далека от мировой. В любой нормальной стране сдача экзамена на лицензию на 50% этическая и юридическая составляющая общения с пациентом, а в России это мечта передового доктора.
В этом видео он говорит что у него вообще рак вопреки всем протоколам, в т.ч. по наследственным
Не знаю ни одного здорового человека после службы в СА, и себя в т.ч.
Павленко разве не умер до пандемии коронавируса?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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