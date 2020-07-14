Додано: Сер 15 лип, 2020 15:18

shapo написав: Это,конечно, серьезно, целый канд.биологических наук и ни слова нигде о превентивной ампутации органов Это,конечно, серьезно, целый канд.биологических наук и ни слова нигде о превентивной ампутации органов

shapo написав: В этом видео он говорит что у него вообще рак вопреки всем протоколам, в т.ч. по наследственным

https://www.youtube.com/watch?v=CAcYvA7lmAY В этом видео он говорит что у него вообще рак вопреки всем протоколам, в т.ч. по наследственным

shapo написав: Не знаю ни одного здорового человека после службы в СА, и себя в т.ч. Не знаю ни одного здорового человека после службы в СА, и себя в т.ч.

shapo написав: Павленко разве не умер до пандемии коронавируса? Павленко разве не умер до пандемии коронавируса?

Будьте внимательнее в дискуссии, поскольку о профилактических операциях при наследственных формах рака говорится ниже, а в завершении статьи приведена схема скрининга в зависимости, в том числе, от наследственности:"... Или если в истории семьи много случаев рака, особенно одного и того же вида. Например, есть такой опухолевый синдром —. В семьях с определенной мутациейЕще один опухолевый синдром —. Из названия понятно, что при наличии этой мутации возможно несколько видов рака; кроме того, при этой мутации также повышается риск рака предстательной и поджелудочной желез."Для людей с некоторыми опухолевыми синдромами есть еще одна мера, правда, весьма радикальная —. При том жеЗвучит страшно, но люди без желудка живут; конечно, есть модификации в диете и еще какие-то неприятности,... То же при наследственном раке молочной железы и яичников:Это резко снижает риск. В яичниках, в отличие от молочной железы, поймать рак очень сложно."Да, это то видео Павленко, которое я имел ввиду, но Вы опять, к сожалению, невнимательны.НаПавленко говорит о наследуемых видах рака, в частности,Далее Павленко говорит, чтоИ далее продолжение о наследственных формах рака с, где он советует о консультации генетиков и необходимости его скрининга.Наконец, при искусственном оплодотворении у мужчин не берут для этого сперму, если в его родословной выявят виды генетического (наследственного) рака.Каждому свое, как и онкология, поскольку имея школьником грипп, ОРВИ, бронхит, а иногда и пневмонию, ежегодно, но придя в армию, я хотя бы от этого избавился.Да, он умер после пандемии 2008-2009 годов, и до пандемии 2019-2020 годов, но это ничего не меняет: врач всегда в медицинской маске, чтобы уберечь от инфицирования больного пациента, особенно во время операции, который без маски.