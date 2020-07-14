В исследовании швейцарского ученого Беды Штадлера сообщается, что коронавирус — это обычное сезонное заболевание, а бессимптомных носителей не существует: у этих людей есть иммунитет к возбудитедю COVID-19 и заразить других они не могут.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 11:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Бессимптомного COVID-19 не существует — швейцарский иммунолог
В исследовании швейцарского ученого Беды Штадлера сообщается, что коронавирус — это обычное сезонное заболевание, а бессимптомных носителей не существует: у этих людей есть иммунитет к возбудитедю COVID-19 и заразить других они не могут.
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:48
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:02
сколько же идиотов хотят сделать себе рекламу на чужой беде
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:06
Бывший директор Штадлер случайно не уточнил к какому сезону относится коронавирус ? )))
Это тот же диссидент, который несколько лет раскрывал очередной заговор, и доказывал, что вирус Эбола - это полная ерунда.
Насчёт бессимптомных носителей не существует бышему директору надо переговорить например с народным депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседании комитета в Раде и бессимптомно заразил несколько депутатов. После чего через несколько дней попал в больницу, а еще через несколько дней вслед за ним отправились и другие депутаты.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:13
Без горы трупов - незачёт
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:16
Он же бессимптомно зашел. Без оружия.
Впендюрил соседям по маленькой дозе. Депутаты сейчас молодые, справились с дозировкой.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:32
Шутить не советую и шутки в сторону: рак имеет генетический (наследственный) характер. Поэтому, если у кого-то в семьях было нечто подобное, то неплохо было бы изучить родословную, чтобы посмотреть, в каких органах и в каком возрасте обнаруживались опухоли. Ведь в час "Ч" онколог все равно об этом спросит. А при агрессивных видах рака показано удаление некритичных органов, без которых можно выжить:
Кстати, советую посмотреть все видео онколога Павленко, который в 40 лет умер от наследственного рака желудка. В одном из этих видео он признался, что раком желудка болел и умер его отец в возрасте около 55 лет, и его ошибкой было то, что он не ожидал, что лично его рак сразит в возрасте на 15 лет моложе:
Когда пошел в СА, то, во всяком случае, все гриппы, ОРВИ, бронхиты, пневмонии как рукой сняло, так что не жалею
Посмотрите на видео опять же Павленко, где видно, что в масках только врачи, которые не должны занести инфекцию пациентам, особенно в операционное поле, а не пациенты.
Кстати, номера своих противогазов в ВС я помню, а вот масок у меня и моих бойцов не было
Да.
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:47
— В основе любого рака лежат генетические изменения, но они в основном ненаследственные, так как находятся не в половых клетках организма. Но если такое генетическое нарушение возникает в половой клетке, то во всех клетках унаследовавшего ее организма ребенка будет присутствовать эта мутация. Риск развития определенного вида рака у такого человека существенно повышен — где-то в десятки раз. И рак будет начинаться раньше: ведь теперь клетке, чтобы стать раковой, нужно накопить, скажем, не 10 мутаций, а 9.
История, когда у человека есть мутация, увеличивающая риск развития рака, называется наследственным опухолевым синдромом. В США у женщины средний риск заболеть раком молочной железы — около 12%. А если у нее соответствующий опухолевый синдром, риск возрастает до 70–90%. Описано и изучено примерно два десятка опухолевых синдромов. Их носителями являются несколько процентов всей популяции — сколько точно, никто не знает, — поясняет Антон Тихонов, кандидат биологических наук, научный директор генетической лаборатории yRisk.
Это,конечно, серьезно, целый канд.биологических наук и ни слова нигде о превентивной ампутации органов
В принципе в этом видео он показал насколько медицина России далека от мировой. В любой нормальной стране сдача экзамена на лицензию на 50% этическая и юридическая составляющая общения с пациентом, а в России это мечта передового доктора.
В этом видео он говорит что у него вообще рак вопреки всем протоколам, в т.ч. по наследственным
Не знаю ни одного здорового человека после службы в СА, и себя в т.ч.
Павленко разве не умер до пандемии коронавируса?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 15 лип, 2020 14:53
Подскажите пожалуйста , а зачем депутат Шахов лёг в больницу ? Какова методика его лечения в больнице , что он не мог этого сделать дома ?
Заранее спасибо за развернутый ответ .
Додано: Сер 15 лип, 2020 15:18
Будьте внимательнее в дискуссии, поскольку о профилактических операциях при наследственных формах рака говорится ниже, а в завершении статьи приведена схема скрининга в зависимости, в том числе, от наследственности:
"... Или если в истории семьи много случаев рака, особенно одного и того же вида. Например, есть такой опухолевый синдром — диффузный рак желудка. В семьях с определенной мутацией часто и рано по одной линии встречается рак желудка, а вдобавок часто повышается риск одного редкого подтипа рака молочной железы — лобулярного.
Еще один опухолевый синдром — наследственный рак молочной железы и яичников. Из названия понятно, что при наличии этой мутации возможно несколько видов рака; кроме того, при этой мутации также повышается риск рака предстательной и поджелудочной желез."
Для людей с некоторыми опухолевыми синдромами есть еще одна мера, правда, весьма радикальная — профилактическая операция. При том же диффузном раке желудка профилактическая мера одна — удаление желудка. Звучит страшно, но люди без желудка живут; конечно, есть модификации в диете и еще какие-то неприятности, но это лучше, чем умереть от рака в 40 лет. У людей с этим синдромом риск развития рака очень высок, этот вид рака очень плохо лечится.
... То же при наследственном раке молочной железы и яичников: людям с наследственным синдромом настойчиво рекомендуется удалять яичники после рождения всех запланированных детей, ближе к менопаузе. Это резко снижает риск. В яичниках, в отличие от молочной железы, поймать рак очень сложно."
Да, это то видео Павленко, которое я имел ввиду, но Вы опять, к сожалению, невнимательны.
На 5:35 Павленко говорит о наследуемых видах рака, в частности, рака желудка, которым болел его отец и умер в 55 лет.
Далее Павленко говорит, что ему просто не повезло, что по всем стандартам он должен был начинать скрининг с 45 лет, а у него рак вылетел в 39 лет.
И далее продолжение о наследственных формах рака с 10:15, где он советует о консультации генетиков и необходимости его скрининга.
Наконец, при искусственном оплодотворении у мужчин не берут для этого сперму, если в его родословной выявят виды генетического (наследственного) рака.
Каждому свое, как и онкология, поскольку имея школьником грипп, ОРВИ, бронхит, а иногда и пневмонию, ежегодно, но придя в армию, я хотя бы от этого избавился.
Да, он умер после пандемии 2008-2009 годов, и до пандемии 2019-2020 годов, но это ничего не меняет: врач всегда в медицинской маске, чтобы уберечь от инфицирования больного пациента, особенно во время операции, который без маски.
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