Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1515151615171518 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: Сер 15 лип, 2020 17:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://petition.president.gov.ua/petition/92038

https://petition.president.gov.ua/petition/99896 Увага, на форумі порохата цензура.

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Повідомлень: 622 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 59 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лип, 2020 18:17 Igneus написав: Будьте внимательнее в дискуссии, поскольку о профилактических операциях при наследственных формах рака говорится ниже, а в завершении статьи приведена схема скрининга в зависимости, в том числе, от наследственности:

https://www.niioncologii.ru/institute/p ... ex?id=2637



"... Или если в истории семьи много случаев рака, особенно одного и того же вида. Например, есть такой опухолевый синдром — диффузный рак желудка. В семьях с определенной мутацией часто и рано по одной линии встречается рак желудка, а вдобавок часто повышается риск одного редкого подтипа рака молочной железы — лобулярного.

Еще один опухолевый синдром — наследственный рак молочной железы и яичников. Из названия понятно, что при наличии этой мутации возможно несколько видов рака; кроме того, при этой мутации также повышается риск рака предстательной и поджелудочной желез."



Для людей с некоторыми опухолевыми синдромами есть еще одна мера, правда, весьма радикальная — профилактическая операция. При том же диффузном раке желудка профилактическая мера одна — удаление желудка. Звучит страшно, но люди без желудка живут; конечно, есть модификации в диете и еще какие-то неприятности, но это лучше, чем умереть от рака в 40 лет. У людей с этим синдромом риск развития рака очень высок, этот вид рака очень плохо лечится.



... То же при наследственном раке молочной железы и яичников: людям с наследственным синдромом настойчиво рекомендуется удалять яичники после рождения всех запланированных детей, ближе к менопаузе. Это резко снижает риск. В яичниках, в отличие от молочной железы, поймать рак очень сложно." Будьте внимательнее в дискуссии, поскольку о профилактических операциях при наследственных формах рака говорится ниже, а в завершении статьи приведена схема скрининга в зависимости, в том числе, от наследственности:"... Или если в истории семьи много случаев рака, особенно одного и того же вида. Например, есть такой опухолевый синдром —. В семьях с определенной мутациейЕще один опухолевый синдром —. Из названия понятно, что при наличии этой мутации возможно несколько видов рака; кроме того, при этой мутации также повышается риск рака предстательной и поджелудочной желез."Для людей с некоторыми опухолевыми синдромами есть еще одна мера, правда, весьма радикальная —. При том жеЗвучит страшно, но люди без желудка живут; конечно, есть модификации в диете и еще какие-то неприятности,... То же при наследственном раке молочной железы и яичников:Это резко снижает риск. В яичниках, в отличие от молочной железы, поймать рак очень сложно."



Вы забыли привести оттуда главное



Государство относится к превентивным операциями ужасно. По факту это серая зона. Чтобы удалить желудок, нужно придумать несуществующее заболевание.



Хорошо работает такая схема: допустим, у женщины нашли рак одной молочной железы, и она носитель генетической мутации, а значит, высок риск, что вторую железу (на данный момент здоровую) тоже поразит опухоль. Разумнее всего в этой ситуации удалить сразу обе железы. Это законодательство допускает, потому что, строго говоря, это не совсем превентивная мера — заболевание уже есть.



Никакого массового понятного пути, как это делать, к сожалению, нет. Однако частные клиники за это берутся.



И еще.

То, что в СНГ в отличие от цивилизованного мира хирурги зарабатывают в сравнении с терапевтами больше говорит только о гипертрофированном пристрастии к ненужным операциям, особенно в онкологии,например, к упомянутым удалениям молочных желез у женщин.

Поскольку и умерший онколог говорит об отставании российской медицины от мировой, то хотелось бы узнать где еще в мире проводят подобные превентивные операции?

Моя мать-врач рассказывала, что что в 50-60-х годах прошлого века было поветрие удалять у только что родившихся детей аппендицит которое потом почему-то заглохло.



shapo написав: В этом видео он говорит что у него вообще рак вопреки всем протоколам, в т.ч. по наследственным

https://www.youtube.com/watch?v=CAcYvA7lmAY В этом видео он говорит что у него вообще рак вопреки всем протоколам, в т.ч. по наследственным

Igneus написав: Да, это то видео Павленко, которое я имел ввиду, но Вы опять, к сожалению, невнимательны.

На 5:35 Павленко говорит о наследуемых видах рака, в частности, рака желудка, которым болел его отец и умер в 55 лет.

Далее Павленко говорит, что ему просто не повезло, что по всем стандартам он должен был начинать скрининг с 45 лет, а у него рак вылетел в 39 лет.

И далее продолжение о наследственных формах рака с 10:15, где он советует о консультации генетиков и необходимости его скрининга.



Наконец, при искусственном оплодотворении у мужчин не берут для этого сперму, если в его родословной выявят виды генетического (наследственного) рака. Да, это то видео Павленко, которое я имел ввиду, но Вы опять, к сожалению, невнимательны.НаПавленко говорит о наследуемых видах рака, в частности,Далее Павленко говорит, чтоИ далее продолжение о наследственных формах рака с, где он советует о консультации генетиков и необходимости его скрининга.Наконец, при искусственном оплодотворении у мужчин не берут для этого сперму, если в его родословной выявят виды генетического (наследственного) рака.



Ничего подобного.

Это-то видео я просмотрел внимательно т.к. хлопец разумный.

И он говорил о наличии 2-х прямых родственников с онкозаболеванием, а не одного как у него.



shapo написав: Не знаю ни одного здорового человека после службы в СА, и себя в т.ч. Не знаю ни одного здорового человека после службы в СА, и себя в т.ч.

Каждому свое, как и онкология, поскольку имея школьником грипп, ОРВИ, бронхит, а иногда и пневмонию, ежегодно, но придя в армию, я хотя бы от этого избавился.



А я как и большинство двухгодичников там служивших за 2 года зацепил гепатит А после которого начались проблемы.

Многие солдаты же просто возвращались инвалидами





shapo написав: Павленко разве не умер до пандемии коронавируса? Павленко разве не умер до пандемии коронавируса?



Да, он умер после пандемии 2008-2009 годов, и до пандемии 2019-2020 годов, но это ничего не меняет: врач всегда в медицинской маске, чтобы уберечь от инфицирования больного пациента, особенно во время операции, который без маски.

Так я писал не о врачах которые всегда должны носить маски и без всяких пандемий, а о пациентах Вы забыли привести оттуда главноеГосударство относится к превентивным операциями ужасно. По факту это серая зона. Чтобы удалить желудок, нужно придумать несуществующее заболевание.Хорошо работает такая схема: допустим, у женщины нашли рак одной молочной железы, и она носитель генетической мутации, а значит, высок риск, что вторую железу (на данный момент здоровую) тоже поразит опухоль. Разумнее всего в этой ситуации удалить сразу обе железы. Это законодательство допускает, потому что, строго говоря, это не совсем превентивная мера — заболевание уже есть.Никакого массового понятного пути, как это делать, к сожалению, нет. Однако частные клиники за это берутся.И еще.То, что в СНГ в отличие от цивилизованного мира хирурги зарабатывают в сравнении с терапевтами больше говорит только о гипертрофированном пристрастии к ненужным операциям, особенно в онкологии,например, к упомянутым удалениям молочных желез у женщин.Поскольку и умерший онколог говорит об отставании российской медицины от мировой, то хотелось бы узнать где еще в мире проводят подобные превентивные операции?Моя мать-врач рассказывала, что что в 50-60-х годах прошлого века было поветрие удалять у только что родившихся детей аппендицит которое потом почему-то заглохло.Ничего подобного.Это-то видео я просмотрел внимательно т.к. хлопец разумный.И он говорил о наличии 2-х прямых родственников с онкозаболеванием, а не одного как у него.А я как и большинство двухгодичников там служивших за 2 года зацепил гепатит А после которого начались проблемы.Многие солдаты же просто возвращались инвалидамиТак я писал не о врачах которые всегда должны носить маски и без всяких пандемий, а о пациентах Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3833 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 643 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лип, 2020 19:21 shapo написав: Поскольку и умерший онколог говорит об отставании российской медицины от мировой, то хотелось бы узнать где еще в мире проводят подобные превентивные операции? Поскольку и умерший онколог говорит об отставании российской медицины от мировой, то хотелось бы узнать где еще в мире проводят подобные превентивные операции?

В развитых странах точно, и для этого лишь бы были показания (наследственность рака), деньги и желание у пациента:

https://www.bbc.com/russian/society/201 ... es_surgery



shapo написав: И он говорил о наличии 2-х прямых родственников с онкозаболеванием, а не одного как у него. И он говорил о наличии 2-х прямых родственников с онкозаболеванием, а не одного как у него.

Он мог не знать о всех ранних и дальних родственниках, а когда он заболел, что вызвало поначалу и у него стресс, ему было уже не до этого, да и не имело для него уже особого значения.

Кстати, я где-то читал, что онкология чаще передается через одно поколение. Но Чернобыль, вероятно, поломал эту традицию.

Теперь это точно имеет значение для трех его детей и других его родственников. Но наличие даже одного больного среди родственников уже свидетельствует о сбое на генном уровне и мутации клеток.

shapo написав: А я как и большинство двухгодичников там служивших за 2 года зацепил гепатит А после которого начались проблемы. А я как и большинство двухгодичников там служивших за 2 года зацепил гепатит А после которого начались проблемы.

Сочувствую. Но это, опять же, особенности каждого организма, поскольку у всех моих сослуживцев, которые прослужили там гораздо более двух лет, особых проблем не возникало. Может быть потому, что они уже ранее адаптировались к армейской жизни за 4-5 лет в курсантской казарме.

shapo написав: Так я писал не о врачах которые всегда должны носить маски и без всяких пандемий, а о пациентах Так я писал не о врачах которые всегда должны носить маски и без всяких пандемий, а о пациентах

Дались Вам эти маски

Каждый человек рожден не только по внешнему образу и подобию своих родителей, но и по внутреннему.

То есть, если не случится форс-мажора, то умирать человек будет, скорее всего, от болезней, от которых умерли его родители или родственники, и примерно в том же возрасте.

На своем примере я вижу, что у меня возникают те же нюансы со здоровьем, которые были у родственников.

Респираторные вирусы не были причинами их смертей, поэтому я с этим не заморачиваюсь. Тем более, что обычная температура у меня около 36,0 и я фактически не болею простудами. При легком недомогании бывает около 37.

Будьте и Вы здоровы! В развитых странах точно, и для этого лишь бы были показания (наследственность рака), деньги и желание у пациента:Он мог не знать о всех ранних и дальних родственниках, а когда он заболел, что вызвало поначалу и у него стресс, ему было уже не до этого, да и не имело для него уже особого значения.Кстати, я где-то читал, что онкология чаще передается через одно поколение. Но Чернобыль, вероятно, поломал эту традицию.Теперь это точно имеет значение для трех его детей и других его родственников. Но наличие даже одного больного среди родственников уже свидетельствует о сбое на генном уровне и мутации клеток.Сочувствую. Но это, опять же, особенности каждого организма, поскольку у всех моих сослуживцев, которые прослужили там гораздо более двух лет, особых проблем не возникало. Может быть потому, что они уже ранее адаптировались к армейской жизни за 4-5 лет в курсантской казарме.Дались Вам эти маскиКаждый человек рожден не только по внешнему образу и подобию своих родителей, но и по внутреннему.То есть, если не случится форс-мажора, то умирать человек будет, скорее всего, от болезней, от которых умерли его родители или родственники, и примерно в том же возрасте.На своем примере я вижу, что у меня возникают те же нюансы со здоровьем, которые были у родственников.Респираторные вирусы не были причинами их смертей, поэтому я с этим не заморачиваюсь. Тем более, что обычная температура у меня около 36,0 и я фактически не болею простудами. При легком недомогании бывает около 37.Будьте и Вы здоровы! Igneus Повідомлень: 607 З нами з: 29.08.18 Подякував: 231 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1515151615171518 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7053 1591115

ЛОБ Сер 15 лип, 2020 17:51