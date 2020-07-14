Igneus написав:Будьте внимательнее в дискуссии, поскольку о профилактических операциях при наследственных формах рака говорится ниже, а в завершении статьи приведена схема скрининга в зависимости, в том числе, от наследственности: https://www.niioncologii.ru/institute/p ... ex?id=2637
"... Или если в истории семьи много случаев рака, особенно одного и того же вида. Например, есть такой опухолевый синдром — диффузный рак желудка. В семьях с определенной мутацией часто и рано по одной линии встречается рак желудка, а вдобавок часто повышается риск одного редкого подтипа рака молочной железы — лобулярного. Еще один опухолевый синдром — наследственный рак молочной железы и яичников. Из названия понятно, что при наличии этой мутации возможно несколько видов рака; кроме того, при этой мутации также повышается риск рака предстательной и поджелудочной желез."
Для людей с некоторыми опухолевыми синдромами есть еще одна мера, правда, весьма радикальная — профилактическая операция. При том же диффузном раке желудка профилактическая мера одна — удаление желудка. Звучит страшно, но люди без желудка живут; конечно, есть модификации в диете и еще какие-то неприятности, но это лучше, чем умереть от рака в 40 лет. У людей с этим синдромом риск развития рака очень высок, этот вид рака очень плохо лечится.
... То же при наследственном раке молочной железы и яичников: людям с наследственным синдромом настойчиво рекомендуется удалять яичники после рождения всех запланированных детей, ближе к менопаузе. Это резко снижает риск. В яичниках, в отличие от молочной железы, поймать рак очень сложно."
Вы забыли привести оттуда главное
Государство относится к превентивным операциями ужасно. По факту это серая зона. Чтобы удалить желудок, нужно придумать несуществующее заболевание.
Хорошо работает такая схема: допустим, у женщины нашли рак одной молочной железы, и она носитель генетической мутации, а значит, высок риск, что вторую железу (на данный момент здоровую) тоже поразит опухоль. Разумнее всего в этой ситуации удалить сразу обе железы. Это законодательство допускает, потому что, строго говоря, это не совсем превентивная мера — заболевание уже есть.
Никакого массового понятного пути, как это делать, к сожалению, нет. Однако частные клиники за это берутся.
И еще. То, что в СНГ в отличие от цивилизованного мира хирурги зарабатывают в сравнении с терапевтами больше говорит только о гипертрофированном пристрастии к ненужным операциям, особенно в онкологии,например, к упомянутым удалениям молочных желез у женщин. Поскольку и умерший онколог говорит об отставании российской медицины от мировой, то хотелось бы узнать где еще в мире проводят подобные превентивные операции? Моя мать-врач рассказывала, что что в 50-60-х годах прошлого века было поветрие удалять у только что родившихся детей аппендицит которое потом почему-то заглохло.
Igneus написав:Да, это то видео Павленко, которое я имел ввиду, но Вы опять, к сожалению, невнимательны. На 5:35 Павленко говорит о наследуемых видах рака, в частности, рака желудка, которым болел его отец и умер в 55 лет. Далее Павленко говорит, что ему просто не повезло, что по всем стандартам он должен был начинать скрининг с 45 лет, а у него рак вылетел в 39 лет. И далее продолжение о наследственных формах рака с 10:15, где он советует о консультации генетиков и необходимости его скрининга.
Наконец, при искусственном оплодотворении у мужчин не берут для этого сперму, если в его родословной выявят виды генетического (наследственного) рака.
Ничего подобного. Это-то видео я просмотрел внимательно т.к. хлопец разумный. И он говорил о наличии 2-х прямых родственников с онкозаболеванием, а не одного как у него.
shapo написав:Не знаю ни одного здорового человека после службы в СА, и себя в т.ч.
Каждому свое, как и онкология, поскольку имея школьником грипп, ОРВИ, бронхит, а иногда и пневмонию, ежегодно, но придя в армию, я хотя бы от этого избавился.
А я как и большинство двухгодичников там служивших за 2 года зацепил гепатит А после которого начались проблемы. Многие солдаты же просто возвращались инвалидами
shapo написав:Павленко разве не умер до пандемии коронавируса?
Да, он умер после пандемии 2008-2009 годов, и до пандемии 2019-2020 годов, но это ничего не меняет: врач всегда в медицинской маске, чтобы уберечь от инфицирования больного пациента, особенно во время операции, который без маски.
Так я писал не о врачах которые всегда должны носить маски и без всяких пандемий, а о пациентах
shapo написав:И он говорил о наличии 2-х прямых родственников с онкозаболеванием, а не одного как у него.
Он мог не знать о всех ранних и дальних родственниках, а когда он заболел, что вызвало поначалу и у него стресс, ему было уже не до этого, да и не имело для него уже особого значения. Кстати, я где-то читал, что онкология чаще передается через одно поколение. Но Чернобыль, вероятно, поломал эту традицию. Теперь это точно имеет значение для трех его детей и других его родственников. Но наличие даже одного больного среди родственников уже свидетельствует о сбое на генном уровне и мутации клеток.
shapo написав:А я как и большинство двухгодичников там служивших за 2 года зацепил гепатит А после которого начались проблемы.
Сочувствую. Но это, опять же, особенности каждого организма, поскольку у всех моих сослуживцев, которые прослужили там гораздо более двух лет, особых проблем не возникало. Может быть потому, что они уже ранее адаптировались к армейской жизни за 4-5 лет в курсантской казарме.
shapo написав:Так я писал не о врачах которые всегда должны носить маски и без всяких пандемий, а о пациентах
Дались Вам эти маски Каждый человек рожден не только по внешнему образу и подобию своих родителей, но и по внутреннему. То есть, если не случится форс-мажора, то умирать человек будет, скорее всего, от болезней, от которых умерли его родители или родственники, и примерно в том же возрасте. На своем примере я вижу, что у меня возникают те же нюансы со здоровьем, которые были у родственников. Респираторные вирусы не были причинами их смертей, поэтому я с этим не заморачиваюсь. Тем более, что обычная температура у меня около 36,0 и я фактически не болею простудами. При легком недомогании бывает около 37. Будьте и Вы здоровы!