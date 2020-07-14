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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1515151615171518

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
https://petition.president.gov.ua/petition/92038
https://petition.president.gov.ua/petition/99896
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:17

  Igneus написав:Будьте внимательнее в дискуссии, поскольку о профилактических операциях при наследственных формах рака говорится ниже, а в завершении статьи приведена схема скрининга в зависимости, в том числе, от наследственности:
https://www.niioncologii.ru/institute/p ... ex?id=2637

"... Или если в истории семьи много случаев рака, особенно одного и того же вида. Например, есть такой опухолевый синдром — диффузный рак желудка. В семьях с определенной мутацией часто и рано по одной линии встречается рак желудка, а вдобавок часто повышается риск одного редкого подтипа рака молочной железы — лобулярного.
Еще один опухолевый синдром — наследственный рак молочной железы и яичников. Из названия понятно, что при наличии этой мутации возможно несколько видов рака; кроме того, при этой мутации также повышается риск рака предстательной и поджелудочной желез."

Для людей с некоторыми опухолевыми синдромами есть еще одна мера, правда, весьма радикальная — профилактическая операция. При том же диффузном раке желудка профилактическая мера одна — удаление желудка. Звучит страшно, но люди без желудка живут; конечно, есть модификации в диете и еще какие-то неприятности, но это лучше, чем умереть от рака в 40 лет. У людей с этим синдромом риск развития рака очень высок, этот вид рака очень плохо лечится.

... То же при наследственном раке молочной железы и яичников: людям с наследственным синдромом настойчиво рекомендуется удалять яичники после рождения всех запланированных детей, ближе к менопаузе. Это резко снижает риск. В яичниках, в отличие от молочной железы, поймать рак очень сложно."


Вы забыли привести оттуда главное

Государство относится к превентивным операциями ужасно. По факту это серая зона. Чтобы удалить желудок, нужно придумать несуществующее заболевание.

Хорошо работает такая схема: допустим, у женщины нашли рак одной молочной железы, и она носитель генетической мутации, а значит, высок риск, что вторую железу (на данный момент здоровую) тоже поразит опухоль. Разумнее всего в этой ситуации удалить сразу обе железы. Это законодательство допускает, потому что, строго говоря, это не совсем превентивная мера — заболевание уже есть.

Никакого массового понятного пути, как это делать, к сожалению, нет. Однако частные клиники за это берутся.

И еще.
То, что в СНГ в отличие от цивилизованного мира хирурги зарабатывают в сравнении с терапевтами больше говорит только о гипертрофированном пристрастии к ненужным операциям, особенно в онкологии,например, к упомянутым удалениям молочных желез у женщин.
Поскольку и умерший онколог говорит об отставании российской медицины от мировой, то хотелось бы узнать где еще в мире проводят подобные превентивные операции?
Моя мать-врач рассказывала, что что в 50-60-х годах прошлого века было поветрие удалять у только что родившихся детей аппендицит которое потом почему-то заглохло.

  shapo написав:В этом видео он говорит что у него вообще рак вопреки всем протоколам, в т.ч. по наследственным
https://www.youtube.com/watch?v=CAcYvA7lmAY

  Igneus написав:Да, это то видео Павленко, которое я имел ввиду, но Вы опять, к сожалению, невнимательны.
На 5:35 Павленко говорит о наследуемых видах рака, в частности, рака желудка, которым болел его отец и умер в 55 лет.
Далее Павленко говорит, что ему просто не повезло, что по всем стандартам он должен был начинать скрининг с 45 лет, а у него рак вылетел в 39 лет.
И далее продолжение о наследственных формах рака с 10:15, где он советует о консультации генетиков и необходимости его скрининга.

Наконец, при искусственном оплодотворении у мужчин не берут для этого сперму, если в его родословной выявят виды генетического (наследственного) рака.


Ничего подобного.
Это-то видео я просмотрел внимательно т.к. хлопец разумный.
И он говорил о наличии 2-х прямых родственников с онкозаболеванием, а не одного как у него.

  shapo написав:Не знаю ни одного здорового человека после службы в СА, и себя в т.ч.

Каждому свое, как и онкология, поскольку имея школьником грипп, ОРВИ, бронхит, а иногда и пневмонию, ежегодно, но придя в армию, я хотя бы от этого избавился.


А я как и большинство двухгодичников там служивших за 2 года зацепил гепатит А после которого начались проблемы.
Многие солдаты же просто возвращались инвалидами


  shapo написав:Павленко разве не умер до пандемии коронавируса?


Да, он умер после пандемии 2008-2009 годов, и до пандемии 2019-2020 годов, но это ничего не меняет: врач всегда в медицинской маске, чтобы уберечь от инфицирования больного пациента, особенно во время операции, который без маски.

Так я писал не о врачах которые всегда должны носить маски и без всяких пандемий, а о пациентах
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:21

  shapo написав:Поскольку и умерший онколог говорит об отставании российской медицины от мировой, то хотелось бы узнать где еще в мире проводят подобные превентивные операции?

В развитых странах точно, и для этого лишь бы были показания (наследственность рака), деньги и желание у пациента:
https://www.bbc.com/russian/society/201 ... es_surgery

  shapo написав:И он говорил о наличии 2-х прямых родственников с онкозаболеванием, а не одного как у него.

Он мог не знать о всех ранних и дальних родственниках, а когда он заболел, что вызвало поначалу и у него стресс, ему было уже не до этого, да и не имело для него уже особого значения.
Кстати, я где-то читал, что онкология чаще передается через одно поколение. Но Чернобыль, вероятно, поломал эту традицию.
Теперь это точно имеет значение для трех его детей и других его родственников. Но наличие даже одного больного среди родственников уже свидетельствует о сбое на генном уровне и мутации клеток.
  shapo написав:А я как и большинство двухгодичников там служивших за 2 года зацепил гепатит А после которого начались проблемы.

Сочувствую. Но это, опять же, особенности каждого организма, поскольку у всех моих сослуживцев, которые прослужили там гораздо более двух лет, особых проблем не возникало. Может быть потому, что они уже ранее адаптировались к армейской жизни за 4-5 лет в курсантской казарме.
  shapo написав:Так я писал не о врачах которые всегда должны носить маски и без всяких пандемий, а о пациентах

Дались Вам эти маски :D
Каждый человек рожден не только по внешнему образу и подобию своих родителей, но и по внутреннему.
То есть, если не случится форс-мажора, то умирать человек будет, скорее всего, от болезней, от которых умерли его родители или родственники, и примерно в том же возрасте.
На своем примере я вижу, что у меня возникают те же нюансы со здоровьем, которые были у родственников.
Респираторные вирусы не были причинами их смертей, поэтому я с этим не заморачиваюсь. Тем более, что обычная температура у меня около 36,0 и я фактически не болею простудами. При легком недомогании бывает около 37.
Будьте и Вы здоровы!
Igneus
 
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