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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:17
Вы забыли привести оттуда главное
Государство относится к превентивным операциями ужасно. По факту это серая зона. Чтобы удалить желудок, нужно придумать несуществующее заболевание.
Хорошо работает такая схема: допустим, у женщины нашли рак одной молочной железы, и она носитель генетической мутации, а значит, высок риск, что вторую железу (на данный момент здоровую) тоже поразит опухоль. Разумнее всего в этой ситуации удалить сразу обе железы. Это законодательство допускает, потому что, строго говоря, это не совсем превентивная мера — заболевание уже есть.
Никакого массового понятного пути, как это делать, к сожалению, нет. Однако частные клиники за это берутся.
И еще.
То, что в СНГ в отличие от цивилизованного мира хирурги зарабатывают в сравнении с терапевтами больше говорит только о гипертрофированном пристрастии к ненужным операциям, особенно в онкологии,например, к упомянутым удалениям молочных желез у женщин.
Поскольку и умерший онколог говорит об отставании российской медицины от мировой, то хотелось бы узнать где еще в мире проводят подобные превентивные операции?
Моя мать-врач рассказывала, что что в 50-60-х годах прошлого века было поветрие удалять у только что родившихся детей аппендицит которое потом почему-то заглохло.
Ничего подобного.
Это-то видео я просмотрел внимательно т.к. хлопец разумный.
И он говорил о наличии 2-х прямых родственников с онкозаболеванием, а не одного как у него.
А я как и большинство двухгодичников там служивших за 2 года зацепил гепатит А после которого начались проблемы.
Многие солдаты же просто возвращались инвалидами
Так я писал не о врачах которые всегда должны носить маски и без всяких пандемий, а о пациентах
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:21
В развитых странах точно, и для этого лишь бы были показания (наследственность рака), деньги и желание у пациента:
Он мог не знать о всех ранних и дальних родственниках, а когда он заболел, что вызвало поначалу и у него стресс, ему было уже не до этого, да и не имело для него уже особого значения.
Кстати, я где-то читал, что онкология чаще передается через одно поколение. Но Чернобыль, вероятно, поломал эту традицию.
Теперь это точно имеет значение для трех его детей и других его родственников. Но наличие даже одного больного среди родственников уже свидетельствует о сбое на генном уровне и мутации клеток.
Сочувствую. Но это, опять же, особенности каждого организма, поскольку у всех моих сослуживцев, которые прослужили там гораздо более двух лет, особых проблем не возникало. Может быть потому, что они уже ранее адаптировались к армейской жизни за 4-5 лет в курсантской казарме.
Дались Вам эти маски
Каждый человек рожден не только по внешнему образу и подобию своих родителей, но и по внутреннему.
То есть, если не случится форс-мажора, то умирать человек будет, скорее всего, от болезней, от которых умерли его родители или родственники, и примерно в том же возрасте.
На своем примере я вижу, что у меня возникают те же нюансы со здоровьем, которые были у родственников.
Респираторные вирусы не были причинами их смертей, поэтому я с этим не заморачиваюсь. Тем более, что обычная температура у меня около 36,0 и я фактически не болею простудами. При легком недомогании бывает около 37.
Будьте и Вы здоровы!
Додано: Сер 15 лип, 2020 20:23
Нерелевантно ибо кино- и пр. звезды шоу-бизнеса и не такое делают. Покойный М.Джексон вообще отбеливался.
Я спрашивал о медицинском законодательстве развитых стран по этой процедуре.
Где там? В г.Ленинск -10 на ст.Тюра-Там известном более как Байконур?
Что касается встреченных там кадровых , то многие жаловались что еще в училище заработали язву желудка и пр. прелести, а паршивая жизнь с непременным алкоголизмом точно никому там здоровья не добавляла.
У меня, видимо, вопреки предсказаниям наследственной генетики совсем другой набор заболеваний чем у родителей (более старшее поколение увидеть не удалось из-за голодоморов и пр.)
Но повторяю.
Речь идет о нынешней пандемии к которой азиаты оказались подготовлены лучше ибо за последние 20 лет для них это минимум 2-й раз.
А всем кто искренне убежден что его никакой коронавирус не коснется уже здесь советовал и повторюсь - зайдите в инфекционную с такими больными и облобызайте их
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 15 лип, 2020 20:45
Кажись обнову завезли, пока не для всех рынков
Первый случай. В США обнаружили бубонную чуму у белки
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Сер 15 лип, 2020 20:55
В западном Казахстане и 40 лет назад стоял противочумный отряд который иногда отлавливал чумных сусликов.
Правда, там ещё и такая экзотика была как лепрозорий
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Под Одессой возле Кучурган тоже есть лепрозорий.
Я как то в молодости прожил в одной комнате целый год с больным лепрой, правда он засранец чухался и немного струпьев было, но скорее всего он не знал о проблеме. Потом его забрали в лепрозорий, тогда это насильно было.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ребята, а почему вы только здесь обосновались с теорией о всемирном заговоре?
Почему не устраивать регулярные коронавирусные вечеринки и доказать всему миру, что вирус - психоз и заговор. Как в США. Правда там кое-кто умирает после пати. Но это может быть погрешность.
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:18
Ну ылита например не прекращала гулять.
В интернетах куча видео с курортов с гулянками.
Никто не умер
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:20
На днях в Монголии уже был случай
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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