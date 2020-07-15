Додано: Сер 15 лип, 2020 19:21

shapo написав: Поскольку и умерший онколог говорит об отставании российской медицины от мировой, то хотелось бы узнать где еще в мире проводят подобные превентивные операции? Поскольку и умерший онколог говорит об отставании российской медицины от мировой, то хотелось бы узнать где еще в мире проводят подобные превентивные операции?

shapo написав: И он говорил о наличии 2-х прямых родственников с онкозаболеванием, а не одного как у него. И он говорил о наличии 2-х прямых родственников с онкозаболеванием, а не одного как у него.

shapo написав: А я как и большинство двухгодичников там служивших за 2 года зацепил гепатит А после которого начались проблемы. А я как и большинство двухгодичников там служивших за 2 года зацепил гепатит А после которого начались проблемы.

shapo написав: Так я писал не о врачах которые всегда должны носить маски и без всяких пандемий, а о пациентах Так я писал не о врачах которые всегда должны носить маски и без всяких пандемий, а о пациентах

В развитых странах точно, и для этого лишь бы были показания (наследственность рака), деньги и желание у пациента:Он мог не знать о всех ранних и дальних родственниках, а когда он заболел, что вызвало поначалу и у него стресс, ему было уже не до этого, да и не имело для него уже особого значения.Кстати, я где-то читал, что онкология чаще передается через одно поколение. Но Чернобыль, вероятно, поломал эту традицию.Теперь это точно имеет значение для трех его детей и других его родственников. Но наличие даже одного больного среди родственников уже свидетельствует о сбое на генном уровне и мутации клеток.Сочувствую. Но это, опять же, особенности каждого организма, поскольку у всех моих сослуживцев, которые прослужили там гораздо более двух лет, особых проблем не возникало. Может быть потому, что они уже ранее адаптировались к армейской жизни за 4-5 лет в курсантской казарме.Дались Вам эти маскиКаждый человек рожден не только по внешнему образу и подобию своих родителей, но и по внутреннему.То есть, если не случится форс-мажора, то умирать человек будет, скорее всего, от болезней, от которых умерли его родители или родственники, и примерно в том же возрасте.На своем примере я вижу, что у меня возникают те же нюансы со здоровьем, которые были у родственников.Респираторные вирусы не были причинами их смертей, поэтому я с этим не заморачиваюсь. Тем более, что обычная температура у меня около 36,0 и я фактически не болею простудами. При легком недомогании бывает около 37.Будьте и Вы здоровы!