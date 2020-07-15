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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Поражения сердца, температура, одышка: переболевшие коронавирусом пожаловались на тяжелые последствия
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В США вакцина от COVID-19 прошла успешные испытания на людях: дала сильную иммунную реакцию
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 15 лип, 2020 22:43
Полез почитать на свою голову:
Единственный лепрозорий собирались закрыть.
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