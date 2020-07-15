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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1516151715181519

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Поражения сердца, температура, одышка: переболевшие коронавирусом пожаловались на тяжелые последствия
https://www.obozrevatel.com/society/perebolevshie-koronavirusom-pozhalovalis-na-posledstviya-covid-19.htm?utm_source=wpush&utm_medium=push&utm_campaign=webpush
Delta oporteat nos salvos fieri!
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В США вакцина от COVID-19 прошла успешные испытания на людях: дала сильную иммунную реакцию
https://med.obozrevatel.com/pulmonology/v-ssha-vaktsina-ot-covid-19-proshla-uspeshnyie-ispyitaniya-na-lyudyah-dala-silnuyu-immunnuyu-reaktsiyu.htm?utm_source=wpush&utm_medium=push&utm_campaign=webpush
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:43

  freeze написав:
shapo написав:Правда, там ещё и такая экзотика была как лепрозорий


Под Одессой возле Кучурган тоже есть лепрозорий.
Я как то в молодости прожил в одной комнате целый год с больным лепрой, правда он засранец чухался и немного струпьев было, но скорее всего он не знал о проблеме. Потом его забрали в лепрозорий, тогда это насильно было.

Полез почитать на свою голову:
https://dumskaya.net/news/lyudi-bez-lit ... iz-096041/
Единственный лепрозорий собирались закрыть.
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