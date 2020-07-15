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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Поражения сердца, температура, одышка: переболевшие коронавирусом пожаловались на тяжелые последствия
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В США вакцина от COVID-19 прошла успешные испытания на людях: дала сильную иммунную реакцию
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 15 лип, 2020 22:43
Полез почитать на свою голову:
Единственный лепрозорий собирались закрыть.
Додано: Сер 15 лип, 2020 23:12
Неизвестно только как долго иммунитет длится
При самой болезни иммунитет обычно лучшего качества и то пишут что через пару месяцев пропадает
Так что это все вилами по воде; вакцины может и не получится
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 16 лип, 2020 07:56
Вашей пытливой натуре выпала редкая удача.
Депутат Шахов на своём фейсбуке ежедневно все время болезни выставлял подробнейшие отчеты о течении его болезни, какая температура, какие симптомы, даже можно проследить изменение тембра его кашля на разных этапах, как приятный бонус есть даже натуралистические подробности как депутат ежедневно какал. Полные отчёты по анализам и принимаемым лекарствам с показыванием коробочек, все ответы на ваши вопросы, почему попал в больницу, почему так долго там пролежал и тд.
Там максимум часов десять в сумме его отчётов, я не смогу рассказать более подробно.
Не читаю Будивельника и Trast.
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