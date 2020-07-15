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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Поражения сердца, температура, одышка: переболевшие коронавирусом пожаловались на тяжелые последствия
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В США вакцина от COVID-19 прошла успешные испытания на людях: дала сильную иммунную реакцию
Додано: Сер 15 лип, 2020 22:43
Полез почитать на свою голову:
Единственный лепрозорий собирались закрыть.
Додано: Сер 15 лип, 2020 23:12
Неизвестно только как долго иммунитет длится
При самой болезни иммунитет обычно лучшего качества и то пишут что через пару месяцев пропадает
Так что это все вилами по воде; вакцины может и не получится
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 16 лип, 2020 07:56
Вашей пытливой натуре выпала редкая удача.
Депутат Шахов на своём фейсбуке ежедневно все время болезни выставлял подробнейшие отчеты о течении его болезни, какая температура, какие симптомы, даже можно проследить изменение тембра его кашля на разных этапах, как приятный бонус есть даже натуралистические подробности как депутат ежедневно какал. Полные отчёты по анализам и принимаемым лекарствам с показыванием коробочек, все ответы на ваши вопросы, почему попал в больницу, почему так долго там пролежал и тд.
Там максимум часов десять в сумме его отчётов, я не смогу рассказать более подробно.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:56
По миру вчера + 234 000, второй результат за всё время.
Смертность тоже понемногу растёт - 5756 человек, это тоже второй результат за последние два месяца.
Индия обновила свой рекорд по новым случаям за сутки + 32 800
Израиль удивляет + 1828, что-то теряют контроль.
Испания оттеснила Украину на третье место в Европе, + 875, в Испании таких цифр летом еще не было.
У нас по госпитализациям за сутки 224 коронавирусника.
Это шестой результат за время эпидемии.
Соответственно обновляем ТОП.
ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313
2. 8 мая - 237
3. 28 июня - 233
4. 3 июля - 229
5. 27 июня - 228
6. 15 июля - 224
7. 9 июля - 222
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 16 лип, 2020 09:12
Зачем "пати"? Пользуйся метро, ходи в магазин, езди на море на базу отдыха... Поддержание обычного образа жизни не требует каких-то демонстраций с флагами.
Додано: Чет 16 лип, 2020 09:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 56 455
Нових - 848
Одужало - 28 931 (+800)
Загинуло - 1 445 (+18)
Підозри - 105 248 (+1 116)
Вінницька область — 2 221 (+27)
Волинська область — 3 147 (+30)
Дніпропетровська область — 1 163 (+8)
Донецька область — 776 (+9)
Житомирська область — 1 569 (+19)
Закарпатська область — 4 166 (+54)
Запорізька область — 642 (+11)
Івано-Франківська область — 3 242 (+64)
Кіровоградська область — 675 (+1)
м. Київ — 6 613 (+116)
Київська область — 3 144 (+16)
Львівська область — 7 622 (+197)
Луганська область — 98 (+1)
Миколаївська область — 498 (+4)
Одеська область — 2 375 (+61)
Полтавська область — 343 (+6)
Рівненська область — 4 852 (+70)
Сумська область — 348 (+2)
Тернопільська область — 2 337 (+45)
Харківська область — 2 845 (+58)
Херсонська область — 206 (+1)
Хмельницька область — 930 (+8)
Чернівецька область — 5 232 (+24)
Черкаська область — 783 (+12)
Чернігівська область — 628 (+4)
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