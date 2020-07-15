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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1516151715181519

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Поражения сердца, температура, одышка: переболевшие коронавирусом пожаловались на тяжелые последствия
https://www.obozrevatel.com/society/perebolevshie-koronavirusom-pozhalovalis-na-posledstviya-covid-19.htm?utm_source=wpush&utm_medium=push&utm_campaign=webpush
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В США вакцина от COVID-19 прошла успешные испытания на людях: дала сильную иммунную реакцию
https://med.obozrevatel.com/pulmonology/v-ssha-vaktsina-ot-covid-19-proshla-uspeshnyie-ispyitaniya-na-lyudyah-dala-silnuyu-immunnuyu-reaktsiyu.htm?utm_source=wpush&utm_medium=push&utm_campaign=webpush
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:43

  freeze написав:
shapo написав:Правда, там ещё и такая экзотика была как лепрозорий


Под Одессой возле Кучурган тоже есть лепрозорий.
Я как то в молодости прожил в одной комнате целый год с больным лепрой, правда он засранец чухался и немного струпьев было, но скорее всего он не знал о проблеме. Потом его забрали в лепрозорий, тогда это насильно было.

Полез почитать на свою голову:
https://dumskaya.net/news/lyudi-bez-lit ... iz-096041/
Единственный лепрозорий собирались закрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:12

  varlo написав:В США вакцина от COVID-19 прошла успешные испытания на людях: дала сильную иммунную реакцию
https://med.obozrevatel.com/pulmonology/v-ssha-vaktsina-ot-covid-19-proshla-uspeshnyie-ispyitaniya-na-lyudyah-dala-silnuyu-immunnuyu-reaktsiyu.htm?utm_source=wpush&utm_medium=push&utm_campaign=webpush

Неизвестно только как долго иммунитет длится
При самой болезни иммунитет обычно лучшего качества и то пишут что через пару месяцев пропадает
Так что это все вилами по воде; вакцины может и не получится :roll:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 07:56

  Uppi написав:Подскажите пожалуйста , а зачем депутат Шахов лёг в больницу ? Какова методика его лечения в больнице , что он не мог этого сделать дома ?
Заранее спасибо за развернутый ответ .


Вашей пытливой натуре выпала редкая удача.
Депутат Шахов на своём фейсбуке ежедневно все время болезни выставлял подробнейшие отчеты о течении его болезни, какая температура, какие симптомы, даже можно проследить изменение тембра его кашля на разных этапах, как приятный бонус есть даже натуралистические подробности как депутат ежедневно какал. Полные отчёты по анализам и принимаемым лекарствам с показыванием коробочек, все ответы на ваши вопросы, почему попал в больницу, почему так долго там пролежал и тд.
Там максимум часов десять в сумме его отчётов, я не смогу рассказать более подробно.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:56

По миру вчера + 234 000, второй результат за всё время.
Смертность тоже понемногу растёт - 5756 человек, это тоже второй результат за последние два месяца.
Индия обновила свой рекорд по новым случаям за сутки + 32 800
Израиль удивляет + 1828, что-то теряют контроль.
Испания оттеснила Украину на третье место в Европе, + 875, в Испании таких цифр летом еще не было.

У нас по госпитализациям за сутки 224 коронавирусника.
Это шестой результат за время эпидемии.
Соответственно обновляем ТОП.

ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313
2. 8 мая - 237
3. 28 июня - 233
4. 3 июля - 229
5. 27 июня - 228
6. 15 июля - 224
7. 9 июля - 222
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:12

  beee написав:Ребята, а почему вы только здесь обосновались с теорией о всемирном заговоре?
Почему не устраивать регулярные коронавирусные вечеринки и доказать всему миру, что вирус - психоз и заговор. Как в США. Правда там кое-кто умирает после пати. Но это может быть погрешность.

Зачем "пати"? Пользуйся метро, ходи в магазин, езди на море на базу отдыха... Поддержание обычного образа жизни не требует каких-то демонстраций с флагами.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 56 455
Нових - 848

Одужало - 28 931 (+800)
Загинуло - 1 445 (+18)
Підозри - 105 248 (+1 116)

Вінницька область — 2 221 (+27)
Волинська область — 3 147 (+30)
Дніпропетровська область — 1 163 (+8)
Донецька область — 776 (+9)
Житомирська область — 1 569 (+19)
Закарпатська область — 4 166 (+54)
Запорізька область — 642 (+11)
Івано-Франківська область — 3 242 (+64)
Кіровоградська область — 675 (+1)
м. Київ — 6 613 (+116)
Київська область — 3 144 (+16)
Львівська область — 7 622 (+197)
Луганська область — 98 (+1)
Миколаївська область — 498 (+4)
Одеська область — 2 375 (+61)
Полтавська область — 343 (+6)
Рівненська область — 4 852 (+70)
Сумська область — 348 (+2)
Тернопільська область — 2 337 (+45)
Харківська область — 2 845 (+58)
Херсонська область — 206 (+1)
Хмельницька область — 930 (+8)
Чернівецька область — 5 232 (+24)
Черкаська область — 783 (+12)
Чернігівська область — 628 (+4)
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