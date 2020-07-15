Uppi написав:Вопрос состоял в том для чего ему следовало находится в больничных палатах ? Какие процедуры требовали наличие стационара , можете ответить? Он мог из дома рассказывать о течении болезни . Вы как всегда уклоняетесь от прямого ответа .
Все ответы на ваши вопросы дал очень подробно и развёрнуто депутат Шахов, или вы думаете я буду терять своё время и делать конспект 10-часового видео отчёта ? Не надо лениться, вам интересно, вы и смотрите. Я вам не Гугл-ассистент.
Вопрос о депутате Шахове подняли Вы . Если не знаете подробностей , то зачем делать вбросы ? А на свой вопрос я вам отвечу , что этот депутат мог спокойно дома пропить курс витаминов и жаропонижающих средств , а не участвовать в шоу "Элитный короноворусный больной"
Кстати говоря как то все подзабыли про Китай . Как они там бедолаги ? Хорошо ли прожаривают мышей и панголинов ? Сейчас всё крутится возле Штатов , нужно раскачать лодку - при Трампе все плохо . После выборов , вирус исчезнет сам собой .
Uppi написав:А на свой вопрос я вам отвечу , что этот депутат мог спокойно дома пропить курс витаминов и жаропонижающих средств , а не участвовать в шоу "Элитный короноворусный больной"
Посмотрите отчёты Шахова, у него начался серьезный кашель, на рентгене диагностировали пневмонию. Или вы на полном серьезе считаете, что пневмония лечится прикладыванием подорожника к одному месту и приёмом витаминки )))
Да, предвидя следующую серию ваших любознательных вопросов, чем лечили пневмонию у Шахова, смотрите видео, начиная по-моему с 6-го его обзора. Он там для непонятливых даже коробочки лекарств показывает.