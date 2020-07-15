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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1517151815191520

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:03

  freeze написав:
  Uppi написав:Вопрос состоял в том для чего ему следовало находится в больничных палатах ? Какие процедуры требовали наличие стационара , можете ответить? Он мог из дома рассказывать о течении болезни . Вы как всегда уклоняетесь от прямого ответа .


Все ответы на ваши вопросы дал очень подробно и развёрнуто депутат Шахов, или вы думаете я буду терять своё время и делать конспект 10-часового видео отчёта ?
Не надо лениться, вам интересно, вы и смотрите. Я вам не Гугл-ассистент.

Вопрос о депутате Шахове подняли Вы . Если не знаете подробностей , то зачем делать вбросы ? А на свой вопрос я вам отвечу , что этот депутат мог спокойно дома пропить курс витаминов и жаропонижающих средств , а не участвовать в шоу "Элитный короноворусный больной"
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати говоря как то все подзабыли про Китай . Как они там бедолаги ? Хорошо ли прожаривают мышей и панголинов ?
Сейчас всё крутится возле Штатов , нужно раскачать лодку - при Трампе все плохо . После выборов , вирус исчезнет сам собой .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:18

  Uppi написав:А на свой вопрос я вам отвечу , что этот депутат мог спокойно дома пропить курс витаминов и жаропонижающих средств , а не участвовать в шоу "Элитный короноворусный больной"


Посмотрите отчёты Шахова, у него начался серьезный кашель, на рентгене диагностировали пневмонию. Или вы на полном серьезе считаете, что пневмония лечится прикладыванием подорожника к одному месту и приёмом витаминки )))

Да, предвидя следующую серию ваших любознательных вопросов, чем лечили пневмонию у Шахова, смотрите видео, начиная по-моему с 6-го его обзора. Он там для непонятливых даже коробочки лекарств показывает.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:01

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