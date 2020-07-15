Uppi написав:Вопрос состоял в том для чего ему следовало находится в больничных палатах ? Какие процедуры требовали наличие стационара , можете ответить? Он мог из дома рассказывать о течении болезни . Вы как всегда уклоняетесь от прямого ответа .
Все ответы на ваши вопросы дал очень подробно и развёрнуто депутат Шахов, или вы думаете я буду терять своё время и делать конспект 10-часового видео отчёта ? Не надо лениться, вам интересно, вы и смотрите. Я вам не Гугл-ассистент.
Вопрос о депутате Шахове подняли Вы . Если не знаете подробностей , то зачем делать вбросы ? А на свой вопрос я вам отвечу , что этот депутат мог спокойно дома пропить курс витаминов и жаропонижающих средств , а не участвовать в шоу "Элитный короноворусный больной"
Кстати говоря как то все подзабыли про Китай . Как они там бедолаги ? Хорошо ли прожаривают мышей и панголинов ? Сейчас всё крутится возле Штатов , нужно раскачать лодку - при Трампе все плохо . После выборов , вирус исчезнет сам собой .
Uppi написав:А на свой вопрос я вам отвечу , что этот депутат мог спокойно дома пропить курс витаминов и жаропонижающих средств , а не участвовать в шоу "Элитный короноворусный больной"
Посмотрите отчёты Шахова, у него начался серьезный кашель, на рентгене диагностировали пневмонию. Или вы на полном серьезе считаете, что пневмония лечится прикладыванием подорожника к одному месту и приёмом витаминки )))
Да, предвидя следующую серию ваших любознательных вопросов, чем лечили пневмонию у Шахова, смотрите видео, начиная по-моему с 6-го его обзора. Он там для непонятливых даже коробочки лекарств показывает.
Говорят, скоро и все побережья азовского и черного моря тоже победят, т.к. запрет никто не соблюдает, и это выставляет преЗЕдента как дурака
Відсьогодні у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України. Відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації. Нагадаємо, що відповідно до постанови Міністерства охорони здоров’я України від 03.07.2020 №39 дозволяється перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення в межах кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу. У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць. Раніше реалізація квитків в обсязі 100% була розпочата на такі поїзди: №7/8 Харків — Одеса — з 2 червня, №81/82 Харків — Новоолексіївка та №53/54 Дніпро — Одеса — з 17 червня, №91/92 Одеса — Костянтинівка — з 29 червня. Нагадаємо, що Укрзалізниця відновила курсування 65 поїздів — це більше половини від докарантинної кількості. Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.
Uppi Что ты хочешь от Фриза Ну не веришь ты в вирус. ну не верь дальше в тряпочку и не морочь людям голову.Он тебе ничего не должен как и всякий другой.тупых остаётся таких как ваша неверующая команда. всё меньше.тут на ветке от Фриза 90% полезной информации. 10% остальные и плюс сопли неверующих.Что неверующие и кому хотят доказать.Они уже доказали только одно. что явл нищебродами и за деньги кот им очень не хватает готовы рисковать своей и чужими жизнями.Но это и не удивительно в плане современного развития общества. кот можно характеризовать как...деградация.