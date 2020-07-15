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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1517151815191520

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:03

  freeze написав:
  Uppi написав:Вопрос состоял в том для чего ему следовало находится в больничных палатах ? Какие процедуры требовали наличие стационара , можете ответить? Он мог из дома рассказывать о течении болезни . Вы как всегда уклоняетесь от прямого ответа .


Все ответы на ваши вопросы дал очень подробно и развёрнуто депутат Шахов, или вы думаете я буду терять своё время и делать конспект 10-часового видео отчёта ?
Не надо лениться, вам интересно, вы и смотрите. Я вам не Гугл-ассистент.

Вопрос о депутате Шахове подняли Вы . Если не знаете подробностей , то зачем делать вбросы ? А на свой вопрос я вам отвечу , что этот депутат мог спокойно дома пропить курс витаминов и жаропонижающих средств , а не участвовать в шоу "Элитный короноворусный больной"
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати говоря как то все подзабыли про Китай . Как они там бедолаги ? Хорошо ли прожаривают мышей и панголинов ?
Сейчас всё крутится возле Штатов , нужно раскачать лодку - при Трампе все плохо . После выборов , вирус исчезнет сам собой .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:18

  Uppi написав:А на свой вопрос я вам отвечу , что этот депутат мог спокойно дома пропить курс витаминов и жаропонижающих средств , а не участвовать в шоу "Элитный короноворусный больной"


Посмотрите отчёты Шахова, у него начался серьезный кашель, на рентгене диагностировали пневмонию. Или вы на полном серьезе считаете, что пневмония лечится прикладыванием подорожника к одному месту и приёмом витаминки )))

Да, предвидя следующую серию ваших любознательных вопросов, чем лечили пневмонию у Шахова, смотрите видео, начиная по-моему с 6-го его обзора. Он там для непонятливых даже коробочки лекарств показывает.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:01

27,29-27,31 +0,1310 +0,48%

https://ru.investing.com/currencies/sin ... cy-crosses
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:10

Укрзалізниця победила корону.

Говорят, скоро и все побережья азовского и черного моря тоже победят, т.к. запрет никто не соблюдает, и это выставляет преЗЕдента как дурака

Відсьогодні у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.
Відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації.
Нагадаємо, що відповідно до постанови Міністерства охорони здоров’я України від 03.07.2020 №39 дозволяється перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення в межах кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.
У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць.
Раніше реалізація квитків в обсязі 100% була розпочата на такі поїзди: №7/8 Харків — Одеса — з 2 червня, №81/82 Харків — Новоолексіївка та №53/54 Дніпро — Одеса — з 17 червня, №91/92 Одеса — Костянтинівка — з 29 червня.
Нагадаємо, що Укрзалізниця відновила курсування 65 поїздів — це більше половини від докарантинної кількості.
Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання.
У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.
Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/521982/
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:12

Uppi
Что ты хочешь от Фриза :?: Ну не веришь ты в вирус. ну не верь дальше в тряпочку и не морочь людям голову.Он тебе ничего не должен как и всякий другой.тупых остаётся таких как ваша неверующая команда. всё меньше.тут на ветке от Фриза 90% полезной информации. 10% остальные и плюс сопли неверующих.Что неверующие и кому хотят доказать.Они уже доказали только одно. что явл нищебродами и за деньги кот им очень не хватает готовы рисковать своей и чужими жизнями.Но это и не удивительно в плане современного развития общества. кот можно характеризовать как...деградация. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:13

Я так понимаю, дер*мократы не собираются обеспечивать пруфы короны, в виде "горы трупов"?

"Миф официально развенчан" (С) :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Немецкий политик: Пандемия коронавируса — это результат системной коррупции в науке и СМИ
https://www.youtube.com/watch?v=SEdiK_geCbk
Оригинал на немецком . https://www.youtube.com/watch?v=4_NG3XNrFGM
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:23

Дємура про "вашу" чумку :)

https://youtu.be/zVxZAKsGAD0

дивлюсь і сміюся :)
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Рост числа переболевших коронавирусом не остановит пандемию.
В Германии и Южной Корее после исследований на антитела похоронили популярную концепцию борьбы с SARS-CoV-2 о популяционного иммунитете: https://bit.ly/2WmBahF
Не читаю Будивельника и Trast.
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Чет 16 лип, 2020 12:36
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