freeze написав:Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.
Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?
freeze написав:Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.
Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?
Там и правда могут всех закрыть по домам, потому что туркменбаши вышел на прогулку, а нищее насееление портит ему всю идиллию и настроение. Или просто чтоб не собирались "на всякий случай".
Как говорил Ляшко - "чтоб создать тревожное настроение"
А в таких тоталитарных режимах, типа северной кореи - "тревожное настроение" - то что доктор прописал. Раньше боялись геев и омереканцев, а теперь можно бояться ещё и ковида
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freeze написав:Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.
Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?
Кучинелли написав:Uppi Что ты хочешь от Фриза Ну не веришь ты в вирус. ну не верь дальше в тряпочку и не морочь людям голову.Он тебе ничего не должен как и всякий другой.тупых остаётся таких как ваша неверующая команда. всё меньше.тут на ветке от Фриза 90% полезной информации. 10% остальные и плюс сопли неверующих.Что неверующие и кому хотят доказать.Они уже доказали только одно. что явл нищебродами и за деньги кот им очень не хватает готовы рисковать своей и чужими жизнями.Но это и не удивительно в плане современного развития общества. кот можно характеризовать как...деградация.
Я вам ответила . Но к сожалению на форуме действует цензура . Мой ответ потерли , хотя там не было ничего предосудительного как ваш комментарий к примеру. Если уж тереть так оба . Так как не могу отвечать вам , в вашей же манере . Посему отправляю вас в игнор.
freeze написав:Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.
Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?