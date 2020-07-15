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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1518151915201521 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: Чет 16 лип, 2020 16:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17644 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4302 раз. Подякували: 6952 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 16:42 freeze написав: Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места. Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.

Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ? Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ? Uppi Повідомлень: 109 З нами з: 22.04.20 Подякував: 20 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 16:52 Uppi написав: freeze написав: Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места. Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.

Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ? Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?

Там и правда могут всех закрыть по домам, потому что туркменбаши вышел на прогулку, а нищее насееление портит ему всю идиллию и настроение. Или просто чтоб не собирались "на всякий случай".



Как говорил Ляшко - "чтоб создать тревожное настроение"



А в таких тоталитарных режимах, типа северной кореи - "тревожное настроение" - то что доктор прописал. Раньше боялись геев и омереканцев, а теперь можно бояться ещё и ковида Там и правда могут всех закрыть по домам, потому что туркменбаши вышел на прогулку, а нищее насееление портит ему всю идиллию и настроение. Или просто чтоб не собирались "на всякий случай".Как говорил Ляшко - "чтоб создать тревожное настроение"А в таких тоталитарных режимах, типа северной кореи - "тревожное настроение" - то что доктор прописал. Раньше боялись геев и омереканцев, а теперь можно бояться ещё и ковида Украина - богатая страна!

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Форумчанин року Повідомлень: 11973 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6990 раз. Подякували: 3166 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 17:13 Uppi написав: freeze написав: Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места. Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.

Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ? Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?

https://youtu.be/W4g9Jr_CNfU Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3838 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 643 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 17:17 Кучинелли написав: Uppi

Что ты хочешь от Фриза Ну не веришь ты в вирус. ну не верь дальше в тряпочку и не морочь людям голову.Он тебе ничего не должен как и всякий другой.тупых остаётся таких как ваша неверующая команда. всё меньше.тут на ветке от Фриза 90% полезной информации. 10% остальные и плюс сопли неверующих.Что неверующие и кому хотят доказать.Они уже доказали только одно. что явл нищебродами и за деньги кот им очень не хватает готовы рисковать своей и чужими жизнями.Но это и не удивительно в плане современного развития общества. кот можно характеризовать как...деградация. Что ты хочешь от ФризаНу не веришь ты в вирус. ну не верь дальше в тряпочку и не морочь людям голову.Он тебе ничего не должен как и всякий другой.тупых остаётся таких как ваша неверующая команда. всё меньше.тут на ветке от Фриза 90% полезной информации. 10% остальные и плюс сопли неверующих.Что неверующие и кому хотят доказать.Они уже доказали только одно. что явл нищебродами и за деньги кот им очень не хватает готовы рисковать своей и чужими жизнями.Но это и не удивительно в плане современного развития общества. кот можно характеризовать как...деградация.

Я вам ответила . Но к сожалению на форуме действует цензура . Мой ответ потерли , хотя там не было ничего предосудительного как ваш комментарий к примеру. Если уж тереть так оба .

Так как не могу отвечать вам , в вашей же манере . Посему отправляю вас в игнор. Я вам ответила . Но к сожалению на форуме действует цензура . Мой ответ потерли , хотя там не было ничего предосудительного как ваш комментарий к примеру. Если уж тереть так оба .Так как не могу отвечать вам , в вашей же манере . Посему отправляю вас в игнор. Uppi Повідомлень: 109 З нами з: 22.04.20 Подякував: 20 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 17:21 shapo написав: Uppi написав: freeze написав: Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места. Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.

Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ? Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?

https://youtu.be/W4g9Jr_CNfU

Ну этот источник заслуживает ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО ДОВЕРИЯ. Если вы из таких источников черпаете , то все понятно . Желтее ресурса и не придумаешь . Ну этот источник заслуживает ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО ДОВЕРИЯ. Если вы из таких источников черпаете , то все понятно . Желтее ресурса и не придумаешь . Uppi Повідомлень: 109 З нами з: 22.04.20 Подякував: 20 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1518151915201521 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7057 1592147

ЛОБ Чет 16 лип, 2020 12:36